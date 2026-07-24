Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Cupra meldet starken Verkaufsstart für Elektro-Kleinwagen Raval
Der E-Kleinwagen Cupra Raval schafft einen starken Start. Die Bestelleingänge übertreffen die Erwartungen des Vertriebsvorstands deutlich. Mehr »
BYD verlängert "E-Bonus"-Aktion bis September mit 3500 bis zu 21.010 Euro Rabatt
BYD setzt seine Rabattaktion bis September 2026 fort. Der Nachlass auf die Elektroautos des China-Konzerns ist teils äußerst umfangreich. Mehr »
Peugeot soll Offensive mit sieben neuen Modellen bis 2030 planen
Peugeot plant laut einem Beicht bis 2030 sieben neue Modelle, um die weltweiten Verkaufszahlen von 1,1 auf 1,5 Mio. Einheiten zu steigern. Mehr »
Batteriegesundheit nach 100.000 Kilometern: Diese E-Autos führen
Mehrere E-Autos behalten nach über 100.000 Kilometern bis 97 Prozent ihrer ursprünglichen Speicherkapazität, zeigen 9954 Tests aus Schweden. Mehr »
Wertstabile Elektroautos: 5 Prognosen von Restwert-Experten
Experten von Bähr & Fess Analytics prognostizieren für das Tesla Model Y den niedrigsten Wertverlust unter den aktuellen Elektroautos. Mehr »
Immer mehr E-Auto-Halter verzichten auf THG-Prämie
Die Nutzung der THG-Quote sank im Jahr 2026 auf 58 Prozent. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 64 Prozent der berechtigten E-Auto-Fahrer. Mehr »
Analyse: Welche Betreiber den Schnelllademarkt prägen
Eine Studie zeigt, welche Betreiber bei Gleichstrom-Ladepunkten (DC) ab 100 kW im Q2 2026 die meisten gestarteten Ladevorgänge verbuchten. Mehr »
Audi A2 e-tron fast ungetarnt gesichtet, erste Details und Einstiegspreis bekannt
Der elektrische Audi A2 e-tron wurde fast ungetarnt gesichtet. Der Hersteller nennt derweil erste Daten und den Grundpreis von 38.200 Euro. Mehr »
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