ADAC-Daten zeigen Trends bei SUV, Automatik und Elektroautos

Vor fünf Jahren startete die „ADAC Fahrzeugwelt“ als digitales Angebot für Leasing und Vario-Finanzierung von Neufahrzeugen. Heute umfasst die Plattform Pkw aller Antriebsarten und arbeitet seit 2022 eng mit MeinAuto.de zusammen. Hinzu kommen direkte Kooperationen mit Herstellern wie derzeit Dacia, Polestar und Smart. Eine Datenanalyse zeigt Trends bei Antrieb und Nutzung.

Rund 40 Prozent der Abschlüsse über die ADAC Fahrzeugwelt entfallen auf Leasing, etwa 60 Prozent auf Vario-Finanzierungen. Den größten Anteil stellt die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen. Die Nachfrage verschiebt sich in Richtung SUV-Modelle, besonders bei älteren Kunden. Mehr als 90 Prozent wählen Automatikgetriebe.

Beim Leasing dominiert eine Laufzeit von 36 Monaten mit 15.000 Kilometern pro Jahr. Eine geringe oder keine Anzahlung wird bevorzugt, durchschnittlich liegt sie unter 1500 Euro. Die Leasingrate lag zuletzt knapp unter 300 Euro monatlich, 2026 bisher fast bei 310 Euro.

Der durchschnittliche Fahrzeugpreis geleaster Fahrzeuge stieg von rund 45.000 Euro auf über 51.000 Euro im Jahr 2026. Bei der Vario-Finanzierung bleibt die Monatsrate seit Jahren bei rund 280 Euro. Zugleich stieg der durchschnittliche Fahrzeugpreis seit 2024 von etwa 45.000 auf über 52.000 Euro.

Die Plattform ermöglicht den markenübergreifenden Vergleich von Leasing und Vario-Finanzierung, einschließlich Konditionen für ADAC-Mitglieder. Das Angebot umfasst Verbrenner, Hybride und Elektroautos. Bei den Antriebsarten sank der Anteil von Benzinfahrzeugen von rund 79 Prozent im Jahr 2024 auf etwa 65 Prozent. Diesel liegt derzeit bei rund 15 Prozent. Vollelektrische Fahrzeuge kamen 2022 auf 34 Prozent, 2023 auf 54 Prozent und in den ersten drei Monaten 2026 auf durchschnittlich 17 Prozent der Abschlüsse.

Elektromobilität ist nicht auf jüngere Kundengruppen oder Großstädte begrenzt. Zuwächse zeigen sich besonders bei Kunden ab 55 Jahren. In kleineren Städten und im ländlichen Raum ist der Elektroanteil höher als in Metropolregionen. Im April entschieden sich rund 28 Prozent der Leasingkunden für ein vollelektrisches Fahrzeug. Aktuelle staatliche Fördermaßnahmen und gestiegene Kraftstoffpreise beeinflussen die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.