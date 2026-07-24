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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Cupra meldet starken Verkaufsstart für Elektro-Kleinwagen Raval

Cupra-Raval Der E-Kleinwagen Cupra Raval schafft einen starken Start. Die Bestelleingänge übertreffen die Erwartungen des Vertriebsvorstands deutlich. Mehr »

BYD verlängert "E-Bonus"-Aktion bis September mit 3500 bis zu 21.010 Euro Rabatt

BYD_ATTO_3_EVO_2026 BYD setzt seine Rabattaktion bis September 2026 fort. Der Nachlass auf die Elektroautos des China-Konzerns ist teils äußerst umfangreich. Mehr »

Peugeot soll Offensive mit sieben neuen Modellen bis 2030 planen

peugeot-polygon-concept Peugeot plant laut einem Beicht bis 2030 sieben neue Modelle, um die weltweiten Verkaufszahlen von 1,1 auf 1,5 Mio. Einheiten zu steigern. Mehr »

Batteriegesundheit nach 100.000 Kilometern: Diese E-Autos führen

Kia_Niro_EV_mit_Jubilaeumspaket_Beyond_30_Bild_1 Mehrere E-Autos behalten nach über 100.000 Kilometern bis 97 Prozent ihrer ursprünglichen Speicherkapazität, zeigen 9954 Tests aus Schweden. Mehr »

Wertstabile Elektroautos: 5 Prognosen von Restwert-Experten

Tesla-Model-Y Experten von Bähr & Fess Analytics prognostizieren für das Tesla Model Y den niedrigsten Wertverlust unter den aktuellen Elektroautos. Mehr »

Immer mehr E-Auto-Halter verzichten auf THG-Prämie

Volkswagen-ID.3- Die Nutzung der THG-Quote sank im Jahr 2026 auf 58 Prozent. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 64 Prozent der berechtigten E-Auto-Fahrer. Mehr »

Analyse: Welche Betreiber den Schnelllademarkt prägen

EnBW-Schnellladestation Eine Studie zeigt, welche Betreiber bei Gleichstrom-Ladepunkten (DC) ab 100 kW im Q2 2026 die meisten gestarteten Ladevorgänge verbuchten. Mehr »

Audi A2 e-tron fast ungetarnt gesichtet, erste Details und Einstiegspreis bekannt

Audi-A2-e-tron-getarnt Der elektrische Audi A2 e-tron wurde fast ungetarnt gesichtet. Der Hersteller nennt derweil erste Daten und den Grundpreis von 38.200 Euro. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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