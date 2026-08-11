BMW setzt angesichts unsicherer Märkte weiter auf Technologieoffenheit

BMW unterzieht seine zukünftige Produktstrategie laut einem Bericht einer umfassenden Neubewertung. Der deutsche Automobilhersteller prüft demnach derzeit, welche Modelle in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in die Produktion gehen sollen. Diese Entscheidung erfolgt als Reaktion auf veränderte Marktbedingungen.
Ein wesentlicher Grund für diese Überprüfung ist die schwache Nachfrage in China, schreibt Autocar. Zudem sieht sich das Unternehmen einem wachsenden Druck durch neue chinesische Wettbewerber ausgesetzt. Auch strengere Handelsbarrieren in den USA sowie auseinanderstrebende globale Anforderungen beeinflussen die Planung des Konzerns.
BMWs neuer Konzernchef Milan Nedeljković beschrieb die Veränderungen in der Automobilbranche im vergangenen Jahr als dramatisch. Das Unternehmen nehme daher eine neue Perspektive ein, anstatt davon auszugehen, dass bestehende Angebote für alle Märkte gleichermaßen geeignet sind. Er betonte Autocar zufolge, dass BMW in verschiedenen Bereichen signifikante Schritte unternimmt und das Tempo erhöht.
Im Rahmen dieser Neuausrichtung soll der Konzern den Bedarf an bestimmten Technologien, Modellvarianten und Antriebssträngen neu prüfen. Zudem wird untersucht, in welchen Bereichen neue Partnerschaften wirtschaftlich und technologisch sinnvoll sein könnten.
Interne Quellen aus der Münchner Zentrale deuten laut Autocar darauf hin, dass ein Modell bereits zurückgestellt wurde. Das geplante Luxus-SUV G74 als Wettbewerber zur Mercedes G-Klasse habe keine finale Genehmigung erhalten und befinde sich derzeit auf Eis. Ursprünglich als elektrisches Konzept auf Basis der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ geplant, sollte das Modell zuletzt auf der flexiblen CLAR-Architektur basieren und verschiedene Antriebe bieten.
Die schwierige Lage im Mega-Markt China stellt nach Ansicht von Nedeljković eine der größten Herausforderungen dar. Neue Konkurrenten aus der Volksrepublik expandieren zudem über das Heimatland hinaus nach Europa, Lateinamerika und in den asiatisch-pazifischen Raum. Zusätzliche Faktoren wie Zölle, Handelsbarrieren, Währungsschwankungen sowie regulatorische Verschärfungen in Europa beeinflussen das Geschäft. Vor diesem Hintergrund gab BMW Mitte Juni überraschend eine Gewinnwarnung heraus.
Angesichts der unsicheren und in den Märkten teils sehr unterschiedlichen Entwicklung wird BMW dem Bericht zufolge weiter auf einen technologieoffenen Ansatz setzen. „Die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden unterscheiden sich von Markt zu Markt erheblich – und sogar innerhalb einzelner Märkte“, wird Nedeljković zitiert. „Unsere Umsatzzahlen im zweiten Quartal spiegeln diese Realität und die Stärke unseres technologieoffenen Ansatzes wider.“
Kommentare
Uwe meint
„Zudem wird untersucht, in welchen Bereichen neue Partnerschaften wirtschaftlich und technologisch sinnvoll sein könnten.“
BMW langfristig nur noch als „Hülle“ für einen asiatischen Mutterkonzern? Mal sehen…
Sven Buschbeck meint
Technologieoffenheit bedeutet bei BMW erstmal abgreifen von Milliarden Fördermitteln ohne wirklich was zu liefern. das schon seit 20 Jahren.
M3P_2024 meint
Wenn man wegen „unsicheren Märkten“ weiterhin unsicher „technologieoffen“ parliert, heizt man die Unsicherheitsspirale von Hinz und Kunz nur weiter an – aber da müsste man erst drauf kommen…
Future meint
Vermutlich bleibt es auch mit Nedeljković bei 80 Prozent Verbrennern. Die Klattens werden da sicherlich auch ihren Einfluss haben.
