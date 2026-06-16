Pkw-Neuzulassungen in den ersten 5 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten fünf Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.

Der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 1.188.015 Pkw erreichte mit 764.379 Neuwagen insgesamt 64,3 Prozent. Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des Vorjahres nach den ersten fünf Zulassungsmonaten des Jahres 2026 somit um +18,2 Prozent.

Von den insgesamt neu zugelassenen Fahrzeugen waren 415.538 mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet, was einen Anteil von 35,0 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg diese Zahl damit um 32,0 Prozent.

283.949 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 23,9 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Plus von 40,9 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.