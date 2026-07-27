BMW soll elektrisches 4er-Cabriolet für 2028 planen

Nach der Vorstellung des kommenden Batterie-3er auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ wird erwartet, dass die seit Ende 2021 angebotene Strom-Version der 4er-Limousine in ihrer jetzigen Form eingestellt wird. Laut BMW Blog erhält der vom Hersteller als „Gran Coupé“ beworbene i4 einen Nachfolger, allerdings im neuen Format mit Cabriodach.

BMW plant demnach die Einführung eines zweitürigen, rein elektrischen 4er-Cabriolets für das Jahr 2028. Das Elektroauto werde unter dem internen Codenamen NA3 entwickelt und als Teil der neuen elektrischen 3er-Reihe der „Neuen Klasse“ auf den Markt kommen, heißt es. Wie das aktuelle Modell der 4er-Serie mit Verbrennerantrieb soll auch die elektrische Variante über vier Sitzplätze verfügen. Dabei soll ein Stoffverdeck zum Einsatz kommen, kein Hardtop.

Da das Fahrzeug als Neue-Klasse-Baureihe von Beginn an als Elektroauto konzipiert wird, entfallen die baulichen Einschränkungen herkömmlicher Verbrennungsmotoren. Das könnte einen längeren Radstand durch eine weiter außen liegende Position der Räder und reduzierte Überhänge ermöglichen, so der Bericht. Innen könnte es dadurch geräumig werden und für ein Cabrio auch vergleichsweise viel Platz für Gepäck im Kofferraum geboten werden.

Die Produktion des aktuellen 4er-Cabriolets mit Verbrennungsmotor am Standort Dingolfing soll laut Informationen bis Mitte 2029 parallel zum M4-Cabriolet fortgesetzt werden. Ob BMW auch dem neuen i4 eine besonders potente Version der sportlichen Marke BMW M an die Seite stellen wird, ist offen.

Es gibt zudem Spekulationen über ein mögliches neues zweitüriges i4-Coupé unter dem Codenamen NA2. Eine gemeinsame Entwicklung könnte durch geteilte Kosten die Wirtschaftlichkeit beider Modelle verbessern, schreibt BMW Blog. Während die Technik ganz ähnlich wie beim i3 aussehen sollte, dürften das Elektro-Cabrio und die mögliche Coupé-Variante aufgrund der notwendigen Verstärkungen des Chassis ein höheres Gewicht aufweisen.

Die neue Limousine i3 gibt einen Ausblick auf das für den i4 zu erwartende im Bereich der Antriebstechnologie. Die erste international angebote E-Auto-Version des Mittelklassemodell ist seit Juni als i3 50 xDrive „First Edition“ für 75.340 Euro bestellbar. Die Topversion mit 345 kW/469 PS starkem Allradantrieb schafft bis zu 906 Kilometer und kann dank 800-Volt-System mit bis 400 kW Ladeleistung besonders schnell Strom tanken. Weitere Versionen mit weniger Leistung und geringerer Reichweite zum günstigeren Preis sind geplant.