BMW soll eigene Klangwelt für den elektrischen M3 entwickeln

Der kommende BMW i3 als Limousine basiert auf der mit der jüngsten Generation des SUV iX3 gerade startenden Plattform „Neue Klasse“. BMW hat bereits bestätigt, dass aus dieser Architektur erstmals ein elektrischer M3 hervorgeht. Das neben einer weiter erhältlichen Verbrenner-Variante erwartete Modell soll im nächsten Jahr erscheinen und unter anderem mit simulierten Gangwechseln und einer neuen Klanglandschaft ausgestattet sein.
Einen Einblick in diese Klangentwicklung gibt ein BMW-Video auf YouTube. Darin zeichnet das Entwicklerteam die Geräusche mehrerer klassischer Verbrenner-Modelle im Studio auf. Zu sehen sind unter anderem ein F82 M4 GTS mit 3,0-Liter-Reihensechszylinder, ein E92 M3 GTS mit 4,4-Liter-V8 sowie ein E64 M6 mit 5,0-Liter-V10.
Der bayerischer Autobauer erklärt, dass diese Aufnahmen vor allem die tieferen Frequenzbereiche bereichern sollen, da Elektromotoren typischerweise eher hochfrequente Geräusche erzeugen. Anders als bei früheren Konzepten anderer Hersteller soll der Fahrer laut dem Portal Car And Driver jedoch keinen einzelnen Motorsound auswählen können.
Stattdessen plant BMW offenbar, verschiedene Verbrennerklänge mit dem charakteristischen Surren der Elektromotoren zu mischen, um einen eigenen Klang zu erzeugen, der während der Fahrt über die Lautsprecher abgespielt wird. Neben dieser akustischen Inszenierung ist bekannt, dass der erste elektrische M3 vier Motoren – je einen pro Rad – sowie eine 800-Volt-Architektur für schnelles Laden erhält. Dieses Set-up wird schon länger mit Prototypen auf Basis des i4 erprobt.
Ein Ende vergangenen Jahres im Netz veröffentlichtes Video soll einen Prototyp des kommenden Elektro-M3 mit Serienkarosserie zeigen. Der Wagen scheint auf jeden Fall dem offiziell gezeigten, ebenfalls noch getarnten Vorserienmodell des neuen i3 zu ähneln. Insgesamt wirkt das Auto in dem Video durch seine Anbauteile breiter und satter auf der Straße liegend.
BMW hat bekräftigt, dass die von der Marke versprochene „Freude am Fahren“ trotz der fortschreitenden Entwicklung autonomer Fahrtechnologien nicht verloren gehen soll. Das Unternehmen präsentierte im Mai 2025 in China das Konzept Vision Driving Experience (VDE) – eine Hochleistungslimousine mit vier Motoren, die den neuen Zentralcomputer Heart of Joy demonstriert. Letzteres ist als Zentralcomputer für Antrieb, Bremsen, Laden durch Rekuperation und Teilfunktionen der Lenkung zuständig.
Kommentare
brainDotExe meint
„Einen Einblick in diese Klangentwicklung gibt ein inzwischen gelöschtes BMW-Video auf YouTube“
Wieso gelöscht? Das Video ist weiterhin verfügbar. Der Kanal heißt „BMW M“, das Video „BMW M Electrified – Episode 4. A new Era of Performance and Driving Dynamics.“
Kann ich sehr empfehlen, da wird klar mit wie viel Herzblut die Ingenieure an dem Auto arbeiten.
Redaktion meint
Jetzt ist es wieder verfügbar, danke für den Hinweis!
VG | ecomento.de
McGybrush meint
Wenn das Auto 1000Eur günstiger wird weil man daran nicht entwickeln würde dann gerne weg lassen.
Der ganze Aufwand muss ja mitbezahlt werden.
Mindestens abschaltbar muss es sein. Auch im Sport Modus.
So wie bei meinem bisherigen M3 aus Fremont den ich schon gegen ein i3 eintauschen wollen würde.
brainDotExe meint
„Wenn das Auto 1000Eur günstiger wird weil man daran nicht entwickeln würde dann gerne weg lassen“
Dann verlierst du halt sehr viele Kunden und bist unterm Strich deutlich mehr Geld los.
Gerne kann das Auto dadurch auch 5000€ teurer werden, das ist es mir wert.
Mäx meint
Du würdest die Funktion also für 5.000€ kaufen?
brainDotExe meint
Ja, wenn sie gut umgesetzt ist und Spaß macht.
Mäx meint
Respekt.
So locker sitzt mein Geld auf jeden Fall nicht, dass ich dafür so viel blechen würde :D
brainDotExe meint
Wir kennen die Preise für den elektrischen M3 ja noch nicht, aber der wird bestimmt bei um die 100.000€ liegen, was sind dann da 5000€ mehr oder weniger?
BEV meint
Wichtig ist, dass man das auch standardmäßig ausschalten kann
Mäx meint
Im i4 ist der EcoModus z.B. lautlos.
Standardmäßig hast du im sport+ Modus space sound, kannst das aber über den Individual Modus wieder ausschalten.
Lange Rede kurzer Sinn: Ja wird man ausschalten können^^
brainDotExe meint
Wird wahrscheinlich, wie bisher gehen.
Wichtig wäre endlich mal, dass man den Sport+ Modus dauerhaft aktivieren kann und nicht jedes Mal beim Starten aktivieren muss.
Mäx meint
EcoModus bleibt drin. Sport Modus müsste ich mal probieren, sollte aber gehen.
Sport+ Modus ist normalerweise mit späteren/reduzierten ESP Eingriffen, weshalb der Modus niemals standardmäßig aktiviert werden darf.
Daher wird dein Wunsch wohl nicht in Erfüllung gehen.
brainDotExe meint
Das kann man anscheinend codieren, dass er immer in einem gewünschten Modus startet. Jetzt da die 3 Jahre Garantie rum sind, ist das eine Überlegung wert.