Neuer Skoda Karoq mit Hybridantrieb bis 2028 erwartet

Eine neue Generation des Skoda Karoq ist in Arbeit und könnte 2028 erscheinen. Die Entwicklung des Kompakt-SUV läuft sehr schnell. Skoda orientiert sich dabei am Tempo chinesischer Wettbewerber. Skoda will den neuen Karoq aber nicht übereilt auf den Markt bringen. Das Modell soll insbesondere viel Platz und ein entspanntes Fahrerlebnis mit möglichst wenigen Ablenkungen bieten.

Der bisherige Karoq (Artikelbild) mit knapp 4,4 Meter Länge gehört trotz seines Alters weiter zu den beliebtesten Modellen von Skoda. Die Freigabe für die zweite Generation verzögerte sich wegen Unsicherheit über kommende EU-Emissionsvorgaben, berichtet AutoExpress. Entwicklungschef Johannes Neft nannte nun als Ziel, die neue Generation in genau drei Jahren zu entwickeln und startbereit zu machen. Das wäre mindestens zwölf Monate schneller als bei einem komplett neuen Modell normalerweise üblich.

Neft sagte, es werde eine der schnellsten Entwicklungen im Volkswagen-Konzern und bei der tschechischen Marke. Der neue Karoq soll dabei auf einer bestehenden Plattform basieren. „Sobald man etwas Bestehendes hat, kann man viel schneller sein“, erklärte der Manager. Skoda will dafür Synergien mit bestehenden Autos nutzen.

Als naheliegende Lösung wird die MQB-Evo-Plattform genannt. Sie wird unter anderem vom aktuellen Kodiaq und Superb sowie von VW Golf, VW T-Roc und Cupra Formentor genutzt. Neft bezeichnete Hybridisierung als besonders wichtig für die nächste Karoq-Generation. Eine rein elektrische Version ist aber wohl nicht geplant, diese Rolle übernimmt der bestehende Elroq. Möglich ist dem Bericht zufolge ein Plug-in-Hybrid, wie er im größeren Kodiaq. angeboten wird.

Das Design soll sich an der Kombi-Studie Vision O orientieren. Im Innenraum sind große Displays, ein Android-basiertes Infotainment-System und bekannte „Simply-Clever“-Details wie ein Schirm in der Fahrertür und ein Eiskratzer in der Heckklappe vorgesehen.