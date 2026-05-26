Carwow: Deutsche wollen E-Auto fahren, aber nicht mehr unbedingt kaufen

Die neue staatliche Kaufprämie bringt die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland deutlich zurück – allerdings nicht in den klassischen Kaufmarkt. Stattdessen entscheiden sich immer mehr Verbraucher bewusst gegen den Besitz und für Leasingmodelle. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Online-Marktplatzes für den Kauf und Verkauf von Autos Carwow auf Basis von Nutzeranfragen in Deutschland.

Im Vergleich zum Vorquartal (Q1 2026 vs. Q4 2025) stieg die Nachfrage nach reinen Stromern demnach insgesamt um 184 Prozent. Besonders stark entwickelte sich dabei das Leasingsegment: Die E-Auto-Leasingnachfrage legte im selben Zeitraum um 238 Prozent zu. Zum Vergleich: Die Nachfrage nach Neuwagenbestellungen für Elektroautos stieg um 190 Prozent.

Auch die aktuellen April-Daten zeigen, dass sich dieser Trend weiter beschleunigt. Im Jahresvergleich (April 2026 vs. April 2025) stieg die Gesamtnachfrage nach Elektroautos um 311 Prozent, während die Nachfrage über alle Antriebsarten hinweg lediglich um 68 Prozent zunahm. Gleichzeitig gingen die Anfragen nach Verbrennern deutlich zurück (Benzin: -47 %, Diesel: -68 %).

„Leasing etabliert sich zunehmend als der entscheidende Zugangskanal zur Elektromobilität“, so Carwow.

„Verbraucher suchen Flexibilität statt langfristiger Bindung“

Auch im Jahresvergleich zeigt sich die klare Verschiebung innerhalb der Nachfrage. Gegenüber dem ersten Quartal 2025 (Q1 2026 vs. Q1 2025) stieg die E-Auto-Leasingnachfrage um 180 Prozent. Die Nachfrage nach Neuwagenbestellungen legte im selben Zeitraum zwar ebenfalls deutlich zu, mit 144 Prozent jedoch spürbar weniger dynamisch.

Die April-Daten bestätigen diese Entwicklung zusätzlich: Die gesamte Leasingnachfrage stieg im Jahresvergleich um 93 Prozent, während speziell Elektroauto-Leasing um 285 Prozent zulegte.

Die Entwicklung fällt in eine Phase anhaltender Unsicherheit im deutschen E-Auto-Markt. Nach starken Preisschwankungen, Diskussionen über sinkende Restwerte, verbesserten Reichweiten und dem politischen Hin und Her rund um Fördermaßnahmen setzen viele Verbraucher zunehmend auf flexible Nutzungsmodelle statt auf langfristigen Fahrzeugbesitz.

Hybride profitieren deutlich weniger

Ein anderes Bild zeigt sich bei Hybridfahrzeugen. Zwar bleibt die Gesamtnachfrage stabil, die Dynamik des E-Auto-Markts erreicht das Segment jedoch nicht. Im Quartalsvergleich (Q1 2026 vs. Q4 2025) sank die Leasingnachfrage nach Hybriden um 17 Prozent, während Neuwagenbestellungen im selben Zeitraum um 40 Prozent zulegten.

Auch im Jahresvergleich zeigt sich die geringere Leasingattraktivität: Hybrid-Leasing wuchs gegenüber Q1 2025 um 28 Prozent, Neuwagenbestellungen dagegen lediglich um 2 Prozent. Damit bleibt der Hybridmarkt deutlich stärker kaufgetrieben als das E-Auto-Segment.

„Die Menschen sind nicht mehr bereit, jedes Risiko selbst zu tragen“

„Unsere Daten zeigen sehr klar: Die Rückkehr der Förderung aktiviert die Nachfrage nach Elektroautos, führt aber nicht automatisch zu mehr klassischen Kaufentscheidungen“, sagt Philipp Sayler von Amende, Geschäftsführer von Carwow Deutschland.

„Nach den massiven Schwankungen im E-Auto-Markt der vergangenen Jahre ist Vertrauen für viele Verbraucher zum entscheidenden Faktor geworden. Leasing wird zunehmend als Absicherung gegen sinkende Restwerte, schnelle Technologieentwicklung und politische Unsicherheit verstanden. Der klassische Fahrzeugbesitz verliert im E-Auto-Markt sichtbar an Bedeutung.“