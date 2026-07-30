Carwow-Umfrage: Immer mehr Deutsche würden China-Auto kaufen

Carwow, ein bekannter Auto-Vergleichsportal und -Marktplatz, hat interne Daten sowie Zulassungs- und Suchdaten des deutschen Automarktes mit Stand Januar 2026 ausgewertet. Volkswagen bleibt demnach mit mehr als 10,3 Millionen zugelassenen Fahrzeugen die dominierende Marke auf deutschen Straßen. Bei den Kundenanfragen auf der Carwow-Plattform verzeichnete VW jedoch einen Rückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Skoda steigerte seine Anfragen im gleichen Zeitraum um 26 Prozent. Damit führt die tschechische Volkswagen-Schwestermarke das Ranking der gefragtesten Hersteller an. Der chinesische Stromer-Riese BYD erreichte innerhalb eines Jahres einen großen Anstieg der Anfragen um 25.360 Prozent.
Auch bei den Antriebsarten zeigen sich deutliche Unterschiede. Bei klassischen Verbrennern führt Volkswagen mit einem Anfrageanteil von 24,38 Prozent. Bei Elektroautos liegt VW dagegen nur auf dem fünften Platz hinter Skoda, Kia, BYD und Cupra. Letzterer Anbieter gehört aber immerhin wie Skoda zum Volkswagen-Konzern.
„Marken wie Skoda und Kia profitieren massiv von dieser Entwicklung“, so Carwow. „Kia verzeichnete ein Wachstum der E-Auto-Anfragen von 404 % im Jahresvergleich. BYD unterstreicht seine Ambitionen als reiner E-Auto-Hersteller mit einem Anteil von 7,91 % an allen E-Auto-Anfragen – ein klares Signal, dass die ‚neuen‘ Marken in der Mitte der deutschen Käuferschicht angekommen sind.“
Viele VW-Interessenten wechseln zu Skoda
Die Auswertung unterscheidet zudem zwischen Fahrzeugkonfiguration und anschließendem Kauf. Nur 39 Prozent der Nutzer, die einen VW konfiguriert haben, kaufen am Ende tatsächlich ein Fahrzeug dieser Marke. 15 Prozent dieser Nutzer entscheiden sich stattdessen für Skoda. Bei Skoda kaufen 62 Prozent der Nutzer nach einer Konfiguration auch bei der entsprechenden Marke. BYD erreicht bei diesem Vergleich einen Anteil von 59 Prozent.
Die Bereitschaft, chinesische Fahrzeuge in Betracht zu ziehen, ist laut der Auswertung gestiegen. Ende 2022 erwogen 30 Prozent der Befragten den Kauf eines chinesischen Autos. Anfang 2026 lag dieser Anteil bei 44 Prozent.
„Deutliche Öffnung des deutschen Marktes“
„Wir beobachten eine deutliche Öffnung des deutschen Marktes“, sagt Arne Stöcker, Managing Director Carwow Deutschland. „Deutsche Autofahrer orientieren sich zunehmend an Preis-Leistungs-Verhältnis und technologischer Ausstattung, unabhängig vom Herkunftsland der Marke.“
Der deutsche Automarkt bleibe im Kern loyal zu bewährten Namen, doch das Fundament dieser Loyalität wackele. Die sinkende Dominanz von VW bei den Anfragen und „der enorme Zulauf“ für Marken wie Skoda, Kia und BYD signalisierten, dass sich der Wettbewerb diversifiziert. Für die deutschen Konsumenten bedeute das: „Die Auswahl war selten so groß und der Druck auf die etablierten Hersteller war nie so hoch wie heute.“
Kommentare
Jensen meint
Es gibt wohl keinen reinrassigen Autohersteller, bei dem alles Made in Heimatland ist.Die Menschen, Firmen, Länder treiben Handel und so kommt es eben, dass das Auto irgendwo in Europa zusammengebaut wird, die Entwickler und Designer sich dafür alles auf einem anderen Kontinent überlegt haben und die Bestandteile aus aller Herren Länder kommen. Mit Made in Heimatland würde wohl kein Auto auf der Straße rollen. Genauso wären die von uns täglich aufgesuchten Geschäfte erschreckend luftig, insbesondere wenn die Waren aus Fernost fehlen würden.
