„Bundesweite Gebrauchtwagensuche kann Käufern Tausende Euro sparen“

Wer einen jungen Gebrauchtwagen kaufen möchte, kann durch eine bundesweite Suche mehrere Tausend Euro sparen. Ein Vergleich von Autoscout24 für die Zeitschrift Auto Motor und Sport zeigt bei BMW 1er, Opel Astra und dem Elektroauto Skoda Enyaq sowie dem VW Polo regionale Preisunterschiede von etwa 2000 bis 4000 Euro.
Untersucht wurden Fahrzeuge unter drei Jahren einschließlich Vorführwagen und Tageszulassungen. Häufig waren die Angebote in Baden-Württemberg besonders teuer, während Niedersachsen bei mehreren Modellen niedrige Durchschnittspreise aufwies.
Der Opel Astra kostete in Thüringen durchschnittlich 24.565 Euro, in Hessen 21.727 Euro und in Sachsen 21.930 Euro. Beim BMW 1er lagen zwischen Rheinland-Pfalz mit 29.826 Euro und Niedersachsen mit 26.709 Euro insgesamt 3117 Euro.
Für den VW Polo reichte die Preisspanne von 19.001 Euro in Niedersachsen bis 21.262 Euro in Baden-Württemberg. Der elektrische Skoda Enyaq wurde in Nordrhein-Westfalen für durchschnittlich 27.870 Euro angeboten, in Baden-Württemberg dagegen für 31.407 Euro.
Auch ein Fahrzeugtransport kann sich angesichts der Preisunterschiede rechnen. Für eine fiktive Lieferung eines Kompaktfahrzeugs von Kassel nach Stuttgart wurde online ein Preis von 515 Euro ermittelt. Große Händler können zudem mit Überführungs- und Zulassungsdienstleistern zusammenarbeiten und häufig auch die Anmeldung organisieren.
Kommentare
Matthias meint
Einen Neuwagen oder einen sehr jungen Gebrauchten vom Händler mit Garantie kann man unbesehen kaufen und sich anliefern lassen, womit der Preisvorteil um ein paar 100 Euro schrumpft. Wenn man sich jedoch ein oder zwei Tage Zeit nehmen muss, um irgendwo hinter dem Pfälzer Wald einen Wagen anzuschauen, Probe zu fahren, für eine satte Summe Bargeld zu kaufen, noch vor Ämterschluss mit Kurzzeitkennzeichnen auszustatten und nach Hause zu kutschieren, oder gar den Kauf der Sackkatze abblasen muss, dann nimmt man halt den Gebrauchten aus dem Nachbarort für eine Handvoll Dollar mehr, die man sich dann noch schönrechnen kann. Denn die meisten Gebrauchten waren schon ab Werk nicht 1:1 vergleichbar, nur bei Tesla gab und gibt es so wenige Varianten und Extras dass Mehrlingsgeburten quasi normal sind.
Gunnar meint
„Bundesweite Gebrauchtwagensuche kann Käufern Tausende Euro sparen“
Das gilt auch für Neuwagen. Einfach ins nächste Autohaus gehen, sich dort seinen Wunschwagen anschauen und wenn er gefällt, dann online suchen und dort kaufen. Oder mit dem Onlineangebot zurück zum Vororthändler und fragen, ob er den Preis mitgehen kann.
South meint
Die Feilscherei wie auf dem Bazar vor hunderten Jahren ist völlig aus der Zeit gefallen. Die Kunden, welche bei der hohen Summe nicht einmal ins Internet kucken, dürfte gegen Null gehen. Somit ist das nur noch ein teures Spektakel aus alten Zeiten. Das Schlimmstw an der ineffizienten Struktur ist, dass an dieser ineffizienten Struktur weder der Kunde noch der Hersteller was davon hat…. und der Kunde sogar tierisch genervt ist… das muss man erstmal schaffen, Kunden nerven und damit kein Geld zu verdienen… da schaffen nur wenige Branchen….
brainDotExe meint
Vollkommen richtig. Ich habe damals gar blind bestellt, weil der Wagen noch nicht gebaut wurde.
Natürlich vorher Preise vergleichen, bei mir waren über 20% Nachlass drin.
Bei einer Werksabholung ist es auch komplett irrelevant wo der Händler sitzt, den habe ich eh nie gesehen.
Stefan meint
Spoiler für die News von morgen: Bundesweite Suche bei Neuwagenkauf kann Käufern tausende Euro sparen