Audi Q4 e-tron erhält mehr digitale Funktionen, mehr Reichweite und mehr Ladeleistung

Audi macht seinen Elektro-Bestseller Q4 e-tron vielseitiger und funktionaler. Im Innenraum soll das überarbeitete Modell mit einer neugestalteten digitalen Bühne, klarer Bedienlogik und großzügigem Platzangebot überzeugen. Außen bietet es ein geschärftes Design sowie neue Licht-Features. Mehr Reichweite, höhere Ladeleistung und eine intuitivere Steuerung sollen den Komfort im täglichen Einsatz steigern. Zudem kann der Q4 e-tron als erster Audi elektrische Geräte betreiben oder als Stromspeicher für ein Haus dienen.

„Mit der Produktaufwertung präsentiert sich der Audi Q4 e-tron nicht nur im Erscheinungsbild moderner und prägnanter, sondern überzeugt auch mit einem verbesserten Innenraum“, erklärt Marco Schubert, Vorstand für Vertrieb und Marketing. „Neue Funktionen und zahlreiche Verbesserungen am Fahrzeug gestalten den elektrischen Einstieg in die Marke Audi so noch attraktiver – für Familien ebenso wie für unsere Flottenkunden.“

Als erstes Modell von Audi beherrscht der Q4 e-tron das bidirektionale Laden. Die Hochvoltbatterie kann also nicht nur Energie aus dem Netz aufnehmen, sondern auch gezielt wieder an externe Verbraucher abgeben. Mit der Funktion Vehicle-to-Load (V2L) lassen sich beispielsweise E-Bikes an einer Steckdose im Kofferraum oder über einen Adapter an der Ladebuchse mit Strom versorgen. Zusätzlich kann der Q4 e-tron in den Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz über Vehicle-to-Home (V2H) auch als heimischer Batteriespeicher fungieren – und geladene Energie zum Verbrauch abgeben.

Bis zu 592 Kilometer pro Ladung

Im Alltag profitieren Kunden laut Audi zudem von spürbaren Updates bei den Antrieben des E-Autos. So erreiche der aufgewertete Q4 Sportback e-tron performance dank einer nochmals effizienteren E-Maschine eine Reichweite von bis zu 592 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Beim Q4 SUV e-tron quattro performance und Q4 Sportback e-tron quattro performance steigt die maximale DC-Ladeleistung von 175 kW auf 185 kW. Von 10 auf 80 Prozent lässt sich bei einigen Derivaten die Hochvoltbatterie in rund 27 Minuten laden. In zehn Minuten sind bis zu 185 Kilometer Reichweite beim Q4 Sportback e-tron quattro performance möglich. Die Hochvoltbatterie lässt sich zudem für eine bessere Ladeperformance automatisch und manuell vorkonditionieren.

Audi bietet den Q4 e-tron als SUV und Sportback jeweils mit zwei Batteriegrößen an. Zur Wahl stehen 63 und 82 kWh brutto. Mehr Alltagstauglichkeit bringen die auf 1800 Kilogramm erhöhte Anhängelast (+400 kg) bei den Modellen mit quattro-Antrieb, die serienmäßige elektrische Heckklappe und das Kofferraumvolumen von 515 Litern. Mit umgeklappter zweiter Sitzreihe wächst der nutzbare Gepäckraum auf 1487 Liter.

Neu gestaltetes Interieur

„Ein deutliches Plus an Komfort und Variabilität erwartet die Kundinnen und Kunden auch im komplett neu gestalteten Interieur, das wahlweise auch in S line bestellbar ist“, wirbt der Hersteller. „Herzstück des großzügigen Innenraums ist die Digital Stage: Ein Panoramadisplay mit 11,9″ großem Kombiinstrument und 12,8″ großem MMI Touchdisplay sorgt dafür, dass Fahrerin oder Fahrer alles im Blick haben. Optional ergänzt ein 12″ großes Beifahrerdisplay mit individualisierbarem Standby-Design das Setup.“

Mit dem neuen One Connected Infotainment erweitert Audi Komfort- und Entertainmentfunktionen. Der lernende Audi assistant steuert Fahrzeugfunktionen per Sprachbedienung und beantwortet Fragen zu Bordbuchinhalten. Über die Anbindung an ChatGPT können Insassen recherchieren und in natürlicher Sprache mit dem Fahrzeug interagieren.

Für gesteigerten Komfort und Wohlfühlambiente sollen zudem ein dynamisches Interaktionslicht, die neue Mittelkonsole sowie zwei gekühlte induktive Ladeschalen mit je 15 Watt Ladeleistung sorgen. „Der Softwrap schafft mit seiner großen Applikationsfläche von den Türen bis über die gesamte Breite des Dashboards ein durchgängiges, hochwertiges Raumgefühl. Vertikale Lüftungsdüsen betonen die Breite des Cockpits“, heißt es.

Ein deutlich sichtbarer Sprung nach vorn gelinge beim Licht, wirbt Audi. „Vorn erzeugt das digitale LED-Tagfahrlicht mit segmentbasierter Technik die digitalen Lichtsignaturen – und sorgt so für einen hohen Wiedererkennungswert. Die Signaturen lassen sich komfortabel über das MMI auswählen. Die digitale OLED-Heckleuchte der zweiten Generation erhöht Sicherheit und Funktionalitäten maßgeblich und setzt gleichzeitig Designakzente. Das optionale Annäherungslicht warnt zudem im Stand andere Verkehrsteilnehmende bei zu geringem Abstand.“

Der Audi Q4 SUV e-tron mit 63 kWh brutto Batterie startet in Deutschland bei 47.500 Euro, bisher ging es bei 46.150 Euro los. Die quattro-Modelle der SUV-Version kosten 55.900 und 59.000 Euro. Der einheitliche Aufpreis für die Sportback-Karosserievarianten beträgt 1950 Euro. Die neuen Modelle sind im Laufe des Monats Mai in Europa bestellbar, die Markteinführung ist für den Sommer geplant.