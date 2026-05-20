Mercedes-AMG stellt Elektro-Sportwagen GT 4-Türer Coupé vor

Das im Sommer in die Produktion gehende Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé ist das erste eigene Elektroauto der Sportwagen-Submarke. Der 5094 Millimeter lange, 1959 Millimeter breite und 1411 Millimeter hohe Viertürer basiert auf der neuen „High-Performance-Architektur“ AMG.EA und nutzt erstmals in einem vollelektrischen Serienfahrzeug Axial-Fluss-Motoren. Drei dieser Motoren treiben das viertürige Coupé an: zwei an der Hinterachse, einer an der Vorderachse.

Zum Bestellstart stehen zwei Varianten zur Wahl: Mercedes-AMG GT 63 4-Türer Coupé und Mercedes-AMG GT 55 4-Türer Coupé. Die Preise sollen sich an vergleichbaren Vorgängerfahrzeugen orientieren, konkreter wird man noch nicht. Der GT 63 leistet bis zu 860 kW oder 1169 PS, der GT 55 bis zu 600 kW oder 816 PS. Von 0 auf 100 soll es mit dem GT 63 in bis zu 2,1 Sekunden gehen, Tempo 200 ist in 6,4 Sekunden erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt mit „Driver’s Package“ bei Tempo 300. Der GT 55 erreicht 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden und 200 km/h in 8,7 Sekunden. Als Verbrauch werden ab 21,0-17,9 kWh/100 km angegeben.

Die „AMG High Performance Electric Battery“ arbeitet mit 800 Volt und direkt gekühlten Rundzellen. Das Akkupack hat 106 kWh Nettokapazität. Als Reichweite werden 597 bis 700 Kilometer nach WLTP-Norm aufgeführt. Mercedes-AMG nennt eine maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) von 600 kW, eine Ladung von 10 auf 80 Prozent in 11 Minuten und bis zu 460 Kilometer WLTP-Reichweite in 10 Minuten. AC-Laden (Wechselstrom) ist mit bis 11 kW möglich. Das Batteriekonzept umfasst 2660 einzelne Akkus in 18 Kunststoffmodulen, jede Rundzelle wird von einem elektrisch nichtleitenden Öl umströmt.

Für Fahrdynamik sorgen „AMG Performance 4Matic+“, Torque Vectoring, aktive Hinterachslenkung mit bis zu 6 Grad und das Luftfahrwerk „AMG Active Ride Control“ mit semi-aktiver Wankstabilisierung. Der „AMG Race Engineer“ bündelt Steuerung und Individualisierung von Ansprechverhalten, Traktion und Kurvenverhalten. Die Aerodynamik nutzt aktive Elemente. Dazu gehören zwei Venturi-Platten im Unterboden, ein aktiver Heckdiffusor, ein ausfahrbarer Heckspoiler und ein weiterentwickeltes Airpanel.

Im Fahrprogramm „AMGForce S+“ soll das rein elektrische Coupé ein V8-Erlebnis mit Sound, simulierten Schaltvorgängen und angepasstem Fahrerdisplay bieten. Mercedes-AMG beschreibt es als „hochauthentisches, AMG typisches V8 Soundgewitter“. Grundlage des Soundportfolios war unter anderem ein Mercedes-AMG GT R als Referenzfahrzeug.

Das Interieur kombiniert eine tiefe Sitzposition, ein fahrerorientiertes Cockpit, ein 10,2-Zoll-Kombiinstrument und einen 14,0-Zoll-Multimedia-Monitor. Ein optionales Beifahrerdisplay misst ebenfalls 14,0 Zoll. Drei haptische Fahrdynamik-Drehsteller sitzen in der Mittelkonsole. Das Infotainmentsystem MBUX basiert auf MB.OS und enthält AMG-Anwendungen wie „Track Pace“. Die neue MBUX-Generation nutzt Künstliche Intelligenz von ChatGPT, Microsoft Bing und Google Gemini.

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„Ich habe das neue AMG GT 4-Türer Coupé viele Male selbst getestet: es ist wirklich etwas Besonderes. Es verschiebt Leistungsgrenzen und liefert die Emotion, die unsere Fans von einem AMG erwarten. Jetzt auch elektrisch“, sagt Mercedes-Konzernchef Ola Källenius. „Durch meine AMG-Vergangenheit weiß ich, wie hoch die Messlatte in Affalterbach liegt. Und mit dem ersten Modell auf der neuen AMG.EA Architektur verschieben wir sie noch weiter nach oben.“

„Das neue Mercedes‑AMG GT 4-Türer Coupé läutet eine völlig neue Ära ein“, erklärt AMG-Chef Michael Schiebe. „Es ist eine absolute Hochleistungsmaschine, gespickt mit zukunftsweisenden Innovationen, die in diesem Bereich bis dato ungeahnte Fahrleistungen ermöglicht. Sie schafft ein Fahrerlebnis, das seinesgleichen sucht: mitreißend, intensiv, unwiderstehlich – typisch AMG. Der Stolz und der Spirit unseres AMG Teams spiegeln sich in jedem Detail wider. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für ihren enormen Einsatz, der dieses Fahrzeug zu einem absolut revolutionären, atemberaubenden Produkt macht.“