Jörg2 meint
„Denn moralische Fragwürdigkeit geht nur im Film mit Schlauheit einher.“
VW hat der KP China das Autobauen beigebracht. Völlig moralfrei. Und, wie sich nun rausstellt, auch völlig unschlau.
Futureman meint
Das Hauptproblem für die deutschen Hersteller ist die Einordnung der E-Autos von den chinesischen Herstellern. Dort wird es als „ganz normales“ technisches Produkt gesehen. Und wie bei allen anderen technischen Geräten werden Preisentwicklungen aufgrund größeren Produktionsvolumen oder Verbesserungen an die Kunden weiter gegeben. Nur zur Erinnerung, die ersten LCD-Fernseher lagen anfangs in Größenordnungen, wie jetzt einige E-Autos. Die verbauten Teile sind immer noch die gleichen, vorbei die Fernseher wesentlich größer geworden sind, und kosten nur noch einen Bruchteil. Ähnlich ist es bei Computern, PV-Modulen, Akkus usw.
Bei deutschen Herstellern hingegen wurde einfach nur ein wenig die Karosserie geändert, neue (oder halt sehr alte) Software aufgespielt und dann mit höheren Preisen weiterverkauft.
Einige Kunden haben sich das halt gemerkt, andere sind halt etwas offener für Weltprodukte. Denn ohne einen offenen Weltmarkt hätte Deutschland, als einer der wichtigsten Exporteure der Welt noch ganz andere Probleme.
wosis meint
ich glaube Carwow wird von den Chinesen bezahlt. Obwohl ich kein einziges Mal einen chinesen konfiguriert habe bekomme ich bei „Meine Angebote“ unter „Empfohlene Fahrzeuge“ nur BYD, MG und Leapmotor :/. Kein Renault, kein Kia, kein Toyota …
Paule meint
Autohome-Umfrage (das größte und bekannteste Auto-Vergleichs- und Informationsportal in China) :
Immer weniger Chinesen würden Deutschland-Auto kaufen.
Tja, die Natur strebt eben immer nach Gleichgewicht.
South meint
Mja, von der Marke VW kommt halt nix mehr nennenswertes neues, was sich in den Stückzahlen zwangläufig niederschlagen muss. Skoda hat zwar auch betagte MEB im Einsatz, kann aber immerhin mit modernerem bzw. besserem Design, Innen und Aussen punkten.
Natürlich wird hier von den „Chinesen“ geredet, aber im Grunde geht es im Kern um BYD. Die Marke kann mittlerweile nicht nur preislich, sondern auch technisch überzeugen. BYD bietet auch schon 800V Technik an, wenn auch faiererweise noch gedrosselt.
Bei VW’s ID im Westen nix neues… vor dem SSP kann man auch wirklich nicht mehr empfehlen, sich nen VW zuzulegen…
Htr35 meint
Ganz genau meine Meinung. Der MEB ist nix erst mit dem SSP könnte das was werden. Natürlich erst nach 2030.
Das ist meine Meinung seit 2020.
Es hat sich nun bestätig besser mit dem kauf eines Eautos zu warten.
wosis meint
Im Gegenteil, die kommen hauptsächlich über den Preis.: BYD ist technisch eher schwach, das einzige Modell <400V ist der Att2o Evo. Verbrauch, Reichweite und Ladeleistung sind bei Seal, Sealion und Dolphin durchschnittlich bis schwach.
Es muss auch erwähnt werden, dass BYD in DE doppelt so viele PHEVs wie BEVs verkauft. Das spricht nicht gerade für starke BEV-Technik.
Xpeng scheint technisch besser. Zeekr ist auch gut, aber eher teuer. Da ist weniger Preisvorteil gegenüber den deutschen Herstellern zu sehen.
MG und Leapmotor sind beide billig und technisch schwach bis solide.
Ganz ganz stark sind sie alle allerdings darin im Internet zu verbreiten, sie seien technisch besser als alle anderen.
