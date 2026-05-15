Video zeigt Bentleys Elektro-SUV bei Testfahrten auf dem Nürburgring

Bentley hat im letzten Jahr Details zu seinem ersten Elektroauto präsentiert. Ein erstes veröffentlichtes Bild lässt die Form des sportlichen SUV unter einer Stoffabdeckung erahnen. Erlkönigfotos ermöglichen schon einen ausführlicheren Blick auf das 2026 Premiere feiernde Modell der britischen Volkswagentochter. Es gibt nun zudem ein Video einer Prototypen-Testfahrt auf dem Nürburgring.

Beim ersten rein batteriebetriebenen Bentley handelt es sich den bisher verfügbaren Informationen zufolge um ein stattliches SUV mit einem Heck im angedeuteten Coupé-Stil. Insbesondere das Design der Front und des Hecks des Elektroautos sind aber unter der Tarnung der aktuellen Testfahrzeuge nicht erkennbar und bleiben damit abzuwarten.

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Ein Blick ins Interieur zeigt laut Berichten einen Innenraum, der die Merkmale des großen Verbrenner- beziehungsweise Plug-in-Hybrid-SUV Bentayga mit der Technologie des eng verwandten neuen Cayenne Electric der Bentley-Schwerster Porsche kombiniert. Mit dem Porsche – und mit Audi-Modellen – teilt sich der kommende Bentley die Elektroauto-Architektur PPE (Premium Platform Electric).

Vom neuen Cayenne Electric lassen sich erste Rückschlüsse auf den kommenden Elektro-Bentley ziehen. Das deutsche SUV wird mit überaus potentem Allradantrieb und zwei E-Motoren angeboten. Die Leistung beträgt je nach Version von 325 kW (442 PS) bis zu 850 kW (1156 PS). Damit geht es in 4,8 bis 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. So potent wie die Topversion Porsche Cayenne Turbo Electric dürfte der neue Elektro-Bentley nicht sein, da die Marke auch besonders viel Wert auf Luxus und Komfort legt. Eine 113-kWh-Batterie ermöglicht beim elektrischen Cayenne Reichweiten von bis zu 651 Kilometern nach WLTP-Norm. Auch der Bentley sollte auf über 600 Kilometer pro Ladung kommen.

„Unser erster vollelektrischer Bentley, das weltweit erste echte Luxus-SUV für den Stadtverkehr, ist ein mutiger Schritt nach vorne. Er verkörpert unsere Vision von nachhaltigem Luxus und technologischer Exzellenz“, so CEO Frank Walliser im letzten Jahr. „Mit seiner branchenführenden Ladeleistung und dem unverwechselbaren Charakter und Design von Bentley läutet er den Beginn einer spannenden neuen Ära für unsere Marke ein – eine Zukunft, die von Innovation, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit geprägt ist.“