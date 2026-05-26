Neuer Opel Corsa soll modernes Elektroauto zum erschwinglichen Preis werden

Die nächste Generation des Opel Corsa wird laut AutoExpress als reines Elektroauto auf den Markt kommen. Der Mutterkonzern Stellantis hat gegenüber Medien Details zur neuen Modellreihe bekannt gegeben, die auf der sogenannten „STLA One“-Plattform basieren wird. Diese modulare Architektur soll künftig über 30 neue Modelle unterstützen und ist für die Einführung im Jahr 2028 geplant.
Im Gegensatz zur aktuellen, auch als Vollstromer (Artikelbild) angebotenen Generation erhält der neue Corsa mehr Zeit für eine anspruchsvollere Entwicklung. Die Plattform STLA One ermöglicht ein „softwaredefiniertes Fahrzeug“. Über eine zentrale Steuereinheit, das sogenannte „STLA Brain“, kommunizieren alle elektronischen Elemente des Fahrzeugs in einer gemeinsamen Sprache, was die Komplexität und Produktionskosten senken soll.
Ein wesentliches technisches Merkmal soll das Steer-by-Wire-System sein, wie es bereits im Konzept Corsa GSE angedeutet wurde. Dieses System verzichtet auf eine mechanische Verbindung des Lenkrads zu den Rädern, was eine bessere Raumausnutzung im kompakten Fahrzeug ermöglicht. Zudem wird die Künstliche-Intelligenz-native Plattform „SmartCockpit“ für Infotainment und Sprachsteuerung eingesetzt.
Neuer Corsa nur als E-Auto, Verbrenner könnte weiterlaufen
Der neue Corsa wird dem Bericht zufolge ausschließlich mit elektrischem Antrieb erhältlich sein, auch wenn die Plattform STLA One grundsätzlich Hybridmotoren unterstützen soll. Während die Batteriekapazität nicht wesentlich über die derzeitigen 54 kWh hinausgehen dürfte, erwartet AutoExpress eine Steigerung der Effizienz und Reichweite. Durch die „Cell-to-Body“-Technologie sollen die Batteriezellen direkt in das Chassis integriert werden, was Gewicht und Komplexität reduziert.
Der Antrieb wird voraussichtlich über einen einzeln am Vorderwagen montierten Elektromotor erfolgen, heißt es weiter. Ein besonders leistungsstarkes GSE-Modell ist geplant, wobei dieses viele Elemente mit der nächsten Generation des Peugeot 208 GTi teilen soll. Der neue Corsa soll Unternehmensangaben nach bei etwa 25.000 Euro starten, um eine Preisparität zu Benzinmodellen zu erreichen.
Opel-Chef Florian Huettl sagte laut AutoExpress, dass die Verbrenner-Version des aktuellen Modells parallel zum neuen Elektroauto weiterlaufen könnte, falls der Übergang zur Elektromobilität nicht schnell genug voranschreitet. Er betonte jedoch die langfristige Strategie: „Wir sehen praktisch niemanden, der zurückkehrt, sobald er ein Batterie-Elektroauto fährt. Die Leute kehren nicht zurück, daher sind wir überzeugt, dass es der richtige Weg ist.“
Das Design des Serienmodells soll eng mit dem Konzept Corsa GSE Vision Gran Turismo verknüpft sein. Opel-Designdirektor Mark Adams erklärte, das Fahrzeug kombiniere die Designphilosophie „Bold and Pure“ in extremer Form. Das neue Modell soll eine schlankere Version des bekannten „Vizor“-Grills nutzen und eine neue „Compass“-Lichtsignatur präsentieren. Die Lichttechnik wird durch kompakte LED-Elemente subtiler und integrierter gestaltet sein. Das Dach wird künftig farblich abgesetzt. Das Serienmodell wird im Gegensatz zum Konzept als viertürige Version erscheinen.
Kommentare
South meint
„Wir sehen praktisch niemanden, der zurückkehrt, sobald er ein Batterie-Elektroauto fährt.“ … so isch es… und bei mir fragen mittlerweile Leute nach BEV, die standen dem BEV sogar offen ablehnend gegenüber. Das BEV ist heute schon dem Verbrenner deutlich überlegen und was viele gar nicht auf dem Radar haben… im Gegensatz zum Verbrenner ist das BEV technisch bei weitem noch nicht ausgereizt. Mann, marktgängige eAutos gibts gerade mal 10 Jahre, da muss man nicht viel Phantasie haben was noch möglich sein wird, wenn der größte Teil der Entwicklung in diese Richtung läuft… und wir sind gerade erstmal knapp auf halber Strecke zu 2035…
und superwitzig. Man kann Trump nur Danken. Nicht wenige triggern die hohen Spritpreise und das offene Abzocken an der Tanke….da schnuppern jetzt viele rein, die das noch gar nicht auf dem Schirm hatten… und wie gehabt. Wer einmal ein BEV gewohnt ist, der lächelt eher über den Verbrenner…
Achim Roter meint
Schon alles recht irritierend.
Stellantis hatte ja vor wenigen Jahren die Strategie aus vier Plattformen verkündet: STLA Large, Medium, Small, Frame.
Corsa, Peugeot 208 u. a. sollten auf Basis von STLA Small kommen, verzögerten sich aber mehr und mehr.
Nun also schon wieder Abbruch jener (wahrscheinlich zu teuren, aufwendigen) 4-Plattform-Strategie und Hinwendung zu einer einzigen, flexiblen Plattform.
Regieren und Agieren mit ruhiger Hand drückt das nicht gerade aus. Aber in aktueller Zeit ist wahrscheinlich in der Tat Schluss mit „ruhig“, alles wird andauernd in Frage gestellt und neu kalibriert. Beim Kaufinteressenten führt‘s oft dazu, dass er erst mal abwartet und Entscheidung vor sich herschiebt jahrelang.