David meint
Die Anzahl der Leute ohne moralischen Kompass bleibt in etwa gleich. Das ist auch gut so. Denn eine Familie, in der man sich schon in den 70ern um Wertschöpfung im eigenen Land nicht scherte, sondern, sagen wir, einen Mazda kaufte, deren Kinder haben sich dann einen Daewoo geholt und jetzt fahren die Enkel einen Ching Chong. VW wusste das schon länger und hatte mehrere Pseudo-Ausländer gegründet. Und das klappt perfekt! Denn moralische Fragwürdigkeit geht nur im Film mit Schlauheit einher. In der Realität wissen die Škoda-Besitzer oft gar nicht, dass sie immer noch VW fahren und der Raval ist sogar teurer als der ID.Polo.
MrBlueEyes meint
A propos Moralischer Kompass:
Hätte Volkswagen durch den Diesel-Skandal nicht mindestens 30 Milliarden Euro verloren und Jahre der Entwicklung verschwendet… vom Image rede ich noch gar nicht… hätten wir die Vierlinge schon 5 Jahre früher haben können… und vielleicht auch jetzt schon den ID.1 für 20 K… aber nöööööö… alles falsch gemacht… sehenden Auges…
Ein sehr weiser Grüner Wirtschaftsminister hat davor übrigens schon 2019 gewarnt 🤷🏼♂️
Mark Müller meint
Für mich macht es einen grossen Unterschied, ob ich ein Auto von einem befreundeten demokratischen Land wie Japan oder Südkorea kaufe, oder ob es ausgerechnet von dem Land ist, das unsere freiheitliche Demokratie offiziell als zu bekämpfende Fehlentwicklung bezeichnet hat und verdeckt eine enge militärische Zusammenarbeit mit dem Land pflegt, das aktuell einen Angriffskrieg in Europa führt.
Paule meint
Jetzt mal im Ernst. Was willst Du dann kaufen?
China hat direkte und nennenswerte Kapitalanteile an der Mercedes-Benz Group (ehemals Daimler), während bei VW und BMW zwar keine direkten chinesischen Konzernbeteiligungen am Mutterkonzern vorliegen, es existieren jedoch umfangreiche Joint Ventures und Beteiligungen an Zulieferern. VW ist also schon mal raus, immerhin machen die mit chinesischen Firmen gemeinsame Sache (SAIC, FAW…) und bauen China-Teile und Akkus ein. Gotion, China, verstehst Du?
Bleibt nicht mehr viel übrig. ÖPNV villeicht, wenn der Bus china-frei ist.
BrainBug0815 meint
Wie einfach die Welt doch ist.
Wer einen VW fährt ist gut,
wer Skoda fährt ist dumm
und wer Asiaten kauft ist dann was? ein Schädling? ein Verräter? was genau?
Schon mal davon gehört das manche Menschen Autos nach ihren Bedürfnissen kaufen?
Und das nicht jeder die gleichen Prioritäten und Anforderungen hat? Vom Budget ganz zu schweigen.
Und das sich all das auch ändern kann?
Kein Problem wenn die Chefs von VW/Audi/… einen Bes**ei*en.
Kein Problem, wenn nach dem EA189 Softwareupdate das Auto kaputt ist, aber NIEMAND dafür die Verantwortung übernehmen will.
Kein Problem wenn man sich Steuermilliarden an Subventionen holt (und über Staatsförderungen in China schimpft) um dann doch Standortschließungen zu machen, nach China auslagert und trotzdem oder gerade deswegen hohe Dividenden an die Aktionäre ausschüttet.
Scheuklappen auf und alles ist gut. So lebt man leichter.
Niemand würde sich hier für China Autos interessieren, wenn die Europäer zeitgerecht in Elektroautos und vor allem in Batterieproduktion investiert hätten. Denn dann wären sie preislich wirklich konkurrenzfähig.
Und dann würde jeder gerne europäisch kaufen. auch wenn sie vielleicht noch etwas teurer wären. es wäre im Rahmen.
