Shell Recharge meldet 19 neue Ultraschnelllade-Standorte in Berlin

Shell hat in Berlin in den vergangenen Wochen 19 neue „Ultraschnelllade-Standorte“ von Shell Recharge in Betrieb genommen. Der Ölmulti begründet den Ausbau mit dem hohen Bedarf an E-Auto-Ladeinfrastruktur in der Hauptstadt. Die neuen Ladepunkte sind über das Stadtgebiet verteilt und befinden sich an Shell-Stationen sowie Filialen der Supermarktketten Rewe und Penny. Je nach Standort stehen Ladeleistungen von bis zu 300 kW zur Verfügung.
Mit den neuen Standorten baut Shell Recharge seine Position als eigenen Angaben zufolge größter Anbieter öffentlicher Schnellladepunkte in Berlin weiter aus. Die Ladepunkte befinden sich sowohl in dicht besiedelten Wohngebieten als an wichtigen Verkehrsachsen. Zu den jüngsten Stromtankstellen zählen zwei Shell-Stationen sowie elf Rewe- und sechs Penny-Standorte mit unterschiedlich vielen Ladepunkten und Ladeleistungen.
Berlin stelle besondere Anforderungen an die Ladeinfrastruktur, darunter enge Straßen, hohes Verkehrsaufkommen, kurze Haltezeiten und ein dichtes urbanes Netz, erklärt Shell. Der Anteil von E-Fahrzeugen liege im Bundesland Berlin bei 6,7 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt von 6,4 Prozent.
Durch die Inbetriebnahme der neuen Standorte betreibt Shell in Berlin eigenen Angaben nach nun insgesamt 56 Shell-Recharge-Schnellladestandorte mit 206 Ladepunkten. Darüber hinaus verfügt das Tochterunternehmen Ubitricity über 1170 Ladepunkte in der Hauptstadt. Dazu gehören 1000 Laternenlader sowie 85 AC-Standalone-Standorte mit jeweils zwei Ladepunkten.
„Gerade in einer Metropole wie Berlin müssen Ladeangebote zuverlässig, schnell zugänglich und breit verteilt sein“, sagt Florian Glattes, Leiter des Shell-Tankstellengeschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Die neuen Ladepunkte erleichtern Fahrern das Laden im dichten Stadtverkehr deutlich.“ Bundesweit betreibe man rund 2200 Schnellladepunkte in Deutschland und baue das Netz insbesondere an Shell-Stationen sowie gemeinsam mit Partnern wie Rewe und Penny weiter aus.
Kommentare
South meint
Yoa, an die Kunden bei Öl abzocken, den Klimawandel so gut es geht diskreditieren und gleichzeitig um eAutofahrer buhlen. Nee, so wir uns nur geht, aber solche moralisch verrotteten Läden kriegen von mir keinen Cent mehr…von mir nicht einmal, wenn sie günstiger wären…
brainDotExe meint
Was interessiert mich Moral bei dem Thema?
MK meint
@South:
Sehen Sie es doch mal so: Immerhin wird das Geld nicht in neue Raffinerien, Tankstellen, Ölbohrplattformen, Imagekampagnen für den Verbrenner oder Dividenden für Aktionäre, die in so etwas investieren, gesteckt, sondern in die Förderung der Elektromobilität.
Futureman meint
Erstaunlich, wie schnell der Ausbau der Ladeinfrastruktur voran geht. Dabei werden die meisten Ladevorgänge immer noch daheim oder beim Arbeitgeber getätigt.
Future meint
Ich und alle meine Nachbarn hier im Altbauviertel der Großstadt können nur öffentlich laden. Und es kommen weitere Nachbarn dazu, die das auch planen. Insofern ist es schon wichtig, dass alle am Wochenende sehen, wenn da jetzt ein großer Ladepark direkt vor dem Einkaufszentrum ist. Anders als früher, als da nur 2 AC-Säulen versteckt waren, ist der Ladepark jetzt auch nicht mehr zu übersehen. Mere Exposure Effect. Die fehlende Infrastruktur war lange das Hauptargument der Elektroautogegner in meinem Stadtteil. Das ist jetzt vorbei.
David meint
Ich freue mich für dich, dass du mal wieder nach langer Zeit einen Terminus aus der Geschäftswelt aufgeschnappt und sogar verstanden hast. Bei jetzt ebenfalls oft gehörten Buzzwords wie „principal-agent“ (Dilemma oder Problem), „latent demand“ sowie „second-order effects“ wärst du schon blank. Aber musst du deshalb wirklich in jedem zweiten Beitrag „Mere Exposure“ anbringen, zumal „Sichtbarkeit“ in diesem Zusammenhang als deutsches Wort sicher sinnvoller gewesen wäre?
MK meint
@Futureman:
Sie sagen es: „noch“.
ich fahre 45.000 km im Jahr und habe einen festen Parkplatz sowie das Angebot des Vermieters, dort eine Wallbox zu bekommen. Allein: Es lohnt sich trotz der vielen Kilometer finanziell nicht. Öffentliches Laden ist unterm Strich billiger und mittlerweile genauso bequem.
Und da ich so denke, lade ich alleine schon mehrere hundert kWh jeden Monat an der einen öffentlichen Ladesäule der Stadtwerke in dem Ort am Stadtrand, wo ich lebe…und plötzlich merken die Stadtwerke: Aus etwas, was man als kommunales Unternehmen auf politischen Druck hin vereinzelt gemacht hat, wird ein lohnendes Geschäftsmodell. Also baut man plötzlich in jedem Ortsteil solche Ladesäulen und in größeren auch mehrere. das bedeutet dann wiederum: Der Anteil an Menschen, bei denen die nächste öffentliche Ladesäule in Sichtweite des eigenen Hauses liegt und man den finanziellen Nachteil nicht mehr in Kauf nimmt um die Bequemlichkeit zu steigern, wächst immer weiter.
Für EFH-Besitzer mit Solaranlage wird sich die Wallbox wahrscheinlich in Zukunft ohne Einspeisevergütung sogar noch mehr lohnen. Für alle anderen dürfte der Verzicht darauf und das Nutzen öffentlicher Angebote aber immer attraktiver werden.
Miro meint
300 Kw find ich jetzt nicht so „Ultra“. Eher Standard. Aber je mehr desto besser.
Stefan meint
Es gibt immer noch deutlich über 50% der E-Autos in Deutschland im Bestand, die keine 300 kW oder mehr können.Und es werden weiterhin Neufahrzeuge/Modelle angeboten, die keine 300 kW schaffen.
eBikerin meint
Nur dass das „bis zu 300kW“ heisst, dass es sich vermutlich um einen HYC300 (oder ähnliche) handelt – da gibts die 300kW nur wenn der zweite Anschluss nicht benutzt wird. Sonst sind es 2×150 kW.
South meint
Naja, aber da muss man schon die Zeitkomponente betrachten. Bei eAuto-Bestand reden wir von einem Fokus auf die Vergangenheit, also eAutos heute im Bestand wurden schon vor Jahren entwickelt und bereits verkauft. Bedeutet. Fahrzeuge, welche Schneller laden können, werden immer werden. Bei den Ladern, da reden wir hier von neu installierten Lader, die noch viele Jahre ihren Dienst tun sollten.
Gut, Ultra beginnt ja schon jenseits der 150kW und die Definition finde ich total veraltet, denn 150kW wären technisch heute schon deutlich zu langsam.
Trotzdem, 300kw sind schon ordentliche Ladeleistungen, aber ich würde sagen, mittlerweile nicht mehr herausragend. Ultra täuscht…. Hypercharger ist der next Level…