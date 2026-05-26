BYD Dolphin G DM-i: Plug-in-Hybrid-Kleinwagen mit über 1000 Kilometer Reichweite

BYD präsentiert mit dem Plug-in-Hybridauto Dolphin G DM-i einen Neuzugang im europäischen Kleinwagensegment. Angetrieben von einem „Super-Hybrid mit DM‑Technologie“ soll das Modell kompakte Abmessungen mit der Alltagstauglichkeit eines Familienfahrzeugs sowie der Fähigkeit, tägliche Fahrten rein elektrisch zurückzulegen vereinen.
Der Dolphin G DM-i richte sich an Kunden, die einen erschwinglichen Kleinwagen suchen, der die lokal emissionsfreie Mobilität eines reinen Stromers mit der Langstreckentauglichkeit eines Hybridantriebs vereint, so der Hersteller. Der Super-Hybrid mit DM‑Technologie biete dabei ein elektrisches Fahrerlebnis „mit kraftvoller und zugleich geschmeidiger Beschleunigung“ durch den vorn positionierten Elektromotor.
„Wenn es darauf ankommt, längere Strecken zu absolvieren, entfaltet der Dolphin G DM‑i seine Stärke: Sein intelligentes Hybridsystem sorgt für eine Flexibilität, welche die Möglichkeiten herkömmlicher Kleinwagen mit reinem Verbrennungsmotor deutlich übertrifft“, heißt es weiter. Mit vollgeladener Batterie und gefülltem Tank sind den Angaben zufolge Reichweiten von über 1000 Kilometern möglich.
Als erstes Fahrzeug von BYD, das gezielt für internationale Märkte wie Europa entwickelt wurde, markiere der Dolphin G DM‑i einen Meilenstein auf dem Weg zu bezahlbarer, nachhaltiger Mobilität, werben die Chinesen. Mit einer Länge von 4,16 Metern und einer Breite von 1,825 Metern treffe er die Anforderungen des europäischen B‑Segments und positioniere sich im Herzen der Kleinwagenklasse.
Stella Li, Executive Vice President von BYD: „Das europäische B‑Segment zählt zu den tragenden Säulen des Automobilmarktes. Mit dem Dolphin G DM‑i setzen wir hier neue Maßstäbe und denken die Erwartungen an einen Kleinwagen im elektrischen Zeitalter konsequent weiter. Durch die Kombination aus hoher elektrischer Reichweite, intelligenter Hybridtechnologie und modernen digitalen Funktionen in einem erschwinglichen, kompakten Fahrzeug schaffen wir nachhaltige Mobilität, die nicht nur intelligenter, sondern vor allem auch alltagstauglicher ist – und damit für deutlich mehr Menschen in ganz Europa erreichbar wird.“
BYD will den Dolphin G DM‑i in den kommenden Wochen auf den europäischen Märkten einführen. In Deutschland soll der elektrifizierte Kleinwagen im Juni sein Debüt feiern. Die ersten Auslieferungen an Kunden sind für den Spätsommer und Frühherbst geplant. Detaillierte Angaben zur Ausstattung, technische Spezifikationen sowie Preisen sollen demnächst bekannt gegeben werden.
Kommentare
Referendar meint
Sry BYD, aber ihr schafft es mal wieder ein Fahrzeug komplett am Bedarf vorbei zu entwickeln.
M. meint
Ah, ein Hybrid. Wieder mal.
Ich bringe mal Daten, die hier nach meiner Auffassung fehlen, und die man im Internet zusammensuchen muss, weil nicht mal die BYD-Seite sie bereitstellt:
Elektrische Reichweite: 90 km nach WLTP, also 50 bis 70 real.
Im Hybridmodus soll der Verbrauch 4,5 bis 5,5 L betragen, was nicht bestätigt ist, aber klassenüblich wäre.
Bleibt noch die Frage, für wen sich dieses Auto eignet – abgesehen davon, dass es sich natürlich eignet, persönliche Daten nach China zu übertragen.
Wer da auf Menschen schielt, die zu Hause nicht laden können: denen hilft dieser hier nicht.
Wer zu Hause laden kann und einen Zweitwagen für die Arbeit sucht, findet besseres.
