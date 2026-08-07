Fords günstiger Elektro-Pickup heißt Fathom, Start in den USA

Ford hat erste Details zu seinem kommenden erschwinglichen elektrischen Pickup-Truck bekannt gegeben. Das Modell mit dem Namen Fathom soll ab Anfang nächsten Jahres in den USA bestellt werden können. Der Einstiegspreis beginnt bei 29.945 US-Dollar vor Steuern, umgerechnet 25.950 Euro. Der E-Pickup könnte auch nach Europa kommen, bestätigt ist das aber bisher nicht.

Der Fathom basiert als erstes Modell auf der neuen „Universal EV Platform“ von Ford und gilt als zentrales Fahrzeug für das Elektroauto-Geschäft des Unternehmens. Zusammen mit einer neuen Fertigungsstrategie will der US-Traditionskonzern künftig moderne elektrische Autos zu erschwinglicheren Preisen anbieten. Dabei liegt der Fokus auf kompakteren Modellen, nachdem die bisher angebotenen größeren und teureren Vollstromer nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.

Kay Hart, General Manager von Fords E-Fahrzeug-Sparte Model e, sagte im Gespräch mit InsideEVs, dass Unternehmen habe eine neue Tiefe an Innovation in den Bereichen Technik, Fertigung und Design erreicht. Der Fathom sei „hochtechnologisch, leistungsfähig und langfristig anpassungsfähig, sei es durch Software oder Hardware“.

Im Innenraum soll der kompakte Pickup für seine noch nicht genannte Länge besonders viel Platz bieten und zudem sehr flexibel sein. Das Elektroauto wird den Angaben zufolge nicht mit reduzierter Ausstattung ausgeliefert. Kunden sollen beliebte Funktionen erhalten, während unnötige Kosten durch den Verzicht auf weniger relevante Features reduziert werden.

Zur Standardausstattung gehört laut InsideEVs ein großer hochauflösender Touchscreen mit integrierter Apple-Maps-Unterstützung. Das System soll eine Routenplanung für E-Autos durch automatische Vorschläge für Ladestopps sowie die Anzeige von verfügbaren Ladestationen und Echtzeit-Verkehrsinformationen ermöglichen. Zudem sind Apple CarPlay und Android Auto verfügbar.

Alle Ausstattungsvarianten unterstützen das fortschrittliche Fahrerassistenzsystem BlueCruise, wobei die Aktivierung beim Basismodell kostenpflichtig sein soll. Als weitere serienmäßige Merkmale wurden unter anderem bidirektionales Laden, ein digitaler Schlüssel sowie ein vorderer Kofferraum („Frunk“) genannt.

Informationen zur Batteriekapazität, Reichweite oder Ladegeschwindigkeit stehen noch aus. Der Einstiegspreis bezieht sich auf die Standard-Reichweite. Ford-Manager Hart deutete an, dass je nach Ausführung umgerechnet bis zu knapp 500 Kilometer Reichweite geboten werden. Die Produktion des Trucks erfolgt in Louisville, Kentucky, unter Anwendung eines speziell für die Universal EV Platform konzipierten Fertigungsverfahrens.