Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der E-Kleinwagen Cupra Raval schafft einen starken Start. Die Bestelleingänge übertreffen die Erwartungen des Vertriebsvorstands deutlich. Mehr »

BYD setzt seine Rabattaktion bis September 2026 fort. Der Nachlass auf die Elektroautos des China-Konzerns ist teils äußerst umfangreich. Mehr »

Peugeot plant laut einem Beicht bis 2030 sieben neue Modelle, um die weltweiten Verkaufszahlen von 1,1 auf 1,5 Mio. Einheiten zu steigern. Mehr »

Mehrere E-Autos behalten nach über 100.000 Kilometern bis 97 Prozent ihrer ursprünglichen Speicherkapazität, zeigen 9954 Tests aus Schweden. Mehr »

Experten von Bähr & Fess Analytics prognostizieren für das Tesla Model Y den niedrigsten Wertverlust unter den aktuellen Elektroautos. Mehr »

Die Nutzung der THG-Quote sank im Jahr 2026 auf 58 Prozent. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 64 Prozent der berechtigten E-Auto-Fahrer. Mehr »

Eine Studie zeigt, welche Betreiber bei Gleichstrom-Ladepunkten (DC) ab 100 kW im Q2 2026 die meisten gestarteten Ladevorgänge verbuchten. Mehr »

Der elektrische Audi A2 e-tron wurde fast ungetarnt gesichtet. Der Hersteller nennt derweil erste Daten und den Grundpreis von 38.200 Euro. Mehr »