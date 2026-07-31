Elektro-BMW-M3: Fokus auf Agilität statt reiner Leistung

BMW plant die Einführung einer rein elektrischen Version des M3, die laut dem Leiter der M-Division Frank van Meel als „eigener natürlicher Feind“ des Verbrennungsmotors fungieren wird. Das Ziel ist es Autocar zufolge, Käufer durch überlegene Dynamik von der Benzin-Variante wegzulocken.

Die elektrische M3-Version wurde bereits durch die Enthüllung des M Concept Neue Klasse angedeutet. Dieses Modell stellt eine umfassende Transformation BMWs regulärer kommender elektrischer Limousine i3 dar und nutzt ein muskulöses Design, das an das sportliche Erbe der M-Division anknüpft.

Parallel dazu wird BMW eine neue Generation des M3 mit Verbrennungsmotor anbieten. „Es mag Kunden geben, die sagen, sie wollen einen Verbrennungsmotor, weil ihnen der Sound oder das Aussehen gefällt oder sie zu Hause nicht aufladen können“, so van Meel. „Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man sich für Rennsport oder Fahrdynamik begeistert, könnte man sagen, dass der Elektro-M3 der beste M3 ist.“

Die technische Entwicklung des nur mit Strom betriebenen M3 setzt auf vier Elektromotoren. Dabei liegt der Fokus laut van Meel nicht primär auf maximaler Leistung oder Drehmoment, sondern auf der Verbesserung der Agilität und des Fahrerlebnisses durch eine präziseFahrzeugdynamik. Ein zentraler Computer namens „Heart of Joy“ steuert die vier Motoren, um Vorteile bei der Stabilität und Wendigkeit zu erzielen. Durch gezieltes Bremsen der inneren und Beschleunigen der äußeren Räder soll das Kurvenverhalten optimiert werden.

Der BMW-M-Chef betonte im Interview mit Autocar, dass reine Leistung ohne Kontrolle wenig sinnvoll sei. Er verglich die Nutzung der vier einzelnen Motoren mit einem Kickboxer, der nicht gleichzeitig beide Arme und Beine zum Tritt einsetzt.

Für den elektrischen M3 sind simulierte Gangwechsel geplant. Die M-Abteilung entwickelt zudem einen neuen Klang, der von den Elektromotoren inspiriert ist. Dies „sollte kein Raumschiff-Sound à la Captain Kirk sein, denn dann hat man keinen Bezug dazu“, unterstrich van Meel. Er meinte, das Dilemma sei „philosophischer“ Natur und BMW M versuche, bei der Nachbildung des „Gefühls“ und der „Emotion“ eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor „voranzukommen“, anstatt dessen Charakter direkt zu kopieren.

Die Simulation der Kraftentfaltung und des Getriebes soll das Fahren intuitiver gestalten. Van Meel: „Wenn man auf der Rennstrecke ist, möchte man wissen, wie schnell man ist. Man braucht ein gewisses Gespür für das Gaspedal und Übersetzungsverhältnisse, mit denen man sich wohlfühlt, damit man automatisch weiß, dass man 100 mph (161 km/h, d. Red.) fährt, weil man im dritten Gang ist, da man die Verzögerung und die Beschleunigung kennt. Genau das will man.“