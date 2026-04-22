Ministerpräsident Lies will Bau chinesischer Autos in deutschen VW-Werken prüfen

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies spricht sich im Gespräch mit der Osnabrücker Zeitung dafür aus, den Bau chinesischer Autos in deutschen VW-Werken zu prüfen. Die Hersteller der Volksrepublik lassen sich aus seiner Sicht nicht daran hindern, stärker auf den europäischen Markt zu drängen. Für den SPD-Politiker steht zugleich im Mittelpunkt, Beschäftigung in deutschen VW-Werken zu sichern und Produktionsstätten auszulasten. „Wir müssen für die Beschäftigten eine Antwort finden, wie das gelingen kann.“

Der Regierungschef, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, verweist auf neue Modelle für den chinesischen Markt, die der deutsche Autohersteller in China teils mit chinesischen Partnern, teils allein entwickelt habe. Daraus ergebe sich die Frage, welche Perspektiven sich daraus ergeben und ob eine Zusammenarbeit auch in Europa möglich sei.

Lies plädiert dafür, diese Fragen offen zu diskutieren und zu prüfen, ob sich daraus Chancen für die VW-Standorte und die Zulieferindustrie ergeben könnten. Die Beschäftigten bei VW hätten einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, die deutschen Werke zu erhalten. Nun gehe es darum, diese Werke auszulasten.

Niedersachsen ist mit 20 Prozent der Stimmrechte nach der Holding der Familien Porsche und Piëch der zweitgrößte Anteilseigner von Volkswagen. Bei wichtigen Entscheidungen verfügt das Land über ein Vetorecht.

In der vergangenen Woche war Lies mehrere Tage in China unterwegs. Dort wollte er sich vor allem über das Chinageschäft von Volkswagen und innovative Verkehrskonzepte informieren. Volkswagen unterhält in China mehr als 30 Produktionsstätten.

Von der Reise nehme er die Frage mit, wie man weiter mit China umgehen wolle, sagte Lies. Er stellte die Alternative zwischen Schutz vor einem Konkurrenten und Wegen zur Teilhabe an eigenen Erfolgen zur Debatte. „Ich glaube: Wir sind klug beraten, wenn wir selbst Teil der Entwicklung sind und mit China zusammenarbeiten.“ Dafür brauche es auch eine überarbeitete nationale Chinastrategie.