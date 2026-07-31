Audi Q3 e-hybrid bietet 2027 höhere Anhängelast und neue Technik

Der Audi Q3 startet in das Modelljahr 2027 mit erweiterter Serienausstattung, neuen digitalen Funktionen und einer überarbeiteten Paketstruktur. Erstmals sind für das Modell ein 10,9-Zoll-Beifahrerdisplay, erweiterte Fahrerassistenzsysteme, Sitzheizung und Rückfahrkamera verfügbar. Der Plug-in-Hybrid Q3 e-hybrid erhält zudem eine höhere Anhängelast.

Zum Modelljahr 2027 gehören Komfortschlüssel, Sitzheizung, 2-Zonen-Klimaautomatik und Rückfahrkamera erstmals zur Serienausstattung. Diese Merkmale waren zuvor höheren Paketstufen vorbehalten. Audi überarbeitet außerdem die Paketstruktur und bietet die drei Tech-Pakete Tech, Tech plus und Tech pro mit mehr frei wählbaren Einzeloptionen an.

Zu den verfügbaren Optionen zählen unter anderem Fahrwerksoptionen, Akustikverglasung, ein Sonos-Soundsystem, Lendenwirbelstütze und der Halteassistent als Erweiterung der elektromechanischen Parkbremse. Der adaptive Fahrassistent kann beim Modelljahr 2027 erstmals Onlinedaten und Schwarmdaten für Längs- und Spurführung nutzen. Dadurch kann das System beispielsweise die durchschnittlich auf einer Straße gefahrene Geschwindigkeit berücksichtigen.

Der Parkassistent pro und das trainierte Parken lassen sich über die myAudi-App per Smartphone steuern. Der neue Valetmode sperrt Bildschirm und Tasten bei der Fahrzeugübergabe an Dritte und schützt persönliche Daten. Die digitalen Matrix LED-Scheinwerfer mit Mikro-LED-Technologie passen die Lichtverteilung dynamisch an und bieten Optionen zur Anpassung der Lichtsignatur.

Die Anhängelast des Q3 e-hybrid steigt auf bis zu 2000 Kilogramm und liegt damit 600 Kilogramm über dem Vorgängermodell.

Die Konnektivität wird durch ein Infotainmentsystem auf Basis von Android Automotive erweitert, das Apps wie Microsoft Teams direkt über das MMI bereitstellt. Der integrierte Audi assistant ermöglicht die Sprachsteuerung zahlreicher Fahrzeugfunktionen. Ab Modelljahr 2027 unterstützt die kabellose Smartphone-Ladestation in der Mittelkonsole den Magnetic-Power-Profile-Standard mit 25 statt bisher 15 Watt. Die Lenkradbedienung kombiniert Touch-Flächen mit haptischen Walzen, während im Fond drei USB-C-Anschlüsse mit bis zu 100 Watt Ladeleistung verfügbar sind.

Der Vorverkauf des Q3 zum Modelljahr 2027 hat bereits begonnen, der Serienanlauf soll Anfang September 2026 erfolgen. Der Q3 SUV ist ab 46.100 Euro erhältlich. Die Plug-in-Hybridversion mit 200 kW (272 PS) Systemleistung und 120 Kilometer reiner Elektro-Reichweite kostet mindestens 50.800 Euro. Den Q3 Sportback bietet Audi ab einem Preis von 47.950 Euro an, mit Plug-in-Hybridantrieb geht es bei 52.650 Euro lost.