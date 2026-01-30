BMW soll eigene Klangwelt für den elektrischen M3 entwickeln

Der kommende BMW i3 als Limousine basiert auf der mit der jüngsten Generation des SUV iX3 gerade startenden Plattform „Neue Klasse“. BMW hat bereits bestätigt, dass aus dieser Architektur erstmals ein elektrischer M3 hervorgeht. Das neben einer weiter erhältlichen Verbrenner-Variante erwartete Modell soll im nächsten Jahr erscheinen und unter anderem mit simulierten Gangwechseln und einer neuen Klanglandschaft ausgestattet sein.

Einen Einblick in diese Klangentwicklung gibt ein BMW-Video auf YouTube. Darin zeichnet das Entwicklerteam die Geräusche mehrerer klassischer Verbrenner-Modelle im Studio auf. Zu sehen sind unter anderem ein F82 M4 GTS mit 3,0-Liter-Reihensechszylinder, ein E92 M3 GTS mit 4,4-Liter-V8 sowie ein E64 M6 mit 5,0-Liter-V10.

Der bayerischer Autobauer erklärt, dass diese Aufnahmen vor allem die tieferen Frequenzbereiche bereichern sollen, da Elektromotoren typischerweise eher hochfrequente Geräusche erzeugen. Anders als bei früheren Konzepten anderer Hersteller soll der Fahrer laut dem Portal Car And Driver jedoch keinen einzelnen Motorsound auswählen können.

Stattdessen plant BMW offenbar, verschiedene Verbrennerklänge mit dem charakteristischen Surren der Elektromotoren zu mischen, um einen eigenen Klang zu erzeugen, der während der Fahrt über die Lautsprecher abgespielt wird. Neben dieser akustischen Inszenierung ist bekannt, dass der erste elektrische M3 vier Motoren – je einen pro Rad – sowie eine 800-Volt-Architektur für schnelles Laden erhält. Dieses Set-up wird schon länger mit Prototypen auf Basis des i4 erprobt.

Ein Ende vergangenen Jahres im Netz veröffentlichtes Video soll einen Prototyp des kommenden Elektro-M3 mit Serienkarosserie zeigen. Der Wagen scheint auf jeden Fall dem offiziell gezeigten, ebenfalls noch getarnten Vorserienmodell des neuen i3 zu ähneln. Insgesamt wirkt das Auto in dem Video durch seine Anbauteile breiter und satter auf der Straße liegend.

BMW hat bekräftigt, dass die von der Marke versprochene „Freude am Fahren“ trotz der fortschreitenden Entwicklung autonomer Fahrtechnologien nicht verloren gehen soll. Das Unternehmen präsentierte im Mai 2025 in China das Konzept Vision Driving Experience (VDE) – eine Hochleistungslimousine mit vier Motoren, die den neuen Zentralcomputer Heart of Joy demonstriert. Letzteres ist als Zentralcomputer für Antrieb, Bremsen, Laden durch Rekuperation und Teilfunktionen der Lenkung zuständig.