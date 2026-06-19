JLR erweitert EMA-Plattform für Hybridantrieb

JLR, der Konzern hinter Jaguar und Land Rover, erweitert die Nutzung seiner in Arbeit befindlichen Plattform Electrified Modular Architecture (EMA). Ursprünglich als reine Elektro-Architektur konzipiert, soll die EMA künftig zusätzlich für Fahrzeuge mit Hybridantrieb genutzt werden.

Mit dieser Anpassung beabsichtigt der britische Hersteller aus dem indischen Tata-Konzern, die Flexibilität der Antriebsoptionen zu erhöhen. Ziel ist es, auf den globalen Märkten eine größere Auswahl anzubieten, um „Wachstum generieren und unsere Widerstandsfähigkeit stärken“ zu können. Das erklärt CEO P.B. Balaji in einer aktuellen Mitteilung.

Die strategische Ausrichtung sieht weiterhin vor, Jaguar als reine Luxus-Elektroauto-Marke zu positionieren. Den Auftakt bildet der elektrische Viertürer-GT Type 01, nachdem die bisherige Modellpalette mit Verbrennern und Hybriden eingestellt wurde. Für die Land-Rover-Untermarken Range Rover, Defender und Discovery wird ein breiteres Spektrum an Antrieben geplant. Das Portfolio soll von Mildhybriden (MHEV) über Vollhybride (HEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) bis hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) reichenm.

Die EMA-Plattform setzt auf eine 800-Volt-Technik für hohe Ladeleistungen. Im Rahmen der „Reimagine“-Strategie bildet sie neben der Modular Longitudinal Architecture (MLA) das Zentrum der Entwicklung. Technische Details wurde noch nicht mitgeteilt.

Im laufenden Jahr plant JLR die Vorstellung des ersten Elektromodells der Marke Range Rover auf EMA-Basis, welches zudem als Vollhybrid erscheinen soll. Laut Hersteller soll dieser Vollhybrid „eine einzigartige neue Ergänzung des Antriebsportfolios von JLR darstellen“. Auch für den Defender ist ein batterieelektrisches Modell auf EMA-Basis sowie eine mögliche Ergänzung durch einen Vollhybrid vorgesehen.

Die ersten rein elektrischen Modelle der Land-Rover-Marke, der Range Rover Electric und der Range Rover Sport Electric, sollen im Jahr 2026 erscheinen. Diese Fahrzeuge werden nicht auf der EMA-Plattform, sondern auf der Modular Longitudinal Architecture (MLA) basieren.