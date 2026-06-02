Marke Seat wartet auf sinkende Elektroauto-Kosten

Der spanische Autobauer Seat will sich weiter von seiner Schwestermarke Cupra abgrenzen. CEO Markus Haupt gab im Gespräch mit Autocar erste Hinweise darauf, dass neue Seat-Modelle kommen könnten. Die Volkswagen-Tochter plant, ihre beiden Marken durch eigenständige Produktlinien voneinander zu trennen.
Seat hat nach einer längeren Phase ohne Neuheiten kürzlich Facelifts für den Kleinwagen Ibiza und den Crossover Arona vorgestellt. Für das nächste Jahr sind neue Mild-Hybrid-Motoren für diese beiden Modelle angekündigt. Ein Großteil der Ressourcen und Investitionen des Konzerns fließt derzeit aber in den Ausbau der noch jungen Marke Cupra, die sich zu einer globalen Premiummarke entwickeln soll.
Markus Haupt betonte gegenüber Autocar die bleibende Bedeutung der Marke Seat für das Unternehmen. „Wir können uns unser Unternehmen ohne Seat nicht vorstellen“, erklärte der CEO. Er verwies auf die historische Bedeutung der Marke in Spanien sowie anderen Ländern und bekräftigte fortlaufende Investitionen.
Ein entscheidender Punkt der Strategie ist die Differenzierung der Marken. Haupt schloss aus, dass das kleine Cupra-Elektroauto Raval durch Reduzierung der Ausstattung auch zu einem Modell mit Seat-Logo werden könnte. Alle künftigen Cupra-Modelle sollen eigenständige Entwicklungen sein, nicht lediglich angepasste Versionen von Seat-Modellen wie Ateca und Leon. Das Ziel sei es, dass beide Marken ihre eigene Identität festigen.
„Die Markenpositionierung ist völlig anders, der Kundenstamm beider Marken ist unterschiedlich“, so Haupt. „Und wir dürfen die Märkte in Übersee nicht vergessen, wo die Elektrifizierung noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in Europa.“ Seat soll deshalb bis auf Weiteres Anbieter erschwinglicher Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren bleiben, auch in elektrifizierter Form.
Die Einführung von Elektroautos wird bei Seat erst angestrebt, wenn die Produktionskosten für entsprechende Plattformen weiter sinken. Haupt merkte an, dass angesichts strengerer CO2-Regulierungen in den Jahren 2029 und 2030 Diskussionen über die Zukunft der Marke notwendig werden könnten. Was das konkret bedeuten könnte, sagte er nicht.
Kommentare
Hsa66 meint
Eautos sind aktuell noch zu teuer. Deshalb wartet Seat bis es erst günstige Volumenmodelle von VW gibt. Vermutlich ab 2030 mit dem SSP Baukasten.
F. K. Fast meint
Bis dahin sind chinesische Hersteller in Europa etabliert, stellen in Europa her und kosten 30% weniger. Wer interessiert sich dann noch für Seat?
David meint
Du bist so lustig in deiner Uninformiertheit. Was konkret wird denn günstiger, wenn sie in Europa produzieren, gegenüber dem VW Konzern, der in Europa Skaleneffekte im Millionenbereich bei Elektroautos hat?
Futureman meint
Welche Überseemärkte (außer Retro-USA) sind denn immer gemeint? In Südostasien, Südamerika und selbst Afrika boomen die E-Autos. Auch dank schneller Umsetzung von PV-/Speicherprojekten. Allerdings verkaufen hier hauptsächlich chinesische Marken und dann meist das komplette Paket.
Ob es da die richtige Taktik ist, noch ein paar Jahre zu warten?
MK meint
@Futureman:
Bisher war die Ankündigung eigentlich immer, dass Seat keine eAutos bringen und langfristig auslaufen solle. Vielleicht ist das hier zur Beruhigung der spanischen Lokalpolitik, die an der alten Marke hängt: Man verkündet, dass es selbstverständlich eine Zukunftsperspektive für die Marke gäbe, aber halt eben irgendwann…ohne ein Jahr, ohne ein Modell, ohne einen Markt, auf dem dieses angeboten werden soll zu nennen, so dass niemand jemals sagen kann, dass man gelogen hätte. Und dadurch, dass der Verbrenner-Markt schrumpft, erledigt sich das Thema dann ganz von alleine: In ein paar Jahren ist dann einfach eine andere Marke auch in Spanien präsenter als Seat…und für die Mitarbeiter ist letztlich unemotional betrachtet auch egal, ob die einen Seat Leon oder einen ID.Polo zusammenschrauben. Und wenn dann immer mehr Seat-Werke gar keine Seat-Modelle mehr produzieren, ist grade den Mitarbeitern, die erst in den Jahren nach dem Auslaufen des letzten Seat-Modells in „ihrem“ Werk angefangen haben, auch egal, wenn sich irgendwann das Logo außen am Werk ändert.