BMW-M-Managerin: Elektro-M-Modelle nicht im Voraus ablehnen

BMW bereitet mit dem M Concept Neue Klasse (Artikelbild) die elektrische Zukunft seiner Performance-Modelle vor. Das Konzept dient als Vorschau auf den M3 ZA0, der im nächsten Jahr erscheinen soll. Dabei handelt es sich um das erste echte M-Modell ohne Verbrennungsmotor.

Die Produktionsversion des neuen Elektroautos wird optisch kaum von der Vision abweichen, berichtet BMW Blog. Technisch wird eine Ausstattung mit vier Motoren erwartet, die eine Systemleistung von schätzungsweise bis zu 634 kW/850 PS erzeugen sollen. BMW verkauft bereits rein elektrische Modelle unter seiner besonders sportlichen M-Marke, Modelle wie der i4 M50 sind aber lediglich leicht angepasste reguläre BMW-Fahrzeuge.

Das auf dem M Vision Neue Klasse basierende neue Modell wird der erste BMW-M-eigene Vollstromer. Der Appell des Managements: Anstatt elektrische Performance-Fahrzeuge vorab abzulehnen, sollten Interessenten diese selbst erleben. Erst nach einer persönlichen Erfahrung könne man beurteilen, ob die Annahmen berechtigt sind.

Sylvia Neubauer, Leiterin für Kunden, Marke und Vertrieb bei BMW M, äußerte sich dazu gegenüber BMW Blog. „Die Hater kann ich nicht wirklich verstehen, denn um etwas zu beurteilen, sollte man es zuerst erleben“, sagte sie. „Man probiert das Auto aus und kann danach entscheiden, ob es einem gefällt oder nicht. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man sich immer noch für einen Verbrenner entscheiden.“

Sollten die Kunden die elektrische Antriebstechnik ablehnen, bleibt eine Alternative bestehen: BMW M wird weiterhin Verbrennersysteme einsetzen, unter anderem für ein entsprechendes Schwestermodell zum kommenden ersten Elektro-M3. Die Verbrenner-Ausführung wird Insidern zufolge anders als der größere M5 kein Plug-in-Hybrid sein. Berichten zufolge soll der M3 G84 einen 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit TwinPower-Turbo und Mild-Hybrid-Technik nutzen, um strengere Emissionsvorschriften einzuhalten.

Zusätzlich zur Limousine könnte als Nachfolger auch eine Kombiversion erscheinen. Gerüchte bezüglich eines neuen M3 Touring mit Verbrennungsmotor halten an, allerdings gibt es hierzu noch keine offizielle Bestätigung. Ob es einen rein elektrischen M3-Kombi geben wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.