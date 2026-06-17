Vattenfall-Deutschlandchef: Tankrabatt-Milliarden hätten in Schnellladesäulen fließen können

Robert Zurawski, Deutschlandchef von Vattenfall, kritisiert im Gespräch mit dem Handelsblatt die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Folgen des Irankonflikts als fehlgesteuert. Er bemängelt insbesondere den Tankrabatt für Benzin und Diesel, der seit Anfang Mai gilt und laut seiner Berechnung Deutschland rund 1,6 Milliarden Euro kostet.

Statt einer Reduzierung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel plädiert Zurawski für eine Senkung der Stromsteuer, um den Umstieg auf Elektroautos zu fördern. Er führt an, dass das Budget für den Tankrabatt seinem Unternehmen ausgereicht hätte, um 10.000 Schnellladesäulen mit insgesamt 20.000 Ladepunkten zu errichten.

Vattenfall hat sich in Deutschland vom klassischen Kraftwerksbetreiber hin zu einem Anbieter von erneuerbaren Energien entwickelt. Das Geschäft des schwedischen Energieunternehmens umfasst heute den Strom- und Gasverkauf an fünf Millionen Kunden sowie 40 Prozent der deutschen Pumpspeicherkapazitäten.

Das Unternehmen plant den Ausbau der Windkraft an Land mit rund 30 Projekten und einer Gesamtleistung von etwa 1,5 Gigawatt. Im Bereich der Offshore-Windkraft beginnt Vattenfall mit dem Bau des Windparks Nordlicht, der eine Leistung von 1,6 Gigawatt erreichen soll. Zudem befinden sich Solarparkprojekte mit 5,2 Gigawatt sowie angeschlossene Batterien mit einer Leistung von vier Gigawatt in der Entwicklung. Während bereits fünf Solaranlagen mit 0,15 Gigawatt im Betrieb sind, sollen fünf weitere Anlagen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Zurawski sieht in der politisch forcierten Transformation der Industrie ein „Industrieförderprogramm“ und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Er warnt jedoch vor einer Abschwächung des europäischen Emissionshandels durch geplante Reformen, da dies das Vertrauen der Unternehmen untergraben könnte.

Gleichzeitig weist der Vattenfall-Manager Vorwürfe gegen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche zurück. Er bezeichnet die Darstellung der CDU-Politikern als „Fossillobbyistin“ als unrechtmäßig und sagt, dass die grundlegenden Ziele der Energiewende aus dem Wirtschaftsministerium nicht infrage gestellt würden.