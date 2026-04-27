Erster Mercedes eActros als vollelektrischer Autotransporter in Dänemark

Der dänische Fahrzeuglogistiker Dansk Auto Logik nutzt seit Kurzem erstmals einen vollelektrischen Autotransporter auf Basis des Mercedes-Benz eActros 600. Der E-Lkw von Mercedes-Benz Trucks transportiert unter anderem Pkw-Neufahrzeuge auf einer festen Route zwischen dem dänischen Vamdrup und dem über 380 Kilometer entfernten Bremerhaven in Norddeutschland.

Der batterieelektrische Autotransporter basiert auf einer Sattelzugmaschine vom Typ 4×2-eActros 600 mit ProCabin-Fahrerhaus und zweiachsigem Trailer. Er ist für den Transport von bis zu sechs Fahrzeugen ausgelegt. Neben den drei Batteriepaketen des Zugfahrzeugs ist auf dem Trailer eine separate Batterie installiert, die die Hydrauliksysteme beim Be- und Entladen versorgt und so die Hauptbatterien des Lkw schont.

Für Dansk Auto Logik dient der Einsatz des vollelektrischen Autotransporters auch der Bewertung vorhandener Ladeinfrastruktur und der Wirtschaftlichkeit im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Dänemark und Deutschland. So will man belastbare Erkenntnisse für den zukünftigen Einsatz batterieelektrischer Nutzfahrzeuge im Fahrzeugtransport gewinnen. Am Standort Vamdrup hat das Unternehmen in eigene Ladepunkte investiert. Für den Rückweg von Bremerhaven nach Vamdrup wird der eActros 600 entlang der Route an öffentlichen Ladepunkten in Deutschland nachgeladen.

„Mit dem eActros 600 haben wir uns bewusst dafür entschieden, jetzt in den elektrischen Fernverkehr einzusteigen, eigene Erfahrungen zu sammeln und im realen Betrieb zu lernen, wie Reichweite, Laden und Infrastruktur tatsächlich funktionieren“, erklärt Lars Vestergaard, CEO Dansk Auto Logik.

Mercedes-Benz Trucks feierte den Serienstart des eActros 600 Ende 2024 im Werk Wörth. Die hohe Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden sowie die laut dem Hersteller effiziente elektrische Antriebsachse ermöglichen den Angaben zufolge eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen. Dies werde unter sehr realistischen, praxisnahen Bedingungen mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht erreicht und könne je nach Fahrweise und Strecke auch deutlich übertroffen werden, wirbt der Hersteller.

Der eActros 600 verfügt über drei Batteriepakete mit jeweils 207 kWh. Diese bieten eine installierte Gesamtkapazität von 621 kWh. Die Batterien basieren auf der Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP) und sollen sich durch eine hohe Lebensdauer auszeichnen. Im Gegensatz zu anderen Batteriezelltechnologien können zudem über 95 Prozent der installierten Kapazität bei der LFP-Technologie genutzt werden. Dies ermöglicht eine höhere Reichweite bei gleich viel verbauter Batteriekapazität. Das Fahrzeug ist technisch auf ein kombiniertes Gesamtzuggewicht von bis zu 44 Tonnen ausgelegt. Mit einem Standardauflieger hat der eActros 600 in der EU eine Nutzlast von etwa 22 Tonnen.