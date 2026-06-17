BYD strebt Weltmarktführerschaft bis 2031 an<<<

Der chinesische Stromer-Riese BYD verfolgt laut Berichten das Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre Toyota als weltweit führenden Autohersteller zu überholen. Diese Ambition äußerte Medien zufolge Gründer Wang Changfu während der jährlichen Hauptversammlung des Konzerns.

Um diesen Meilenstein zu erreichen, müsste BYD seine Verkaufszahlen im letzten Jahr von rund 4,6 Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybriden massiv steigern. Damit lag man 2025 auf dem sechsten Platz. Der bislang führende Automobilhersteller Toyota aus Japan hatte insgesamt 11,3 Millionen Fahrzeuge verkauft, wobei dieser Wert auch die Verkäufe der Töchter Daihatsu und Hino umfasst.

„BYD wird in fünf Jahren hinsichtlich der Größe wahrhaftig zum weltweit führenden Automobilhersteller werden“, prognostizierte Changfu bei der Veranstaltung. Angesichts der massiven und schnellen Expansion chinesischer Hersteller ins Ausland, insbesondere BYD, erscheint dieses ehrgeizige Vorhaben durchaus möglich.

Das Erreichen dieses Ziels erfordert eine große Steigerung der Exporte aus China heraus, da das Unternehmen auf dem heimischen Markt derzeit Schwierigkeiten hat. Die Verkaufszahlen in der Volksrepublik sind in den letzten acht Monaten rückläufig. Gründe dafür sind eine stagnierende Nachfrage nach Neuwagen sowie ein Preiskampf mit Konkurrenten wegen Überkapazitäten. Hinzu kommt die Hochlaufphase der zweiten Generation von BYDs „Blade“-Batterie.

Die Blade-Technologie ist zentral für BYDs anhaltende Offensive. Die hauseigene LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) gilt als ein Kernbestandteil der vertikalen Integration des Konzerns. Mit der zweiten Generation will man Energiedichte, Kostenstruktur und Ladeleistung weiter verbessern. In Verbindung mit dem angekündigten besonders schnellen Aufladen („Flash Charging“) soll daraus ein zusätzliches Argument für die internationale Expansion werden. Der Konzern versucht, seine Modelloffensive nicht allein über Preise zu treiben, sondern zunehmend auch über fortschrittliche Batterietechnik und Ladefähigkeit zu differenzieren.