Der Kunde ist also jemand, der eigentlich kein BEV fahren will, nur 20 bis 40 km (einfach) pendelt, wenig Budget für einen Firmenwagen hat und/oder Geld über die geringere Hybrid-Einstufung sparen will. Und dafür seine Daten… aber das hatten wir ja schon ;-)
Die 1000 km Reichweite (mit Reservekanister sind es noch mehr) sind eigentlich uninteressant. Auf große Fahrt geht damit fast niemand.
F. K. Fast meint
Die europaeischen Hersteller hofften wohl, durch die Zoelle auf BEV, die chinesischen Autohersteller von Europa fernhalten zu koennen. Jetzt werden sie in ihrem Kernmarkt (Verbrenner) von diesen angegriffen. Und nicht mit irgendwelchen qualitativ schlechten Modellen. Welcher europaeischer Hersteller hat denn im Kleinwagen einen PHEV im Angebot?
Wenn sich europaeische Hersteller oder europaeische Politik noch laenger am Verbrenner klammern, werden sie den Anschluss an China komplett verlieren. Nach der Elektronik-, Textil-, Medikamenten-, Kleinkram- und PV-Branche wird Europa nun auch auf dem Automobilmarkt von China abhaengig. Das kann man China allerdings nicht zum Vorwurf machen.
brainDotExe meint
Gegenfrage: Welcher europäischer Kunde will im Kleinwagen Segment denn einen wartungsintensiven PHEV?
Das ist eher was für Dienstwagen der Mittelklasse und aufwärts.
Udo Perl meint
Meine PHEVs seit knapp 10 Jahren (Toyota Priuse verschiedener Generationen) empfinde ich zumindest als nicht wartungsintensiv – Danke, Toyota 🙏🏿
Futureman meint
Dank europäischen Zöllen auf reine E-Autos kommen jetzt also auch vermehrt Hybrid-Fahrzeuge mit stinkendem Auspuff. Die Service-Werkstätten wird es freuen. Wer langfristig sparen will, holt sich ein reines E-Fahrzeug.
CaptainPicard meint
Es zeigt aber auch dass all das Gerede, von wegen China setzt deshalb auf Elektromobilität weil Europa beim Verbrenner uneinholbar vorne ist, auch Quatsch ist. Ganz offensichtlich kann China auch halbwegs brauchbare und vor allem günstige Verbrenner bauen.
Mäx meint
Naja Kleinwagen gelten jetzt nicht unbedingt als die Non-Plus-Ultra-Verbrenner.
Da muss es funktionieren; da braucht es keinen Sound, keine Leistungsentfaltung, keine Laufruhe oder was man sich sonst noch alles einfallen lassen will.
Das Ding muss mich von A nach B bringen und dabei wenig kosten.
Das Image haben sich die deutschen Hersteller aber nicht damit aufgebaut, sondern mit den toll kultivierten Reihensechszylinder bei BMW oder den V8 Motoren von Mercedes bla bla bla.
Und dass China mittlerweile auch Verbrenner beherrscht sieht man an Mercedes, wo der 1,5l Vierzylinder von Geely kommt und auch an den vielen Range Extendern, die oft sehr gute thermische Effizienzen versprechen.
Ob da nun alles stimmt usw. sei mal dahingestellt, gilt für Presseversprechen aus Europa oder Amerika genau so.
Böhser Neffe meint
Wenn europäische Hersteller aus dem Verbrenner Markt ausgestiegen sind, werden die Chinesen beides übernehmen.
Bin gespannt wer in 10 Jahren besser dasteht, Toyota oder VAG.
M. meint
Hast du denn schon ein Datum für diesen Ausstieg?
brainDotExe meint
Niemand zwingt BYD einen „bösen“ PHEV anzubieten. Sie hätten ja auch einfach die Zölle bei den BEVs einpreisen oder hierzulande bauen können.
Aber vielleicht geht es BYD ja gar nicht um den Umweltaspekt sondern darum Gewinn zu machen…
Stefan meint
Das Herz der Kleinwagenklasse liegt bei um die 4 m.
Bei 4,16m ist man schon sehr nah an der Kompaktklasse dran.
Keine Angaben zu Tank- oder Batteriegröße?