Renault plant Zusatzschichten wegen hoher E-Auto-Nachfrage

Die Nachfrage nach Elektroautos übersteigt derzeit die Produktionskapazitäten von Renault. Laut Konzernchef Francois Provost sind die Orderbücher in Märkten wie Deutschland und Frankreich seit Beginn des Iran-Kriegs um 50 Prozent angewachsen, was auf hohe Kraftstoffpreise zurückzuführen sei.

„Wir übersteigen derzeit die Kapazitäten unserer Zulieferer“, sagte Provost der Nachrichtenagentur Reuters. Um der hohen Nachfrage zu begegnen, planen die Franzosen für die zweite Jahreshälfte die Einführung zusätzlicher Schichten in den Werken Douai und Maubeuge sowie in Novo Mesto in Slowenien. Eine spezielle Arbeitsgruppe wurde bereits eingesetzt, um sich dieses Themas anzunehmen. Probleme bei der Beschaffung von Batterien bestehen laut dem Unternehmen nicht.

In Europa stiegen die Verkäufe von Elektroautos in den ersten vier Monaten um 29 Prozent auf fast eine Million Fahrzeuge. Renault geht davon aus, dass sich der Trend zur Elektromobilität weiter beschleunigen wird, auch wenn das Interesse nach einem Kriegsende und sinkenden Spritpreisen nachlassen könnte.

Für eine mittelfristige Kostensenkung bei E-Autos strebt Renault die Produktion von günstigeren Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) an. Hierfür ist der Beginn der Produktion durch den chinesischen Batteriehersteller Envision AESC im Werk Douai vorgesehen.

Der europäische Automarkt verzeichnete in den ersten vier Monaten ein Wachstum von 4,2 Prozent auf knapp 3,8 Millionen verkaufte Fahrzeuge in der EU. Dieser Anstieg wird laut dem Verband der europäischen Automobilhersteller ACEA durch die steigende Nachfrage nach Elektroautos in mehreren großen Ländern getrieben.