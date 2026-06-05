XPeng-Studie: Deutsche bei KI und autonomem Fahren zurückhaltend

China-Elektroautobauer XPeng stellt eine internationale Studie zur Akzeptanz und zum Vertrauen in Künstliche-Intelligenz-Technologie (KI) vor. Untersucht wurden Einstellungen zu KI und physischer KI in sechs europäischen Ländern sowie in einer Referenzstichprobe aus chinesischen Metropolen.

Die Auswertung zeigt eine wachsende Diskrepanz zwischen intellektueller Akzeptanz und emotionaler Bereitschaft, autonomen Systemen Kontrolle zu überlassen. 82 Prozent der Europäer geben dabei an, KI zu verstehen, aber nur 13 Prozent würden heute in ein vollständig selbstfahrendes Auto steigen. In China liegt dieser Wert bei 70 Prozent.

„Physische KI wird die Mobilität und den Alltag nachhaltig verändern. Doch technologische Innovation allein reicht nicht aus. Entscheidend ist, dass Menschen dieser Technologie vertrauen“, sagt Brian Gu, Vice Chairman und Präsident von XPeng. „Europa nimmt eine Schlüsselrolle ein: Wer hier das Vertrauen gewinnt, setzt zugleich neue Maßstäbe für verantwortungsvolle Innovation auf globaler Ebene.“

Wenn es um KI und autonomes Fahren geht, zeigt sich die deutsche Öffentlichkeit deutlich zurückhaltender als viele andere Märkte. Die Studie offenbart ein Spannungsfeld: Während 59 Prozent der Deutschen der Meinung sind, dass ihr Land bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz hinter anderen Nationen zurückliegt, würden gleichzeitig nur 10 Prozent heute in ein vollständig selbstfahrendes Fahrzeug einsteigen. Damit zählt die Bundesrepublik zu den skeptischsten Märkten Europas.

Vertrauen Kernfrage für autonome Mobilität

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Herausforderung für KI-Mobilität in Deutschland nicht primär technologischer Natur ist. Vielmehr geht es um Vertrauen. So sagen die Deutschen, dass Sicherheit, Transparenz und unabhängige Zertifizierung entscheidend für Akzeptanz sei. Deutsche Qualitätsansprüche könnten den Studienautoren zufolge zum globalen Maßstab für verantwortungsvolle KI-Mobilität werden.

Zwischen 42 und 53 Prozent der europäischen Befragten fühlen sich mit KI-gestützten Fahrerassistenzsystemen wie adaptivem Tempomat, Verkehrszeichenerkennung oder Spurhalteassistenten wohl. Sobald KI jedoch als eigenständiger Entscheider oder in Notfallsituationen agiert, sinkt die Zustimmung deutlich. 82 Prozent der Europäer geben, mit KI vertraut zu sein. Lediglich 21 Prozent fühlen sich mit physischer KI wohl. Viele Menschen nutzen bereits regelmäßig KI-gestützte Funktionen im Fahrzeug, nehmen diese jedoch nicht als KI wahr.

Zwischen den Ländern zeigen sich Unterschiede: In Spanien vertrauen 63 Prozent KI-Systemen im Auto, in Großbritannien 34 Prozent und in Schweden 32 Prozent. Während 54 Prozent der Europäer zumindest ein gewisses Vertrauen in große Technologie- und Mobilitätsunternehmen haben, liegt dieser Wert in China bei 94 Prozent.

Als größte Sorge europäischer Befragter wird der Verlust menschlicher Kontrolle über Maschinen genannt, mit 61 Prozent. Befürchtungen eines möglichen Arbeitsplatzverlustes folgen mit 46 Prozent. 57 Prozent der Europäer würden KI-Mobilität positiver bewerten, wenn deren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Emissionsreduktion glaubwürdig nachgewiesen wäre.

„Die Ergebnisse legen nahe, dass die größte Herausforderung für autonome Mobilität in Europa nicht technischer Natur ist. Vielmehr geht es um die gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Einführung“, so XPeng. „Europäische Verbraucher akzeptieren KI vor allem dann, wenn sie nachvollziehbar, kontrollierbar und als Unterstützung menschlicher Entscheidungen wahrgenommen wird. Die Zustimmung sinkt deutlich, wenn KI als eigenständiger und intransparenter Entscheidungsträger auftritt.“

Für Deutschland bedeutet dies laut dem chinesischem Unternehmen insbesondere die Chance, seine traditionelle Stärke im Bereich der Qualität und Sicherheit auf die nächste Generation intelligenter Mobilität zu übertragen. Standards, unabhängige Zertifizierungen nach dem Vorbild technischer Prüfstellen sowie nachweisbare Sicherheits- und Nachhaltigkeitsvorteile könnten entscheidende Faktoren sein, um Vertrauen in autonome Systeme aufzubauen.