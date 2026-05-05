MG Motor: „Bonus-Wochen“ für Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle bis zu 30. Juni 2026

MG Motor Deutschland bietet mit den „Bonus-Wochen“ noch bis zum 30. Juni 2026 eine E-Mobilitäts-Aktion. Der chinesische, einst britische Hersteller gewährt einen zusätzlichen Preisvorteil von 6000 Euro für vollelektrische Modelle sowie 4500 Euro für Plug-in-Hybride. Die Bonus-Wochen gelten für die Modelle MG4 EV Urban, MG4 EV, MGS5 EV, MGS6 EV, MG Cyberster, MG HS PHEV und MGS9 PHEV.
Mit den Bonus-Wochen senke man gezielt und deutlich die Einstiegshürden in die Elektromobilität, so MG. Besonders deutlich werde das am neuen MG4 EV Urban: Der Einstiegspreis von 24.990 Euro reduziere sich durch den Herstellerbonus auf 18.990 Euro. Bei zusätzlicher staatlicher Förderung könne sich der Preis noch weiter verringern. Die Bundesregierung gewährt mit der neuen Elektroauto-Kaufprämie unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 6000 Euro Zuschuss.
„Elektromobilität darf keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb profitieren bei uns alle Kundinnen und Kunden von unserem Bonus – unabhängig von staatlicher Förderung. Und wer zusätzlich Anspruch darauf hat, spart eben noch mehr. So wird der Umstieg für deutlich mehr Menschen möglich“, sagt Oliver Rittierodt von MG Deutschland.
Kommentare
South meint
Das ist genau das Problem. Ab 19T€ und nicht ab 25T€… und ausstattungsbereinigt dürfte der Vorteil sogar noch größer sein… der Accu startet schon mal bei 43kWh…
F. K. Fast meint
Der MG4 Urban ist IMHO ein interessantes Auto mit aktuell sagenhaft guenstigem Preis und tollen Farben. Er hat sogar haptische Bedienelemente, obwohl alle Welt sagt, das sei (zu) teuer. Bei Preisen ab 19k wird mancher ueberlegen, ob man es mal riskieren kann, bei einem neuen Hersteller zu kaufen. So haben die Japaner in den 80ern, Skoda in den 0ern, und Kia/Hyundai in den 10ern geschafft, Vertrauen aufzubauen.
MrBlueEyes meint
Meine Perle überlegt tatsächlich aktuell ganz stark, von einem kleinen Verbrenner auf den MG 4 Urban mit großer Batterie zu wechseln… sind den am Samstag Probe gefahren und es war für die Kürze der Zeit eigentlich alles in Ordnung… schöner Antritt und im Testfahrzeug (Landstraße/Stadt) standen 12,4 KWh Durchschnittsverbrauch auf der Uhr, echt OK…
Und über das Profil „MG Pilot“ lassen sich alle nervigen Assistenten und Gebimmel über einen ShortCut ausschalten…. das taugt schon…
Nur vorne leider keine Parkpiepser, selbst in Premium nicht, aber da hat man 360° Kamera….
ChriBri meint
spannend, bei uns zu Hause ähnliches Szenario, aber noch keine Probefahrt. Nehme ich gerne als Erfahrungsbericht mit, danke
David meint
Über die letzten Jahre erlebe ich MG von allen Chinesen als am stabilsten. Sie scheinen als einzige verstanden zu haben, was auf dem deutschen Markt gewünscht wird.
Es beginnt bei dem Markennamen, den sie sogar pflegen, indem sie dieses Cabriolet auf den Markt gebracht haben. Dabei geht es nicht um die Stückzahlen, sondern um den Fakt, dass es das gibt und dass es im Schaufenster steht. Das könnte ein moderner MG sein, wenn MG noch eine britische Firma wäre.
Die Fahrzeuge sind fair bepreist und sie lernen vom deutschen Kunden. Diese Karren haben vor zwei Jahren noch gebimmelt und geklingelt, dass du nur so mit den Ohren geschlackert hast. Jetzt kannst du das schnell abstellen. Keine große Sache, aber es zeigt, dass man auf Feedback achtet.
Umso erstaunlicher, dass ihre Landsleute dieses Phänomen mit keinem Blick würdigen und stumpf mit ihrem „wir sind die besten“ weitermachen, während sie heimlich ihre Lagerware in Kurzleasing-Flotten verscherbeln müssen.