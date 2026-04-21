Ionity plant bis 2030 rund 1300 Ladestationen, 30 Prozent davon in Städten

Seit März 2024 verantwortet Meta Kessler als Director Strategy & Transformation bei Ionity unter anderem die Bereiche Marktforschung und Geschäftsentwicklung. In einem ausführlichen Interview mit dem Portal Electrive hat sie über die Ausbaupläne des Unternehmens gesprochen.

Ionity betreibt nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 850 Standorte in 24 europäischen Ländern, fast 50 weitere sind im Bau. Das Unternehmen, ein Joint Venture von BMW, Mercedes, Ford und Volkswagen sowie Hyundai, hat den Ausbau von schnellen Ladepunkten mit 350 Kilowatt und mehr früh vorangetrieben und treibt den weiteren Ausbau seines Netzes voran.

Parallel zum Autobahnnetz baut Ionity nun auch das Angebot in Städten aus. Derzeit gibt es 60 urbane Ladestationen, weitere 50 sind in der Konstruktion oder in Planung. Bis 2030 sollen 30 Prozent der dann rund 1300 Stationen in städtischen Gebieten liegen.

In Städten sieht Ionity größere Hürden als an Autobahnen. Das Unternehmen hält auch dort an dem Ansatz fest, möglichst mindestens sechs Ladepunkte pro Standort zu bauen. Gesucht werden Flächen mit ausreichend Platz und Netzanschluss. Die Zusammenarbeit mit Städten und Behörden beschreibt Kessler als komplex, besonders in Deutschland. Sie spricht sich für schnelleren Bürokratieabbau, gemeinsame Initiativen und einfachere Regulierung für Ladepunktbetreiber aus. Auf öffentlichen Flächen ist aus ihrer Sicht zudem fairer Wettbewerb wichtig.

„Wir haben mehrere KPIs im Blick“

Für die Bewertung des Ausbaus zählt Ionity nicht nur Standorte und Ladepunkte. Im Blick stehen nach Angaben von Kessler auch Marktanteile bei Ladepunkten, bei installierter Energie und bei verkaufter Energie. Zugleich betont sie, dass Standorte dort entstehen sollen, wo Fahrer von Elektroautos sie benötigen. Wichtiger als reine Stückzahlen sei die passende Station am passenden Ort. Zum Kundenerlebnis zählt Ionity außerdem Belegungsdaten, Routing und Zusatzinformationen in App, Fahrzeug-Navigation sowie Diensten wie Google Maps und Apple Karten.

In London hat Ionity eine Partnerschaft mit Uber gestartet. Uber-Fahrer erhalten vergünstigten Zugang zu Ionity-Schnellladestationen im Stadtgebiet, während Uber Auslastungsgarantien für gemeinsam abgestimmte Standorte gibt. Geplant sind zehn Ladestationen in den kommenden Jahren, erste Standorte sind bereits eröffnet oder im Bau. In Deutschland oder anderen Ländern ist ein vergleichbares Modell derzeit nicht vorgesehen, eine Ausweitung laut Kessler aber vorstellbar.

Bei den Bezahl- und Nutzungssystemen beobachtet Ionity je nach Land unterschiedliche Schwerpunkte. In Deutschland werde ungewöhnlich viel per RFID-Karte und App geladen, im Vereinigten Königreich dagegen häufig ad hoc. Die Funktionalität Plug&Charge zum automatischen Ladestart bewertet Kessler grundsätzlich positiv, verweist aber auf die nötige Zusammenarbeit vieler Beteiligter und auf Beratungsbedarf bei Kunden.

Beim Thema dynamische Preise lief ein Test mit einigen Speditionen bis Ende März, die Auswertung steht noch aus. Zunächst setzt Ionity auf variable Preise an ausgewählten Stationen. Perspektivisch sollen dynamische Preise folgen, die sich an Energiemarkt und Nachfrage orientieren.