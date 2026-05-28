Deutschland übertrifft Marke von 200.000 öffentlichen Ladepunkten

Die Bundesnetzagentur stellt neue Zahlen zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur bereit. Zum Stichtag 1. April wurde demnach die Marke von 200.000 Ladepunkten in Deutschland überschritten, 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders dynamisch wächst weiter das Schnellladenetz.

Insgesamt gab es zum 1. April 2026 in Deutschland laut dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur 200.255 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat zeigt sich ein Zuwachs um 28.962 Ladepunkte und 17 Prozent, berichtet das Portal Electrive.

Der Großteil der gemeldeten Infrastruktur entfällt weiter auf Normalladepunkte. Zum 1. April waren 149.002 Wechselstrom-Ladepunkte (AC) und 51.253 Schnellladepunkte registriert. Zusammen stellen die gemeldeten Ladepunkte eine Ladeleistung von rund 8,5 Gigawatt bereit. Gegenüber dem Stand vom 1. April 2025 mit knapp 6,7 Gigawatt entspricht das einem Wachstum von 28 Prozent.

Bei den Normalladepunkten dominiert weiter die Leistungsklasse von 15 bis 22 kW mit kumuliert 110.780 Ladepunkten. Auf Jahressicht entspricht das einem Plus von 14 Prozent. Dahinter folgt die Klasse von 3,7 bis 15 kW mit 35.428 Ladepunkten und einem Plus von 10 Prozent. Die Leistungsklasse bis 3,7 kW spielt im öffentlichen Bereich nur eine Nebenrolle, hier zeigt sich nur ein Wachstum um zwei Prozent auf 2794 Ladepunkte. Insgesamt legten die Normalladepunkte damit innerhalb eines Jahres um 16.797 Exemplare oder 13 Prozent zu.

Wachstumstreiber sind weiterhin die Schnellladesäulen mit mehr als 22 kW Leistung. In der Klasse von mehr als 22 bis 49 kW zählt die Bundesnetzagentur zum 1. April 1.748 Ladepunkte, 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Klasse von 49 bis 59 kW legte um 19 Prozent zu auf 7876 Ladepunkte.

In der Klasse von 149 bis 299 kW waren zum Stichtag 19.684 Ladepunkte gemeldet, ein Plus von 30 Prozent. Ladepunkte mit mehr als 59 bis 149 kW kamen auf 4256 Einheiten und damit 35 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Klasse mit mehr als 299 kW wuchs um 41 Prozent auf inzwischen 17.689 Ladepunkte.

Im Bundesländer-Ranking bleibt die Reihenfolge an der Spitze unverändert: Die meisten öffentlich zugänglichen Ladepunkte weist laut der Bundesnetzagentur weiterhin Nordrhein-Westfalen auf. Dort waren zum 1. April 39.520 Ladepunkte gemeldet. Es folgen Bayern mit 38.269 Ladepunkten und Baden-Württemberg mit 34.412 Ladepunkten.

Bei den Betreibern führt weiterhin EnBW mobility+ das Ranking nach Anzahl der Ladepunkte deutlich an. Zum Stichtag waren dem Unternehmen 11.825 Ladepunkte zugeordnet. Dahinter folgen E.On Drive mit 4772 Ladepunkten und Tesla Germany mit 3665 Ladepunkten. Nach installierter Nennleistung verschiebt sich die Reihenfolge hinter dem Spitzenreiter: Auch hier liegt EnBW mobility+ mit rund 1,06 Gigawatt vorn. Dahinter folgen Tesla Germany mit 906.250 kW und BP Europe SE, zu der auch Aral Pulse gehört, mit 449.232 kW.