EU-Kommission startet „Battery Booster“, um Akkuproduktion zu unterstützen

Die EU-Kommission startet die sogenannte „Battery Booster Facility“, um die europäische Produktion von Batteriezellen zu unterstützen. Für dieses Programm stehen insgesamt 1,5 Milliarden Euro in Form von zinslosen Darlehen zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt über Einnahmen aus dem EU-Emşissionshandelssystem (ETS).

Das Förderprogramm wurde im Rahmen eines Aktionsplans für die Automobilbranche vorgeschlagen. Ursprünglich war im Dezember 2025 ein mit 1,8 Milliarden Euro ausgestatteter „Battery Booster“ angekündigt worden. Die verbleibenden 300 Millionen Euro sollen separat in Rohstoffprojekte für Batterien fließen und sind nicht Teil der aktuellen Fazilität. Der offizielle Förderaufruf wird im dritten Quartal veröffentlicht , berichtet das Portal Electrive.

Die Förderung richtet sich gezielt an Großprojekte unter spezifischen Bedingungen. Antragsberechtigt sind ausschließlich Unternehmen, die sich bereits in der Hochlaufphase ihrer Zellproduktion befinden und eine Mindestkapazität von 10 GWh pro Jahr anstreben. Eine weitere Voraussetzung ist, dass es sich bei der Förderung um die erste industrielle Akkufabrik des jeweiligen Unternehmens handeln muss. Eine Unterstützung für zusätzliche Fabriken bestehender Anbieter ist ausgeschlossen. Pro Antragsteller können bis zu 500 Millionen Euro bewilligt werden.

„Die europäische Batterieindustrie hat wichtige Fortschritte erzielt, steht aber nun an einem entscheidenden Wendepunkt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sie auf ihrem Weg zum kommerziellen Erfolg zu unterstützen. Die Battery Booster Facility leistet genau das: Sie greift in der kritischsten und kapitalintensivsten Phase der industriellen Skalierung ein und agiert dabei auf finanziell tragfähige Weise“, so EU-Klimaschutzkommissar Wopke Hoekstra.

„Dies wird die europäische Automobilindustrie dabei unterstützen, die Produktion von Elektrofahrzeugen mit europäischen Batterien zu steigern. Finanziert durch die Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem, wandelt sie die Kosten von Emissionen in einen Motor für Innovationen um.“