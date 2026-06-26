Auf dem deutschen Neuwagenmarkt werden Verbrennungsmotoren wieder verstärkt durch Kaufanreize gefördert. Laut einer Marktstudie des Center Automotive Research (CAR) setzten Hersteller und Handel im Juni auf höhere Rabatte für Verbrenner als für vergleichbare Elektroautos.

Bei den 20 meistverkauften Stromern sank demnach der durchschnittliche Preisnachlass vom Januar-Wert von 19,5 Prozent auf 17,8 Prozent des Listenpreises. Im Gegensatz dazu lag der durchschnittliche Rabatt bei Verbrennern bei 18,4 Prozent. Damit ist die Anschaffung eines klassisch angetriebenen Wagens im Schnitt um 1997 Euro günstiger als die eines elektrischen Modells. Im Dezember war dieser Preisunterschied mit gut 1300 Euro deutlich geringer ausgefallen.

Die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie wurde bei diesem Vergleich nicht berücksichtigt, da die Zuschüsse je nach Fahrzeug, Familiengröße und Haushaltseinkommen zwischen 1500 und 6000 Euro variieren. Die Prämie gilt nur für Privatautos mit einer Zulassung seit dem 1. Januar dieses Jahres. Laut Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer werden primär preisgünstige Elektroautos gefördert, was Importeuren aus China, Korea und Europa zugutekomme. „Deutsche Premiumhersteller wie Audi, BMW, Mercedes, Porsche und ihre Jobs in Deutschland haben wenig davon“, sagte er der Zeit.

Die für dieses Jahr vorgesehenen Fördermittel waren Dudenhöffer zufolge Mitte Juni bereits zur Hälfte aufgebraucht, weshalb das Budget vor Jahresende erschöpft sein könnte. Der Experte sagte, dass die staatliche Subvention die Preise für Elektroautos künstlich hoch halte und eine Rückkehr zum Normalbetrieb nach dem Ende der Förderung schwer werde. Zuletzt erreichten Elektroautos sowie geförderte Plug-in-Hybride in Deutschland einen Marktanteil von 35 Prozent. In der EU war im Mai jeder fünfte Neuwagen ein Elektroauto.