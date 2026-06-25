Renault führt Label „Converted by Renault“ für Nutzfahrzeug-Umbauten ein

Für seine werkseitigen Nutzfahrzeug-Umbauten führt Renault das Label „Converted by Renault“ ein. Es stehe für hohe Qualität in Fertigung und Umrüstung, schlüsselfertige Lieferung und umfangreiche Services über das Vertriebsnetz der Marke – „mit dem Ziel, Geschäftskundinnen und -kunden noch effektiver zu unterstützen“, so die Franzosen.

Fahrzeugumbauten bilden einen zentralen Bestandteil der LCV-Strategie (Light Commercial Vehicle/Leichtes Nutzfahrzeug) von Renault: Jeder zweite Transporter der Marke wird umgebaut. Das Unternehmen unterstützt Geschäftskunden traditionell mit Anpassungen, Umrüstungen und Sonderausstattungen. Das ermöglicht unter anderem Rettungswagen, Baufahrzeuge, mobile Werkstätten, Pferdetransporter, mobile Verkaufsstände, Kipper, Kühlfahrzeuge, Abschleppfahrzeuge, Großraumfahrzeuge und Fahrzeuge für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Renault wirbt mit seinem neuen Label „Converted by Renault“ für zahlreiche Vorteile. Kunden profitierten von einer schnellen und einfachen Bestellung über einen einzigen Ansprechpartner im Renault-Netzwerk, durchschnittlich 30 Prozent kürzeren Lieferzeiten und einer einzigen Rechnung. Zuverlässigkeit und Qualität sollen durch die Verwendung hochwertiger Teile aus zugelassenen Karosseriewerkstätten und eine 100-prozentige gemeinsame Renault-Garantie auf Fahrzeug und Umbauten gewährleistet werden. Zusätzlich können Kunden den umgebauten Teil ihres Fahrzeugs direkt im Renault-Netzwerk reparieren lassen. Der Wiederverkauf soll durch die Einbeziehung des Umbaus in den „Restwert“ des Fahrzeugs unterstützt werden.

Das Label „Converted by Renault“ ist für den Kangoo mit Doppelkabine und für den Trafic mit 5- oder 6-sitziger Doppelkabine erhältlich. Beim Master bietet Renault unter dem Label Pritschenaufbauten, Dreiseitenkipper, Großraumfahrzeuge mit einem Ladevolumen zwischen 20 und 23 m³ sowie Modelle mit Doppelkabine an. Auch der künftige Trafic E-Tech elektrisch wird als „Converted by Renault“ erhältlich sein.

„Eine Vielzahl von Vorteilen für Geschäftskunden“

„Das neue Label ‚Converted by Renault‘ bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Geschäftskunden“, sagt Jan Ptacek, Vice President Renault LCV. „Sie können ein einsatzbereites umgebautes Fahrzeug bestellen und dabei voll und ganz auf die Unterstützung des Renault Netzwerks vertrauen. Das Label steht für das Know-how, die Fachkompetenz und die Flexibilität unserer drei französischen Werke in Maubeuge, Sandouville und Batilly, in denen die Modelle Kangoo, Trafic und Master produziert werden.“

„Converted by Renault“-Modelle können bei jedem der 2700 Händler der Marke in Europa bestellt werden. Darunter befinden sich auch die Renault-Pro+-Standorte, die in ihren Showrooms zudem umgebaute Fahrzeuge präsentieren. Noch individuellere Umbauten ermöglicht die Renault-Tochtergesellschaft Qstomize. „Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen – Stauraum, Schutz, spezifische Anpassungen und Beschriftungen –, die perfekt auf die Bedürfnisse der einzelnen Kundinnen und Kunden abgestimmt sind“, wirbt der Konzern.

Renault stützt sich zudem auf ein Netzwerk von 300 zertifizierten Auf- und Umbaupartner in Europa. Diese seien nach strengen Qualitäts- und Managementstandards ausgewählt worden, betonen die Franzosen. Ihre Zertifizierung sei drei Jahre lang gültig und werde durch eine jährliche Bewertung ergänzt. Dies ermögliche es zugelassenen Karosseriebauern und Umrüstern, Fahrzeuge zu verkaufen, die vom Hersteller umgebaut, zugelassen und homologiert wurden und hohen Qualitätsstandards entsprechen.

Zertifizierte Auf- und Umbaupartner trügen auch auf andere Weise zum Produkt bei, indem sie in den frühen Phasen der Entwicklung eine aktive Rolle spielen. Dies stelle sicher, dass alle Renault-Nutzfahrzeuge – darunter auch der künftige Trafic E-Tech elektrisch – problemlos umgerüstet werden können, so Renault.

„70 Prozent der Umbauten des Renault Master werden von Renault, Qstomize und unseren Karosseriebau-Partnern durchgeführt“, erklärt Zakaria Zeghari, Vice President Sales & Marketing im Geschäftsbereich LCV. „Diese hohe Anpassungsfähigkeit ist Teil des Markterfolgs des Renault Master, dem im laufenden Jahr meistverkauften schweren Transporter Europas.“