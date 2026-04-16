Kfz-Service vor Umbruch: Sinkende Öl-Margen und neue Geschäftsmodelle

Die Werkstätten sind derzeit stark ausgelastet, doch die Perspektiven bleiben laut der Automobilwoche unsicher. Vor allem im Ölgeschäft erwarten demnach viele Betriebe künftig sinkende Einnahmen, wodurch sich eine Lücke im Geschäftsmodell abzeichnet. Diese Entwicklung fällt in eine Phase grundlegender Veränderungen in der Automobilwirtschaft, die durch politische Entscheidungen auf europäischer Ebene zusätzlich beeinflusst werden.

Mit dem „Automobilpaket“ setzt die Europäische Kommission neue Rahmenbedingungen, die die künftige Ausrichtung der Branche prägen sollen. Die Reaktionen darauf sind gespalten, viele Details bleiben offen. Unklarheiten bestehen insbesondere beim Fahrzeugvertrieb und beim Servicegeschäft, das für die Branche eine zentrale Rolle spielt.

After-Sales-Experte Zoran Nikolic bewertet die politischen Signale zurückhaltend. „Das mögliche Aus des Verbrenner-Aus bedeutet keine Kehrtwende, sondern lediglich eine Verzögerung der Entwicklung“, sagte er der Automobilwoche. Aus seiner Sicht bleibt die grundsätzliche Richtung unverändert, während zugleich die Skepsis vieler Verbraucher gegenüber der Elektromobilität anhält.

Demgegenüber äußerte sich Detlef Peter Grün, Bundesinnungsmeister und Vorstandsvorsitzender des Kfz-Handwerksverbands (ZVK), deutlich optimistischer. Er geht davon aus, dass ein mögliches Aus des „Verbrenner-Verbots“ in der EU das Werkstattgeschäft stabilisieren oder sogar verbessern könnte. Da Verbrennungsmotoren im Vergleich zu Elektrofahrzeugen wartungsintensiver sind, erwartet er weiterhin einen hohen Arbeitsaufwand in den Werkstätten.

Ursprünglich sah die europäische Regulierung vor, ab 2035 keine Fahrzeuge mit CO2-Emissionen mehr neu zuzulassen. Inzwischen wurden diese Vorgaben gelockert. Die EU hält zwar am Ziel der Elektromobilität fest, lässt jedoch mehr Spielraum beim Antriebsmix. Berechnungen zeigen, dass der Anteil von Elektroautos je nach Zielvorgaben und Technologien deutlich variieren kann.

Für Werkstätten ist entscheidend, welche Antriebstechnologien sich tatsächlich durchsetzen. Auch alternative Konzepte wie Plug-in-Hybride oder Range-Extender-Stromer könnten eine Rolle spielen. Dadurch dürfte die Verbrennertechnologie über das Jahr 2035 hinaus relevant bleiben und weiterhin Einfluss auf das Werkstattgeschäft haben.

Lukratives Ölgeschäft verändert sich

Mit dem Fortbestand der Verbrenner bleibt auch das Ölgeschäft erhalten – allerdings nur teilweise. Es zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen der Betriebe, doch ein vollständiger Ersatz für mögliche Ausfälle gilt als schwierig. Gleichzeitig geht die Branche davon aus, dass sich Veränderungen im freien Werkstattmarkt erst mit zeitlicher Verzögerung vollständig bemerkbar machen.

Auch auf Seiten der Schmierstoffanbieter zeigen sich zunächst stabile Erwartungen. Für die kommenden 15 bis 20 Jahre wird in der DACH-Region mit konstanten Umsätzen gerechnet, so die Automobilwoche. Gleichzeitig gewinnt das Auslandsgeschäft an Bedeutung. Dennoch befindet sich der Markt im Wandel: Standardprodukte verlieren an Relevanz, während spezialisierte Schmierstoffe stärker nachgefragt werden.

Diese Entwicklung führt zu steigenden Einkaufspreisen für Werkstätten. XXX Grün beschreibt, dass die Hersteller die Preise durch Zusatzstoffe deutlich erhöht haben und diese Kosten nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können. Damit gerät eine bislang besonders lukrative Einnahmequelle zunehmend unter Druck.

Trotz sinkender Margen bleibt das Ölgeschäft weiterhin profitabel, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Gleichzeitig entstehen im klassischen Geschäft neue Lücken. Da Werkstatt- und Ersatzteilgeschäft den Großteil der Erträge ausmachen, sind Betriebe gezwungen, neue Einnahmequellen zu erschließen.

Als mögliche Zukunftsfelder nennt Nikolic unter anderem Diagnostik, Assistenzsysteme und softwarebasierte Dienstleistungen. Ob diese Bereiche ausreichen, um wegfallende Einnahmen zu kompensieren, bleibt offen. Parallel dazu setzen Branchenvertreter auf zusätzliche Angebote wie Wartung und Reinigung von Klimaanlagen, um neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Gleichzeitig zeigt sich ein verändertes Verhalten der Kunden. Die Zahl der Wartungen pro Fahrzeug ist gesunken, während die Kosten pro Wartung gestiegen sind. Dennoch bleibt die Nachfrage nach Werkstattleistungen hoch, gestützt durch einen wachsenden Fahrzeugbestand und ein steigendes Durchschnittsalter der Pkw.

Die Auslastung der Werkstätten liegt bereits heute auf hohem Niveau und wird nach Einschätzung von Branchenvertretern weiter steigen. Als ein Grund gilt die sinkende Zahl an Betrieben, da viele Werkstätten keinen Nachfolger finden. Trotz der strukturellen Veränderungen werden die Aussichten für die Branche insgesamt weiterhin als positiv eingeschätzt.