Hyundai Inster Lounge-Edition: Neue Top-Ausstattungslinie verfügbar

Hyundai erweitert den vollelektrischen Kleinstwagen Inster im neuen Modelljahr um die Ausstattungslinie Inster Lounge. Die Variante stellt Design, Komfort und Individualisierung in den Mittelpunkt und ergänzt das bisherige Angebot. Hyundai verweist dabei auf eine steigende Nachfrage nach stilvollen, hochwertig ausgestatteten Elektroautos im urbanen Umfeld.

Der Inster soll für erschwingliche Elektromobilität mit hoher Alltagstauglichkeit stehen. Mit der neuen Lounge-Variante wird das Portfolio stärker differenziert: Der Inster Cross verkörpert laut dem Hersteller einen robusten, abenteuerorientierten Charakter, während sich der Inster Lounge an Kunden richte, die Wert auf Design, Komfort und ein urbanes Lebensgefühl legen.

Die Ausstattungslinie interpretiere den elektrischen Kleinwagen als stilvollen Begleiter für den Alltag, heißt es. Der Name „Lounge“ stehe für eine entspannte, hochwertige Atmosphäre. Damit werde der Anspruch verbunden, Komfort und Design im Segment neu zu definieren. Äußerlich hebt sich der Inster Lounge durch exklusive Designmerkmale ab. Dazu zählen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in eigenständigem Design, eine modifizierte Frontpartie mit überarbeitetem Kühlergrill und die exklusive Außenfarbe „Glow Mint“. Diese Lackierung ist ausschließlich für den Inster Lounge verfügbar.

Im Innenraum setzt die Variante auf eine Stoff-Leder-Kombination in Dunkelgrau mit mintgrünen Akzenten. Ergänzend werden Voll-LED-Projektionsscheinwerfer, ein Dreispeichenlenkrad mit LED-Pixel-Elementen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne und hinten, LED-Gepäckraumbeleuchtung sowie mehrfarbige Ambientebeleuchtung genannt. Optional ist ein Effizienz-Paket mit Wärmepumpe, Batterieheizsystem und Batterie-Vorkonditionierung erhältlich.

Mit dem Inster Lounge wolle man gezielt einen neuen Kundenkreis im urbanen Raum ansprechen: „Menschen, die ein kompaktes Elektrofahrzeug suchen, dabei aber besonderen Wert auf Stil, Ausstattung und ein hochwertiges Interieur legen“, so die Südkoreaner. Unabhängig von der Ausstattungslinie blieben hohe Effizienz, alltagstaugliche Reichweite und ein großzügiges Raumangebot trotz kompakter Abmessungen zentrale Stärken.

Der Inster ist mit Frontantrieb in zwei Leistungsstufen verfügbar: mit 42-kWh-Batterie und 71 kW (97 PS) sowie 49-kWh-Batterie und 85 kW (115 PS). Los geht es bei 24.650 Euro. Den neuen Inster Lounge verkauft Hyundai allerdings nur mit dem größeren Akkupack für 360 Kilometer pro Ladung ab 29.850 Euro.