E-Auto-Ladeinfrastruktur: Skalierung und Auslastung bestimmen die Wirtschaftlichkeit

Die europäische Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur ist rasch gewachsen. Laut der Unternehmensberatung Interpath wurden rund 35 bis 45 Milliarden Euro Kapital in etwa 1,2 Millionen Ladepunkte investiert. Das Wachstum übertrifft die E-Fahrzeug-Adoption, wodurch das Verhältnis von Stromern pro Ladepunkt sinkt. „Die Frage ist nicht mehr, wie viel Kapazität gebaut wird, sondern wie viel davon genutzt wird“, so die Berater.

Die Renditen verbessern sich den Experten zufolge erst deutlich, wenn die Auslastung ein tragfähiges Projektniveau erreicht. Viele Anlagen liegen weiter bei relativ niedrigen Werten von etwa 10 bis 20 Prozent. Ein erheblicher Teil der installierten Kapazität arbeitet daher nicht wirtschaftlich. Schon moderate Auslastungssteigerungen können die finanzielle Leistung überproportional verbessern.

Besonders leistungsfähige High-Power-Charging-Infrastruktur (HPC) erfordert laut Interpath hohe Vorabinvestitionen von 150.000 bis 250.000 Euro pro Ladepunkt. Höhere Investitionskosten erhöhen die für tragfähige Renditen nötige Mindestauslastung, verringern den Spielraum für Fehler und machen dauerhaft hohe Nutzung wesentlich. „Mehr Kapital verbessert die Renditen nicht. Es erhöht die Auslastung, die nötig ist, um sie zu erreichen“, so Interpath.

Skalierung ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit von E-Fahrzeug-Ladeplattformen, heißt es weiter. Größere Netzwerke können Plattformkosten auf mehr Ladepunkte verteilen, die Kosten pro Ladepunkt senken sowie Sichtbarkeit und Integration verbessern. Das ermöglicht größere, integrierte Plattformen, die die Nachfrage über Fahrzeugökosysteme, Routing und Kundenschnittstellen effektiver erfassen. Kleinere Betreiber haben strukturell höhere Auslastungsschwellen, um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Kapital wird vor der Cash-Generierung eingesetzt, während Nutzung und Cashflows nur schrittweise entstehen. Eine langsamere Auslastungsentwicklung verlängert damit den Finanzierungsbedarf, verzögert Cashflows und verschiebt die Gewinnschwelle weiter in die Nutzungsdauer der Anlage. Dadurch werden Renditen stark abhängig vom Zeitpunkt und von der Konstanz der Auslastung.

Die nächste Phase verschiebe sich von ausbaugetriebenem Wachstum zu auslastungsgetriebener Wirtschaftlichkeit, so die Analysten. „Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach Auslastung, Skalierung und Kostenstruktur. Kapital fließt zu skalierten, integrierten Plattformen mit nachgewiesener Nutzung und starkem Zugang zur Nachfrage, während kleinere Betreiber ihre eigenständige Tragfähigkeit nachweisen müssen. Das bedeutet, dass strategische Ergebnisse zunehmend von wirtschaftlichen Faktoren geprägt werden, darunter Konsolidierungen, Partnerschaften und Kapitalumstrukturierungen.“