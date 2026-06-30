BMW-M-Managerin: Elektro-M-Modelle nicht im Voraus ablehnen

BMW bereitet mit dem M Concept Neue Klasse (Artikelbild) die elektrische Zukunft seiner Performance-Modelle vor. Das Konzept dient als Vorschau auf den M3 ZA0, der im nächsten Jahr erscheinen soll. Dabei handelt es sich um das erste echte M-Modell ohne Verbrennungsmotor.
Die Produktionsversion des neuen Elektroautos wird optisch kaum von der Vision abweichen, berichtet BMW Blog. Technisch wird eine Ausstattung mit vier Motoren erwartet, die eine Systemleistung von schätzungsweise bis zu 634 kW/850 PS erzeugen sollen. BMW verkauft bereits rein elektrische Modelle unter seiner besonders sportlichen M-Marke, Modelle wie der i4 M50 sind aber lediglich leicht angepasste reguläre BMW-Fahrzeuge.
Das auf dem M Vision Neue Klasse basierende neue Modell wird der erste BMW-M-eigene Vollstromer. Der Appell des Managements: Anstatt elektrische Performance-Fahrzeuge vorab abzulehnen, sollten Interessenten diese selbst erleben. Erst nach einer persönlichen Erfahrung könne man beurteilen, ob die Annahmen berechtigt sind.
Sylvia Neubauer, Leiterin für Kunden, Marke und Vertrieb bei BMW M, äußerte sich dazu gegenüber BMW Blog. „Die Hater kann ich nicht wirklich verstehen, denn um etwas zu beurteilen, sollte man es zuerst erleben“, sagte sie. „Man probiert das Auto aus und kann danach entscheiden, ob es einem gefällt oder nicht. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man sich immer noch für einen Verbrenner entscheiden.“
Sollten die Kunden die elektrische Antriebstechnik ablehnen, bleibt eine Alternative bestehen: BMW M wird weiterhin Verbrennersysteme einsetzen, unter anderem für ein entsprechendes Schwestermodell zum kommenden ersten Elektro-M3. Die Verbrenner-Ausführung wird Insidern zufolge anders als der größere M5 kein Plug-in-Hybrid sein. Berichten zufolge soll der M3 G84 einen 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit TwinPower-Turbo und Mild-Hybrid-Technik nutzen, um strengere Emissionsvorschriften einzuhalten.
Zusätzlich zur Limousine könnte als Nachfolger auch eine Kombiversion erscheinen. Gerüchte bezüglich eines neuen M3 Touring mit Verbrennungsmotor halten an, allerdings gibt es hierzu noch keine offizielle Bestätigung. Ob es einen rein elektrischen M3-Kombi geben wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.
Kommentare
David meint
„Man probiert das Auto aus und kann danach entscheiden, ob es einem gefällt oder nicht. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man sich immer noch für einen Verbrenner entscheiden.“
Als wenn sie nicht wüsste, dass hinter solchen Kommentaren keinesfalls Personen stecken, die eine positive Probefahrt mit einem Kauf belohnen würden. Es sind oft gar keine Personen, und wenn, zu großen Teilen Leute, die gar nicht die Mittel haben, um sich ein Neufahrzeug zu gönnen. Der Rest sind häufig Neubürger, die ja nicht nur in dem Bereich, sondern auch bezüglich Demokratieverständnis und Geschlechterrollen den Realitäten des 21. Jahrhunderts hinterher hinken.
brainDotExe meint
Sehr schön. Der M3 Elektro wird bestimmt ein tolles Fahrzeug, ich warte aber mindestens noch den M4 Elektro ab, der könnte mein nächster Daily werden.
„Man probiert das Auto aus und kann danach entscheiden, ob es einem gefällt oder nicht. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man sich immer noch für einen Verbrenner entscheiden.“
Volle Zustimmung!
Zwang oder gar Verbot wird mit Trotz geächtet.
SB meint
Zustimmung zum letzten Punkt.
Leider glaubt die Politik, dass sie einen Erziehungsauftrag gegenüber der Bevölkerung hat und agiert hier mit Verboten statt über Einsicht. Ein Erziehungssil wie im 19. Jahrhundert.
Dabei vergessen die Anhänger des Nannystaates dass sie Bevölkerung kein unmündiges Kind ist, sondern der Souverän.
Ossisailor meint
Der Staat hat die Aufgabe, bestimmte Dinge – wie z.B. die Energieversorgung – in gewünschte und in sinnvolle Richtungen zu lenken, vor allem, wenn es um die mittelfristige und langfristige Gesundheit seiner Bevölkerung geht. Zumindest in dieser Hinsicht sind viele Mitbürger in der Tat unmündig und bedürfen der Lenkung.
M. meint
„Ob es einen rein elektrischen M3-Kombi geben wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.“
Beim aktuellen Verbrenner-M3 ist der Kombi gut gemacht worden und ein großer Erfolg.
(Im Verkauf und sogar auf der Rennstrecke)
Den elektrischen M3 bringt man (als Limo).
Den elektrischen i3 Touring bringt man.
Das jetzt zu verbinden, kann das Problem nicht sein.
Machen, BMW!
Mir reicht persönlich ein i3 40, aber ich ich denke, mit den gemachten Erfahrungen kann man den „eM3 Touring“ wagen.