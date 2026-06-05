Mercedes F1 setzt Elektro-Lkw bei allen Europa-Rennen 2026 ein

Mercedes-AMG Petronas F1 setzt zur europäischen Formel-1-Saison 2026 einen vollelektrischen Mercedes-Benz Trucks eActros 600 ein. Das offizielle Formel-1-Werksteam des Autoherstellers will mit dem E-Lkw alle neun europäischen Rennen abdecken und einen Race Trailer transportieren.

Bis zum Abschluss der Europa-Etappe in Madrid Mitte September werden auf Basis aktueller Routen rund 15.000 Kilometer erwartet. Der eActros 600 ergänzt eine Flotte aus mit HVO100 betriebenen Race- und Marketing-Trucks. Grundlage sind erfolgreiche Fahrten aus der Saison 2025, darunter ein erster Pilot zum British Grand Prix und der Transport der W16-Rennwagen von Brackley nach Zandvoort mit elektrischem Antrieb.

Vor Monaco hat der eActros 600 seine erste Fahrt von Brackley nach Monaco über mehr als 1600 Kilometer absolviert. Er transportiert zentrale operative Infrastruktur, darunter Kommunikationsbüro, Arzt- und Physioräume.

Der Mercedes-Benz Trucks eActros 600 ist mit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) mit 600 kWh Nutzkapazität ausgestattet. Damit ist eine Reichweite von mindestens 500 Kilometern pro Ladung möglich. Mit dem Megawatt-Ladesystem (MCS) lässt sich der E-Lkw in 25 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufzuladen.

Das Formel-1-Team von Mercedes-Benz nennt Logistik einen der schwierigsten Bereiche seines CO2-Fußabdrucks bei der Dekarbonisierung. Der Einsatz des eActros 600 soll das Portfolio emissionsärmerer Alternativen zu konventionellem Diesel erweitern und die langfristige Scope-3-Reduktion unterstützen.

Ash Armstrong von Daimler Truck UK: „Wir sind stolz darauf, die Grenzen des Möglichen in der Formel-1-Logistik erneut zu erweitern. Da der eActros 600 das Mercedes-AMG Petronas F1 Team in dieser Saison bei allen neun Rennen in Europa unterstützt, ist dieses Projekt ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass der elektrische Fernverkehr kein Zukunftstraum ist, sondern bereits heute Realität.“