BYD Dolphin G DM-i: Plug-in-Hybrid-Kleinwagen mit über 1000 Kilometer Reichweite

BYD präsentiert mit dem Plug-in-Hybridauto Dolphin G DM-i einen Neuzugang im europäischen Kleinwagensegment. Angetrieben von einem „Super-Hybrid mit DM‑Technologie“ soll das Modell kompakte Abmessungen mit der Alltagstauglichkeit eines Familienfahrzeugs sowie der Fähigkeit, tägliche Fahrten rein elektrisch zurückzulegen vereinen.

Der Dolphin G DM-i richte sich an Kunden, die einen erschwinglichen Kleinwagen suchen, der die lokal emissionsfreie Mobilität eines reinen Stromers mit der Langstreckentauglichkeit eines Hybridantriebs vereint, so der Hersteller. Der Super-Hybrid mit DM‑Technologie biete dabei ein elektrisches Fahrerlebnis „mit kraftvoller und zugleich geschmeidiger Beschleunigung“ durch den vorn positionierten Elektromotor.

„Wenn es darauf ankommt, längere Strecken zu absolvieren, entfaltet der Dolphin G DM‑i seine Stärke: Sein intelligentes Hybridsystem sorgt für eine Flexibilität, welche die Möglichkeiten herkömmlicher Kleinwagen mit reinem Verbrennungsmotor deutlich übertrifft“, heißt es weiter. Mit vollgeladener Batterie und gefülltem Tank sind den Angaben zufolge Reichweiten von über 1000 Kilometern möglich.

Als erstes Fahrzeug von BYD, das gezielt für internationale Märkte wie Europa entwickelt wurde, markiere der Dolphin G DM‑i einen Meilenstein auf dem Weg zu bezahlbarer, nachhaltiger Mobilität, werben die Chinesen. Mit einer Länge von 4,16 Metern und einer Breite von 1,825 Metern treffe er die Anforderungen des europäischen B‑Segments und positioniere sich im Herzen der Kleinwagenklasse.

Stella Li, Executive Vice President von BYD: „Das europäische B‑Segment zählt zu den tragenden Säulen des Automobilmarktes. Mit dem Dolphin G DM‑i setzen wir hier neue Maßstäbe und denken die Erwartungen an einen Kleinwagen im elektrischen Zeitalter konsequent weiter. Durch die Kombination aus hoher elektrischer Reichweite, intelligenter Hybridtechnologie und modernen digitalen Funktionen in einem erschwinglichen, kompakten Fahrzeug schaffen wir nachhaltige Mobilität, die nicht nur intelligenter, sondern vor allem auch alltagstauglicher ist – und damit für deutlich mehr Menschen in ganz Europa erreichbar wird.“

BYD will den Dolphin G DM‑i in den kommenden Wochen auf den europäischen Märkten einführen. In Deutschland soll der elektrifizierte Kleinwagen im Juni sein Debüt feiern. Die ersten Auslieferungen an Kunden sind für den Spätsommer und Frühherbst geplant. Detaillierte Angaben zur Ausstattung, technische Spezifikationen sowie Preisen sollen demnächst bekannt gegeben werden.