ARI senkt Preis für Mini-Elektroauto Bruni auf rund 12.000 Euro

Der Leipziger Elektrofahrzeughersteller ARI Motors senkt ab dem 21.05.2026 die Preise für sein Elektro-Kleinstwagen-Modell Bruni deutlich. Der Bruni Pure startet dann als Zweisitzer bei 9999 Euro netto (11.898,81 Euro brutto). Hinzu kommt für Antragsberechtigte die staatliche E-Auto-Kaufprämie von bis zu 6000 Euro.

Ende 2024 hatte ARI den Bruni – ein Wuling Mini EV aus China – noch zum Preis von 15.990 Euro eingeführt. Nun verkündet Thomas Kuwatsch, Mitgründer von ARI Motors: „Ein Elektroauto ab 9.999 Euro netto – das hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Mit der Förderung sinkt der Einstiegspreis auf ein Niveau, bei dem sich viele fragen werden, warum sie noch kein Elektroauto fahren.“

Mit 3,07 Metern Länge und 1,49 Metern Breite sei der Bruni für enge Straßen und kleine Parklücken gemacht, wirbt der Anbieter. Der 15 kW/20 PS leistende Elektromotor beschleunigt das Fahrzeug auf bis zu 90 km/h. Der 17,3-kWh-LiFePO4-Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 215 Kilometern nach WLTP-Norm. Der kombinierte Verbrauch liegt bei 9,9 kWh auf 100 Kilometer, das entspricht laut ARI Betriebskosten von rund 3 Euro auf 100 Kilometer. An einer herkömmlichen Wallbox ist der Bruni in etwa viereinhalb Stunden vollständig geladen.

Der Bruni ist in mehreren Farben und Varianten erhältlich: als minimalistischer Pure mit zwei oder vier Sitzen, als designorientierter Style mit gehobener Ausstattung, als Cargo für gewerbliche Einsätze sowie als komfortabel ausgestatteter Comfort mit zusätzlichen Features wie Klimaanlage und Verkehrszeichenerkennung.

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Auch für Gewerbetreibende sei der Bruni eine lohnende Investition, wirbt ARI. Dank der seit dem 1. Juli 2025 geltenden Sonderabschreibung für Elektrofahrzeuge ließen sich bis zu 75 Prozent der Nettoanschaffungskosten schon im ersten Jahr steuerlich geltend machen. Die Regelung gelte für Freiberufler, Einzelunternehmer und Kapitalgesellschaften gleichermaßen und könne für Anschaffungen bis Ende 2027 genutzt werden. Bei privater Nutzung als Firmenwagen greife zudem die 0,25-Prozent-Regelung.

Neben dem attraktiven Kaufpreis profitieren Besitzer des Bruni laut ARI von laufenden Kostenvorteilen: Befreiung von der Kfz-Steuer bis 2035, jährliche Einnahmen über die THG-Quote sowie ein niedriger Verbrauch von 9,9 kWh. Der langlebige LiFePo4-Akku des Bruni werde mit einer Herstellergarantie von 24 Monaten oder 50.000 Kilometern ausgeliefert.

Voraussetzung für die staatliche E-Auto-Förderung ist die Zulassung als M1-Fahrzeug. Der Bruni kann alternativ auch als Leichtkraftfahrzeug der Klasse L7e zugelassen werden.