Stattdessen haben sie zu lange gewartet und kassiert, rufen jetzt um Staatshilfe (um nochmal zu kassieren) und machen dann erst wieder was sie wollen.
Ich hatte schon viele verschiedene Autos von überall auf der Welt. Auch Audi und VW.
Aber ich bilde mir sicher nichts darauf ein oder habe Vorurteile anderen europäischen oder Asiatischen Marken gegenüber.
Und wer moralisch kaufen will, ja gut, der wird überall ein Problem haben. historisch oder aktuell.
Den Heiligenschein darf sich wohl keiner berechtigterweise aufsetzen.
Aber wie gesagt, mit Scheuklappen kann man sich natürlich die eigene Welt zurechtbiegen.
Hilft zwar nix, aber fühlt sich bestimmt gut an. Viel Spass.
Bleibt nur die Frage, warum ich dir überhaupt antworte. Verdient hat sich deine Wortmeldung das auf keinen Fall.
Ich kann wohl B**sh** nicht gerne so stehen lassen. Denn nichts sagen wird oft als Zustimmung missverstanden.
Dem sei hiermit genüge getan. Ich bin raus.
Tt07 meint
Applaus BrainBug0815, volle Zustimmung!
Hoffen wir mal, dass Dein Post die Schranke passiert und Goliath in seinem engen Parkwächterhäuschen erreicht…wobei ich bei Letzterem so meine Zweifel habe.
Gerd Pörl meint
Ich erinnere: Patriotische Appelle haben schon vor 4, 5 Jahrzehnten bei „Buy British!“ nicht gefruchtet.
Ich selbst fuhr ab den 1970ern als mein erstes Auto einen Audi 50. Der Nachfolger 1986 war dann schon ein Mazda 323. Jahrzehntelang ging’s so weiter teils mit deutschen, teils mit japanischen Fabrikaten (ein Mégane CC hatte sich ebenfalls mal zwischengemogelt). Je ne regrette rien:)
Future meint
Die deutsche Autoindustrie profitiert doch bis heute davon, dass sich die vielen Menschen im Ausland kein heimisches Fahrzeug, sondern ein deutsches Fabrikat hingestellt haben. Jetzt kritisieren solche Vertreter wie der David aus der deutschen Autoindustrie, dass in Deutschland zu wenig heimische Produkte gekauft werden. Das hört schon sehr nach einer verzweifelten Doppelmoral an. Den Chinesen verkaufen die Deutschen seit Jahrzehnten ein Drittel der Jahresproduktion – aber umgekehrt soll das jetzt verwerflich sein, wenn die Chinesen den Deutschen auch ein paar Autos verkaufen wollen. Vermutlich hat die deutsche Autoindustrie einfach vergessen, was ein attraktives Produkt ausmacht. An die Fernseher aus chinesischer Produktion haben sich die Menschen in Deutschland eben auch schnell gewöhnt. Warum sollte es bei den Autos anders sein. Schlechtes Management führt eben selten zum Erfolg. Da hilft jetzt auch kein Jammern und eine Käuferbeschimpfung hilft noch weniger. Was ist nur aus dieser stolzen und auch immer schon etwas arroganten Industrie geworden.
Besser-BEV-Wisser meint
Was für ein grusliger Kommentar.
Welchen Moralischen Kompass hast du, David, eigentlich wenn du ein Smartphone kaufst?
South meint
Ey, ist das nicht schon fast Comedy? Natürlich stimme ich zu, dass man dem totalitärem China, dass mittlerweile offensiv gegen Demokratien vorgeht, wahrlich nicht unterstützen sollte, wenn möglich…
aber, das kommt genau von einem VW’ler, eine Firma die breit eben genau in China aufgestellt ist und ohne Skrupel jahrelang eine Fabrik in der Uiguren Provinz betrieb? Und da fasselt so en Type was von Moral?
Und den anderen Kommentatoren kann ich nur zustimmen, Asien ist keine homogene Gemengenlage, mit einem Auto aus Japan oder Südkorea hätte ich überhaupt kein Problem… der Hyundai Ioniq 5 war bei mir schon mal ganz oben auf der Liste…