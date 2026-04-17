Volkswagen und Elli starten 2026 Vehicle-to-Grid-Angebot für Privatkunden in Deutschland

Volkswagen und Elli bereiten den Marktstart eines integrierten Vehicle-to-Grid-Angebots für Privatkunden in Deutschland vor. Ab dem vierten Quartal 2026 sollen Kunden ihre Elektroautos nicht nur laden, sondern in das Energiesystem einbinden und damit zusätzliche Erlöse erzielen können. Eine Vorregistrierung ist ab Juni 2026 vorgesehen, weitere europäische Länder sollen schrittweise folgen.
Das Angebot baut auf dem bestehenden Heimlade- und Energieökosystem des Konzerns auf. Vehicle-to-Grid wird dabei als nächster Entwicklungsschritt eines umfassenden Energie-Angebots rund um das Elektroauto beschrieben. VW-Pkw-Vertriebschef Martin Sander: „Elektromobilität entfaltet ihr volles Potenzial nur dann, wenn sie für unsere Kundinnen und Kunden auch wirtschaftlich überzeugt.“
Für Kunden entsteht damit ein Modell, mit dem sich Mobilitätskosten aktiv steuern lassen. Durch die Bereitstellung verfügbarer Batteriekapazität aus dem E-Auto und durch Flexibilität beim Ladeverhalten sind Einsparungen und perspektivisch auch Einnahmen möglich. Das Potenzial wird im Markt im besten Fall auf 700 bis 900 Euro pro Jahr geschätzt. In einem ersten Schritt ist eine Vergütung dafür vorgesehen, dass Fahrzeugbatterien für den Energiehandel bereitgestellt werden. Diese Vergütung erfolgt unabhängig vom Handelserfolg und richtet sich nach der gewählten Flexibilität beim Laden.
Das Angebot verknüpft dynamischen Stromtarif, DC-bidirektionale Wallbox, Smart Meter und digitale App systematisch miteinander. E-Auto sollen dabei eine doppelte Funktion übernehmen: als Mittel der Fortbewegung und als flexible Energiespeicher. Überschüssige Energie, insbesondere aus erneuerbaren Quellen, kann im Fahrzeug gespeichert und bei Bedarf wieder in das Stromnetz eingespeist werden.
Volkswagen verweist zudem auf gesamtwirtschaftliche Potenziale. Studien zufolge könnten in Europa bis 2040 jährlich rund 22 Milliarden Euro an Systemkosten eingespart werden. In Deutschland wurden zuletzt etwa 9500 GWh erneuerbare Energien abgeregelt – genug, um rund drei Millionen Elektrofahrzeuge ein Jahr lang zu betreiben.
Die technologische Grundlage bildet Volkswagens modularer E-Auto-Baukasten MEB. Rund eine Million Fahrzeuge in Europa sind laut den Wolfsburgern bereits technisch für bidirektionales Laden vorbereitet. Mit der kommenden ID.-Software 6 soll die Funktionalität auf weitere Batteriegrößen ausgeweitet und damit einem breiteren Kundenkreis zugänglich gemacht werden, einschließlich zukünftiger Volumenmodelle. Volkswagen versichert, bidirektionales Laden beeinflusse die Batterielebensdauer dank robuster Hochvoltbatterien und Schutzsystemen nicht nennenswert.
Eine zentrale Rolle übernimmt Elli, das Stromtarif, Wallbox, digitale App-Steuerung, die Aggregation von Fahrzeugbatterien sowie den Zugang zu Energiemärkten und Energiehandel verbindet. Elli-CEO Giovanni Palazzo: „Jetzt machen wir den nächsten Schritt: Wir vernetzen die Batterien.“ Für die breite Nutzung ist nach Darstellung des Unternehmens die Integration von Smart Metern entscheidend. Kunden werden dafür über die Elli-Website an einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber weitergeleitet. Die Installation soll in der Regel innerhalb von acht bis zehn Wochen erfolgen. Nach der anschließenden Konfiguration kann der V2G-Tarif genutzt werden.
Kommentare
Julius meint
Welche Fahrzeuge werden das können? Aktuelle iD3 Modelle auch schon?
Paule meint
„Das Potenzial wird im Markt im besten Fall auf 700 bis 900 Euro pro Jahr geschätzt.“
Diese Schätzung kann ich nicht nachvollziehen. Aktuell gibt es noch immer die Limitierung (bei VW). Die bidirektionale Entladefunktion ist fahrzeugseitig begrenzt. Sie steht maximal bis zu einer Entladung von 10.000 kWh oder einer Betriebsdauer von 4.000 Stunden zur Verfügung. Wird einer dieser Werte erreicht, endet die Funktion.
Nehmen wir an, ich kann durch den kleinen Stromhandel 10 Cent/kWh rausschlagen, ist also nach 1000 EUR Ende mit Geld verdienen. Dafür hat der Elektriker die Wallbox angeschraubt, das wars. Zuzüglich Hardware. Wo sollen 700 bis 900 Euro pro Jahr herkommen? Jedes Jahr? Brauche ich dafür jedes Jahr ein neues Auto mit leerem 10.000 kWh-Budget?
South meint
Ja, erstmal die teure Ausstattung, die Accuabnutzung eines teuren NMC Accu, die von dir genannte 10TkWh Begrenzung und ich nutze meine E Autos ja auch in gewisserweise als PV Puffer, den ich dann nicht mehr habe. Von VTG halte ich deswegen nicht viel und ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob sich VTH überhaupt lohnt.
In Deutschland muss irgendwie alles immer komplex sein. Es ist doch viel sinnvoller, dass der Netzbetreiber und einige riesige Accuspeicher sich Austauschen, als ein System von zigmillionen einzelnen E Autos und deren Speicher… wir sollten auch in der BRD lieber etwas weniger effektive mit Redundanzen arbeiten, anstatt mit enormer teurer Komplexität die letzte Effizienz zu heben…
Jörg meint
Sout
Ich sehe das als die Suche der Autohersteller nach einem Zusatzgeschäft auf der Hardwaregrundlage „Auto“. Hier: Verdienst am Stromhandel.
Der „Mitbewerber“ ist die erhebliche preiswertere Lösung des stationären Speichers mit zeitlich 100%en Anschluss ans System
brainDotExe meint
Die 700-900€ Einsparung beziehen sich nicht nur auf die Abgabe und Einspeisung von Leistung sondern auch auf das gesteuerte Laden zu Zeiten wo viel Strom im Netz ist.
David meint
Es geht los. Ich bin gespannt auf die genaueren Konditionen. VW hat die größte Flotte bidirektionaler Fahrzeuge.
Ben meint
Musste doch wissen, ist doch in der 360° App alles aufgeführt.
Jörg2 meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
Jörg2 meint
Mein nicht-konstruktiver Beitrag war, dass ich den Einwand von Ben gut nachvollziehen kann. Eigentlich müsste er das wissen. Tut er aber nicht, wie oft. Woran liegt das? Was ist die Basis seiner Texte?