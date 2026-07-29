Volkswagen soll Gotion-Beteiligung an PowerCo-Akkufabrik in Spanien prüfen

Volkswagen soll derzeit Gespräche über eine mögliche Beteiligung des chinesischen Batterieherstellers Gotion an der Akkufabrik seiner Tochter PowerCo in Sagunto in unmittelbarer Nähe von Valencia, Spanien, führen. Laut dem Portal La Tribuna de Automoción befinden sich die Verhandlungen über einen Einstieg oder ein Gemeinschaftsunternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium. Das hätten „hochzuverlässige“ Branchenquellen verraten.

Auf Anfrage der Automobilwoche erklärte PowerCo, man überprüfe „regelmäßig strategische Möglichkeiten, einschließlich einer potenziellen Zusammenarbeit mit Partnern.“ Man habe jedoch „keinerlei Pläne, die Kontrolle über die Gigafactory Valencia abzugeben“. PowerCo stehe voll zur „Gigafactory“ in Sagunto und werde den Aufbau „weiter mit hohem Tempo vorantreiben“.

Die Fabrik in Spanien befindet sich der Automobilwoche zufolge noch in der Errichtungs- und Ramp-up-Phase. Das Stammwerk im niedersächsischen Salzgitter sei erst seit Kurzem im industriellen Hochlauf. Für den Standort Sagunto werde perspektivisch die Produktion von LFP-Einheitszellen (Lithium-Eisenphosphat) für etwa 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr anvisiert. Diese Akkus sollen primär die spanischen Werke Martorell und Navarra versorgen, wo neue elektrische Kleinwagen des Konzerns wie der VW ID. Polo, Cupra Raval oder Škoda Epiq gefertigt werden.

Gotion aus Hefei ist seit 2020 Partner von Volkswagen und liefert LFP-Zellen für preisgünstige E-Fahrzeuge des deutschen Automobilkonzerns. Volkswagen hält rund 26 Prozent an dem Unternehmen. Die Zusammenarbeit umfasst zudem die Entwicklung von Batteriezellen und Technologien für die Einheitszelle.

Volkswagens im September letzten Jahres vorgestellte Einheitszelle soll durch Standardisierung mehr Effizienz bei der Entwicklung, beim Einkauf und bei der Produktion von Europas größtem Automobilkonzern bringen. Die Einheitszelle soll künftig in bis zu 80 Prozent der E-Fahrzeuge des Konzerns über Marken und Regionen hinweg zum Einsatz kommen. Sie kann mit verschiedenen Zellchemien von LFP über NMC bis hin zur Feststoffzelle bestückt werden und soll damit trotz Standardisierung eine hohe Flexibilität bieten.

Entwickelt und produziert wird die Einheitszelle sowohl von der PowerCo als auch von externen Lieferanten. Gotion hat bereits Ende 2025 die Massenproduktion von Akkus dieses Typs für den Volkswagen-Konzern gestartet. Die Produktion erfolgt im Werk von Gotion in Hefei, China. Gotion stellt für Volkswagen Einheitszellen mit LFP-Chemie her, aber auch andere Zellchemien sind möglich. Die Akkus sollen zwischen 2026 und 2032 geliefert werden.