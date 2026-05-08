Lucid stellt neue Mobile Service Platform vor, nach USA-Start globaler Einsatz geplant

Lucid Motors stellt eine neue „Mobile Service Platform“ vor. Diese wird als speziell entwickelte Lösung beschrieben, mit der der US-Elektroautobauer die Servicekapazität ausweiten und schnelleren, bequemeren Support am Standort der Kunden anbieten will.

Techniker sollen mit der Plattform mehr Arbeiten vor Ort ausführen können. Die Lösung soll es ihnen ermöglichen, Verfahren schneller, effizienter und sicherer abzuschließen. Lucid beschreibt das Ziel als nahtloses Serviceerlebnis, das zum Anspruch an Kundenbetreuung passen soll.

„Unsere mobile Servicestrategie besteht darin, Kunden dort zu treffen, wo sie sind, und Reibung aus dem Besitz­erlebnis zu entfernen“, sagt Erwin Raphael von Lucid. Mit der neuen Plattform sollten Kunden weniger Zeit mit Warten verbringen und mehr Zeit mit ihrem Elektroauto.

Zur Ausstattung gehören batteriebetriebene Werkzeuge, Luftkompressor, Wagenhebersystem, Sicherheitskit und weiteren Komponenten. Außerdem verfügt die Plattform im Vergleich mit den aktuellen Servicefahrzeugen über doppelt so viel Platz.

Ein Slider-System soll Technikern schnellen Zugriff auf Werkzeuge und Ausrüstung ermöglichen. Durch den Ausbau der Außendienstfähigkeiten sollen Besitzer der Oberklasselimousine Air und des Luxus-SUV Gravity schnellen Service „auf Premium-Niveau“ erhalten.

Ein Sprecher von Lucid sagte, dass dieses Service-Programm vorerst nur in den USA aktiv sei. Ein globaler Rollout sei geplant, ein Zeitrahmen liege derzeit jedoch nicht vor.