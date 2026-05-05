MG Motor: „Bonus-Wochen“ für Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle bis zu 30. Juni 2026

MG Motor Deutschland bietet mit den „Bonus-Wochen“ noch bis zum 30. Juni 2026 eine E-Mobilitäts-Aktion. Der chinesische, einst britische Hersteller gewährt einen zusätzlichen Preisvorteil von 6000 Euro für vollelektrische Modelle sowie 4500 Euro für Plug-in-Hybride. Die Bonus-Wochen gelten für die Modelle MG4 EV Urban, MG4 EV, MGS5 EV, MGS6 EV, MG Cyberster, MG HS PHEV und MGS9 PHEV.

Mit den Bonus-Wochen senke man gezielt und deutlich die Einstiegshürden in die Elektromobilität, so MG. Besonders deutlich werde das am neuen MG4 EV Urban: Der Einstiegspreis von 24.990 Euro reduziere sich durch den Herstellerbonus auf 18.990 Euro. Bei zusätzlicher staatlicher Förderung könne sich der Preis noch weiter verringern. Die Bundesregierung gewährt mit der neuen Elektroauto-Kaufprämie unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 6000 Euro Zuschuss.

„Elektromobilität darf keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb profitieren bei uns alle Kundinnen und Kunden von unserem Bonus – unabhängig von staatlicher Förderung. Und wer zusätzlich Anspruch darauf hat, spart eben noch mehr. So wird der Umstieg für deutlich mehr Menschen möglich“, sagt Oliver Rittierodt von MG Deutschland.