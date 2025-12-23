Renault 4 E-Tech elektrisch Advance mit vergrößertem Laderaum bestellbar

Der neue Renault 4 E-Tech elektrisch Advance ist jetzt bestellbar. Der kleine Transporter mit N1-Zulassung für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen verfügt über einen vergrößerten Laderaum und wurde von den Franzosen für Handwerker, Lieferdienste, Service-Unternehmen und Flotten konzipiert. Der Preis liegt bei 26.790 Euro ohne Mehrwertsteuer.

Die weitere Variante des in diesem Jahr als Elektroauto neu aufgelegten Renault 4 verbinde den Stil und Komfort eines Pkw mit zusätzlichem Stauraum und Funktionalität, wirbt der Hersteller. „Er ist eine ideale Wahl für Handwerksbetriebe, die Gegenstände und Ausrüstung transportieren, für urbane Lieferdienste sowie für Dienstleister, Mietunternehmen und Firmenflotten.“

Anstelle einer Rücksitzbank kommt in dem Elektro-Van eine thermogeformte Ladefläche mit Ladungssicherungssystem und Verzurrhaken zum Einsatz. Bei einer Laderaumlänge von 1,20 Metern steigt das Ladevolumen auf 1.045 Liter – einschließlich eines 55 Liter großen Fachs im Boden, in dem beispielsweise das Ladekabel aufbewahrt werden kann. Die Nutzlast beträgt bis zu 375 Kilogramm. Der Fahrgastraum des Renault 4 E-Tech elektrisch Advance ist mit einem Gitter vom Laderaum getrennt. Für den deutschen Markt zählt auch eine Anti-Rutsch-Matte zur Serienausstattung.

Die Fahrzeuge werden von Qstomize im Ampere-Werk in der ElectriCity in Maubeuge umgebaut, wo auch der reguläre Renault 4 E-Tech elektrisch hergestellt wird. Qstomize ist eine vor fast 40 Jahren gegründete Tochtergesellschaft von Renault, die sich auf die Anpassung und Umrüstung von Fahrzeugen für Privat- und Geschäftskunden spezialisiert hat, darunter leichte Nutzfahrzeuge, Pkw für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrschulautos, Polizeiautos und andere Spezialfahrzeuge.

Die Advance-Version des Renault 4 E-Tech elektrisch wird für den deutschen Markt mit der am meisten nachgefragten Antriebs- und Batterieoption angeboten: E-Motor mit 110 kW/150 PS und 52-kWh-Batterie für bis zu 409 WLTP-Kilometer. An DC-Schnellladestationen kann das Akkupack mit 100 kW aufgefüllt werden, das Aufladen von 15 auf 80 Prozent dauert 30 Minuten. Es gibt zudem ein 11-kW-Ladegerät mit bidirektionaler Funktion für AC-Ladestationen und Wallboxen. Damit dauert es 3 Stunden und 13 Minuten, bis die Batterie von 15 auf 80 Prozent aufgeladen ist.