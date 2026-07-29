Batteriebranche fordert bessere Bedingungen für Industrieaufbau

Vier Industrieverbände (KLiB, VCI, VDMA und ZVEI) fordern von der Bundesregierung bessere Rahmenbedingungen für den Aufbau der Batterieindustrie in Deutschland und Europa. Die Verbände verlangen, dass die angekündigte Förderung der Batteriezellfertigung nun durch konkrete Maßnahmen umgesetzt wird.

Deutschland habe eine international wettbewerbsfähige Batterie-Forschungslandschaft aufgebaut. Nach langjährigen Investitionen in Forschung und Entwicklung scheiterten innovative Unternehmen jedoch wiederholt am Markteintritt. Als Gründe nennen die Verbände strukturelle Standortdefizite, unzureichende Skalierungsbedingungen und eine aus ihrer Sicht wenig ambitionierte Industriepolitik.

Die Batterieindustrie benötige Rahmenbedingungen, die das Hochfahren und die Skalierung der Produktion ermöglichen. Für den Aufbau einer neuen Industrie seien andere politische Instrumente erforderlich als für die Stabilisierung bestehender Strukturen. Ziel müsse sein, Forschungserfolge in industrielle Wertschöpfung zu überführen.

Die Verbände warnen davor, dass ohne geeignete Bedingungen Wissen und Patente in andere Weltregionen abfließen könnten. „Erfunden in Deutschland, verloren an die Welt“ dürfe bei Batterien nicht zum neuen Markenzeichen werden.

Batterien werden von den Verbänden als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Die globale Batterienachfrage sei in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich um 43 Prozent pro Jahr gewachsen. Deutschland verfüge über eine Forschungslandschaft, technologisch leistungsfähige Unternehmen und Industrien mit Batterienachfrage, benötige aber ein industriepolitisches Konzept zur Skalierung.

Die Bundesregierung habe Batterien sowohl in der Hightech-Agenda für Deutschland als auch im Programm für Aufschwung und Beschäftigung als wichtige Schlüsseltechnologie für den Innovationsstandort Deutschland eingeordnet. Die Verbände fordern, dass diese innovationspolitischen Ziele auch industriepolitisch umgesetzt werden. Sie verweisen auf Anwendungen in der Elektromobilität, kritischer Infrastruktur, Power Tools, Bahntechnik, E-Bikes, Robotik, Drohnen und Raumfahrttechnologie.

Besonders kritisch sehen die Verbände die Abhängigkeit in der Wehrtechnik. Sie erklären, die Beherrschung der Lieferketten sei notwendig, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands im Ernstfall zu gewährleisten. Wer Technologie und Lieferketten nicht beherrsche, zementiere Abhängigkeiten von außereuropäischen Akteuren und gefährde Industriezweige sowie die technologische Souveränität Deutschlands.