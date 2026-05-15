Audi testet RS Q6 Sportback e-tron auf dem Nürburgring

Audi testet laut Berichten derzeit den RS Q6 Sportback e-tron auf dem Nürburgring. Erste Erlkönig-Bilder des Elektroautos liegen nun vor. Das sportliche Topmodell soll oberhalb des SQ6 Sportback e-tron (Artikelbild) positioniert werden, berichtet Auto Motor und Sport.

Der RS Q6 Sportback e-tron soll die Rolle des leistungsstärksten Elektro-SUV innerhalb der Baureihe übernehmen. Technisch basiert er wie die bereits erhältlichen Versionen des als SUV und SUV-Coupé gebauten elektrischen Q6 auf der gemeinsam von Audi mit Porsche entwickelten Premium Electric Platform (PPE). Gegenüber dem SQ6 zeigen sich Änderungen an Karosserie und Aerodynamik.

Die Front des RS Q6 Sportback e-tron ist den Erlkönigfotos nach zu urteilen eigenständig gestaltet und trägt größere Lufteinlässe sowie zusätzliche Öffnungen zur Kühlung der Bremsanlage. Größere Bremssättel sind ebenfalls sichtbar. An den Seiten fallen schmale Luftauslässe an den vorderen Kotflügeln auf. Dazu kommen modellspezifische Leichtmetallräder und eine sichtbar tiefere Lage des Prototyps. Am Heck bleiben Grundform, neuer Stoßfänger und sportlicher Diffusor erkennbar.

The fully-fledged 2027/28 Audi RS Q6 Sportback e-tron has been spied testing for the very first time with a more sinister design philosophy. In addition, the CUV is expected to offer up to around 600 hp and over 293 miles of electric range. #Audi #RSQ6Sportback #RSQ6 #BEVs #EVs pic.twitter.com/dCssjKdgir — GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) April 17, 2026

Konkrete Einblicke in den Innenraum gibt es derzeit nicht. Erwartet wird Auto Motor und Sport zufolge die bekannte Architektur aus dem Q6 e-tron. Genannt werden ein digitales Kombiinstrument mit rund 11,9 Zoll, ein zentrales Infotainment-Display mit etwa 14,5 Zoll und ein optionaler Bildschirm für den Beifahrer. Für die RS-Version gelten sportlich ausgelegte Sitze, spezifische Dekorelemente und zusätzliche Anzeigen als wahrscheinlich. Technische Änderungen im Bedienkonzept werden nicht erwartet.

Offizielle Daten zum Antrieb liegen noch nicht vor. Der SQ6 nutzt eine Batterie mit rund 100 kWh und einen Dualmotor-Allradantrieb mit 360 kW (490 PS). Von 0 auf 100 km/h geht es in 4,4 Sekunden, maximal sind 230 km/h möglich. Der Porsche Macan Turbo Electric könnte einen Ausblick auf die neue Top-Version des Q6 geben: Das SUV bietet 430 kW (584 PS), per „Overboost“ 470 kW (639 PS), sowie über 1100 Nm Drehmoment. Tempo 100 ist aus dem Stand in 3,3 Sekunden erreicht, bei 260 km/h ist Schluss.

Audi soll den RS Q6 e-tron noch in diesem Jahr präsentieren wollen. Der Marktstart dürfte Ende 2026 oder Anfang 2027 erfolgen, schreibt Auto Motor und Sport.