„True Volkswagen“: VW verspricht überzeugende E-Modelle für Europa ab 2026

Volkswagen richtet seine Kernmarke unter dem Leitmotiv „True Volkswagen“ neu aus und stellt dafür ein neues Portfolio elektrischer Klein- und Kompaktwagenmodelle für Europa vor. Die Fahrzeuge seien in Europa und für Europa entwickelt worden, unterstreicht das Unternehmen. Zum neuen Angebot zählen ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID. Polo GTI und ID.3 GTI. Beschrieben werden sie als erschwingliche Elektroautos für Stadtfahrten, Wochenendtrips, den Arbeitsweg und Urlaubsfahrten.

Als gemeinsame Merkmale der neuen Modelle werden ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine neue Designsprache, sicht- und fühlbare Wertigkeit, Technologien auf dem Niveau der jeweils nächsthöheren Klasse und eine intuitive Bedienung genannt. Mit ihnen beginnt nach Darstellung der Marke eine neue Phase unter dem Motto „True Volkswagen“. Im Zentrum steht die Konzentration auf die eigenen Stärken, um E-Mobilität mit innovativen und bezahlbaren Fahrzeugen breiter zugänglich zu machen.

Die Neuorientierung knüpft an Merkmale an, mit denen sich Volkswagen seit Jahrzehnten definiert: „eine breite Produktpalette, einen hohen Qualitätsanspruch, eine hohe technische Kompetenz sowie ein zeitloses, klares Design und ein intuitives Bedienkonzept“. Hinzu kommen über Generationen fortgeführte Modellreihen, neue technische Ausstattungen und eine hohe Verlässlichkeit. Auch der hohe Wiedererkennungswert im Design und etablierte Modellnamen wie Polo, Golf oder Passat werden als Elemente genannt, die die Bindung zu den Produkten prägen.

Ergänzt worden sei das Markenbild über die Jahre durch neue Modelle in verschiedenen Segmenten, vom Kleinwagen up! bis zum Touareg in der Oberklasse, so Volkswagen. Auch Label wie GTI, GTE, TDI oder R werden als prägende Bestandteile der Marke beschrieben. Sie stünden über Jahrzehnte hinweg für unterschiedliche Charaktere innerhalb des Portfolios, darunter Vernunft und Fahrspaß.

Thomas Schäfer, seit Juli 2022 Mitglied des Volkswagen-Konzernvorstands, CEO der Marke Volkswagen Pkw und Leiter der Markengruppe Core, verweist auf eine Richtungsentscheidung aus dem Jahr 2022. „2022 haben wir im Markenvorstand eine klare Entscheidung getroffen: Wir schärfen die Marke Volkswagen und konzentrieren uns wieder konsequent auf unsere Kerntugenden.“ Mit dem Debüt von ID. Polo, ID. Cross und ID.3 Neo sollen ab diesem Jahr die ersten elektrischen Baureihen auf den Markt kommen, die dieses neue Volkswagen widerspiegeln und die Kleinwagen- und Kompaktklasse erweitern.

Drei Aspekte stehen bei „True Volkswagen“ im Fokus

Im Mittelpunkt von „True Volkswagen“ stehen drei Aspekte: Anspruch, Begeisterung und Baukästen. Beim Anspruch formuliert die Marke das Ziel, auf höchstem Niveau zu liefern und die Führungsposition unter den Volumenherstellern einzunehmen. Genannt werden verlässliche Modelle, präzise Fahrdynamik, kontinuierliche technische Innovationen und hohe Wertigkeit. Mit diesem Anspruch soll Elektromobilität für mehr Menschen erschwinglich werden.

Der zweite Schwerpunkt ist Begeisterung. Die neuen ID.-Modelle werden „mit technischer Perfektion“, klarem Design, spür- und sichtbarer Premiumqualität und einem geräumigen Interieur beschrieben. Ausstattung, Bedienkomfort, Optik, Haptik und Materialgüte sollen ein „100 Prozent-Volkswagen-Gefühl“ erzeugen. Zugleich spiegeln die Fahrzeuge die neu entwickelte Designsprache „Pure Positive“ wider, mit der die Design-DNA der Marke weiterentwickelt, neu interpretiert und an den Zeitgeist angepasst wird.

Der dritte Schwerpunkt betrifft die technische Basis. Der Modulare E-Antriebsbaukasten MEB gilt dabei als zentral, die neueste Entwicklungsstufe MEB+ kommt erstmals in ID. Polo, ID. Cross und ID.3 Neo zum Einsatz. Diese Basis ermögliche Features, die in diesen Fahrzeugklassen zuvor nicht finanzierbar gewesen seien, heißt es. Dazu zähle die nächste Generation des Assistenzsystems „Connected Travel Assist“, das den Wagen erstmals automatisch an einer roten Ampel stoppe. Dazu Kai Grünitz, Volkswagen Markenvorstand für den Geschäftsbereich Technische Entwicklung: „Im neuen Technikbaukasten gibt es überraschende Details. Sie sind das gewisse Etwas zusätzlich, das Volkswagen auszeichnet und auf das wir stolz sind.“