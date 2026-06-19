Shell Recharge meldet 7 neue Ultraschnelllade-Standorte in Hessen

Shell Recharge erweitert sein Schnellladenetz in Hessen um sieben neue Standorte. Die Stromtankstellen bieten Leistungen von bis zu 400 kW und sollen die Versorgung im Pendlerverkehr sowie auf wichtigen Fernstrecken verbessern. Die Ladeinfrastruktur entsteht sowohl an Shell-Stationen als auch an Standorten von Partnern wie Redevco.

Zu den neuen Standorten zählen Wiesbaden, Kirchheim, Herborn (Hörbach), Büttelborn, Wolfhagen, Viernheim und Gelnhausen. Je nach Standort werden zwischen vier und acht Ladepunkte errichtet. Die maximale Ladeleistung beträgt an den neuen Standorten zwischen 300 und 400 kW.

Die Standorte liegen in der Nähe wichtiger Verkehrsachsen, darunter die Autobahnen A7, A44, A45, A66, A67 und A659 sowie mehrere Bundesstraßen. Shell setzt dabei gezielt auf leistungsstarke Ladeinfrastruktur entlang zentraler Verkehrsverbindungen. Im Mittelpunkt stehen Standorte mit hoher Verkehrsanbindung und kurzen Ladezeiten.

In Hessen betreibt der Ölmulti eigenen Angaben zufolge inzwischen 35 Shell-Recharge-Schnellladestationen mit insgesamt 148 Ladepunkten. Das Unternehmen verweist auf die Bedeutung Hessens als Verkehrsdrehscheibe mit stark frequentierten Autobahnen und Bundesstraßen. In ganz Deutschland sind es derzeit gut 2200 Schnellladepunkte. Das Netzwerk wird laut Shell fortlaufend ausgebaut, sowohl an eigenen Standorten als auch gemeinsam mit Partnern.