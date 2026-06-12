Hyundai bringt simulierte Schalttechnik und Motorgeräusche in weitere E-Autos

Hyundai bereitet laut dem Portal Carsales vor, seine Technologie für simulierte Gangwechsel und künstliche Motorsounds auf mehr elektrische Modelle außerhalb der N-Reihe auszuweiten. Vorausgegangen sei positives Feedback zur Technik im Ioniq 5 N. Die Systeme ahmen Schaltpunkte und Klang benzinbetriebener Modelle nach und wurden zudem im großen SUV Ioniq 9 integriert, um die Reaktion von Käufern zu testen.

Die geplante Ausweitung betrifft weitere Elektroautos außerhalb der N-Performance-Reihe. Die per Knopfdruck ein- oder ausschaltbare Technik ist derzeit im Ioniq 5 N, im Ioniq 6 N und im nicht zur N-Reihe gehörenden Ioniq 9 zu finden. Basismodelle sollen außen vor bleiben, weil sie nicht genügend Leistung bieten.

Raf van Nuffel, Produkt-Vizepräsident von Hyundai Europe, sagte gegenüber Carsales: „Wir wollen wirklich ein echtes Fahrerlebnis haben – nicht nur den Sound, sondern auch ein wenig vom Schub.“ Zugleich erklärte er, die Technik sei nicht auf die sportliche Submarke N begrenzt. Es gebe jedoch Anforderungen, weil ein Mindestmaß an Leistung nötig sei, um das kupplungsartige Gefühl zu erzeugen.

„Wir werden es nicht über die gesamte Palette hinweg anbieten, aber definitiv kommt noch mehr, ohne dass man immer gleich 600 PS haben muss“, so Van Nuffel. Laut dem Bericht soll sich die Einführung auf Varianten mit mittlerer und höherer Leistung konzentrieren. Entsprechend sollte niemand mit Zwischengas beim Herunterschalten im E-Kleinstwagen Inster oder im kompakten Ioniq 3 rechnen. Für den regulären Ioniq 3 soll später allerdings eine Version mit rund 150 kW/204 PS eingeführt werden. Die erwartete N-Version würde die simulierten Gangwechsel und künstlichen Motorsounds den Angaben zufolge sicher erhalten.