Changan führt mit Deepal S05 Ultra-Hybrid Technologie in Europa ein

Der chinesische Hersteller Changan führt seine neue „Ultra-Hybrid-Technologie“ in Europa ein. Premiere feiert das System im neuen Changan Deepal S05 PHEV, einem als „C+“-SUV positionierten Modell. Es ist zudem das erste Modell mit elektrifiziertem Antriebsstrang, das die europäische Modellpalette der Marke ergänzt.

Der Changan Deepal S05 PHEV ist als Linkslenker ab sofort bestellbar, die ersten Auslieferungen in Europa und Deutschland sollen Ende Juli beginnen. Bis zum 31. August 2026 startet der Einführungspreis in Deutschland bei 24.990 Euro inklusive staatlicher Förderung. Danach beginnt der Preis bei 35.990 Euro.

Die neue Ultra-Hybrid-Technologie wurde laut Changan für emissionsarmes Fahren in der Stadt und Langstreckentauglichkeit entwickelt. Das Unternehmen beschreibt die Technik als Kombination aus der Laufruhe eines Elektroantriebs und hoher Reichweite. Die rein elektrische Reichweite beträgt 100 Kilometer, die Gesamtreichweite liegt bei mehr als 1000 Kilometern.

Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 172-kW-Permanentmagnet-Synchronmotor (231 PS) und einem 63 kW (85 PS) starken 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor. Die Systemleistung beträgt 190 kW (255 PS). Die Energie für den E-Motor liefert eine 18,4-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die mit bis zu 11 kW Wechselstrom (AC) sowie serienmäßig mit bis zu 55 kW Schnellladeleistung (DC) geladen werden kann. Ebenfalls serienmäßig ist die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L).

Im WLTP-Zyklus erreicht der Plug-in-Hybrid einen gewichteten Kraftstoffverbrauch von 2,03 Litern pro 100 Kilometer. Die offiziellen Werte nennen zudem einen gewichteten Energieverbrauch von 18 kWh pro 100 Kilometer, CO₂-Emissionen von 47 g/km und die elektrische Reichweite von 100 Kilometern.

Der Deepal S05 PHEV wird in den Ausstattungslinien Pro und Max angeboten. Bereits die Basisversion verfügt unter anderem über Fahrerassistenzsysteme, einen 15,4-Zoll-Touchscreen, OTA-Updates, Android Auto, Apple CarPlay und ein Online-Navigationssystem. Die Max-Variante ergänzt das Angebot um zusätzliche Komfortmerkmale, darunter ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Navigation, einen schwenkbaren Touchscreen sowie ein Panorama-Glasdach.

Mit 2880 Millimetern Radstand und 4598 Millimetern Gesamtlänge verfügt das Modell über ein Kofferraumvolumen von 552 bis 1310 Litern. Nach Angaben des Herstellers wurde der Deepal S05 PHEV für die Fünf-Sterne-Höchstwertung im Euro-NCAP-Crashtest entwickelt. Das Fahrzeug sei speziell für den europäischen Markt ausgelegt worden, wobei das Designzentrum in Turin sowie das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Birmingham an der Entwicklung und Anpassung beteiligt waren.

Zum Einführungsangebot gehört ein Preisvorteil aus einem Herstellerrabatt von 6500 Euro sowie eine mögliche staatliche Förderung von bis zu 4500 Euro, die separat beantragt werden muss. Ab dem 1. September 2026 kostet der Deepal S05 PHEV Pro ab 35.990 Euro, die Max-Version ab 38.990 Euro. Wie alle europäischen Changan-Modelle erhält das Fahrzeug eine Garantie von sieben Jahren oder 160.000 Kilometern sowie eine Garantie von acht Jahren oder 200.000 Kilometern für die drei elektrischen Fahrzeugsysteme.