Aber das bedeutet eben auch, dass andere Elektroautobauer die vielen Autos verkaufen werden, die BMW nicht liefern kann.
M. meint
BMW wird jedes BEV liefern, das bestellt wird.
Aber man wird eben auch die anderen Autos liefern.
Zum Beispiel die Verbrenner, die dank des Geldes und des persönlichen Einsatzes eines Milliardärs ins Amt gehievten Typen mit blondieren Haaren wieder erstarkt sind.
Das sind eben die Dinge, auf die man reagieren muss.
hu.ms meint
Technologieoffenheit ist o.k. wenn die schäden, die durch die nutzung entstehen auch durch den verursacher bezahlt werden.
Um den altbestand nicht zu überfordern nicht voll auf den treibstoff, sondern bei neuzulassungen km auslesen mit der verbrauchsangabe des modells multiplizieren und dann mind. 1 € pro liter.
Für BEV natürlich auch die emissionen der stromerzeugung – soweit nicht von eigener PV ausserhalb des netzes.
Dann werden sich auch bei BMW die stückzahlen pro antriebsart heftig verschieben.
Leider ist die politik zu schwach dazu bzw. völlig lobbyiert.
Mäx meint
1€ pro Liter? Zu wenig. Wie wäre es mit Todesstrafe auf Verbrennerfahren? Dann wäre das Klima Ruckzuck gerettet.
Steffen meint
Brutto ist das aber genau der richtige kostenneutrale Betrag, denn die KI meint:
„Klimakosten: Legt man die offiziellen Schadenskosten des Umweltbundesamtes zugrunde (350 €/t CO₂), entstehen je Liter Benzin rein rechnerisch gesellschaftliche Kosten von ca. 83 Cent (netto).“
Paule meint
Abwarten. Würde mich in einigen asiatischen oder afrikanischen Ländern nicht wundern. Kannst ja mal in Kenia oder Ruanda mit Plastikbeutel rumlaufen.
In China kann die Todesstrafe bei extrem schweren Umweltvergehen verhängt werden. Neue Rechtsvorschriften des Obersten Volksgerichts aus dem Jahr 2013 erlauben die Höchststrafe in besonders gravierenden Fällen von Umweltverschmutzung, die zu massiven Gesundheitsschäden, Todesfällen oder katastrophalen Umweltschäden führen.
cbzac meint
Die Todesstrafe bekommt leider der ganze Planet, wenn das mit den fossilen Verbrennungen nicht aufhört. Daher gerne ein generelles Verbot für alle fossilen Energien – ab davon darfs dann gerne technologieoffen sein.
South meint
Erst letztens ein Bericht im Handelsblatt, BMW hat nach den ersten Erfahrungen des ersten i3 zu zögerlich auf das eAuto gesetzt und mit den Mischplattformen Geld verbrannt und nebenbei immer wieder sinnlos auf Carbon gesetzt. BMW hat sich also verheddert und mit Technologieoffen hatte das überhaupt nix zu tun, sondern mit falschen Managemententscheidungen. Die immer höheren Preis und immer mehr Modelle haben dann ihr übriges getan. Die gelungene neue Klasse täuscht ein bisschen über die anderen Fehlentscheidungen hinweg, denn BMW wird diese Preise wie auch Mercedes nicht halten können.
BMW macht zögerlich schon seine Hausaufgaben, aber mit Technolgieoffen hat das überhaupt nix tun. Hybride stagnieren (trotz hoher staatlicher Förderung), Verbrennerverkäufe gehen zurück. BMW muss wie alle anderen auch, jetzt gute eAutos mit guter Preis-Leistung bringen und damit meine ich nicht immer nur das schielen auf die anderen Premiumhersteller, da waren die lange echt blind, sondern neue Wettbewerber. Denn Audi und Mercedes haben BMW nicht in China verdrängt…
hu.ms meint
Das „verdrängen in china“ ist überhauptnicht zu verhindern.
Die KP will chinesische autos auf chinesischen strassen. Das wird nicht offizell verlautbart sondern hintenrum über die partei-kader und hat auch viel mit dem neuen chinesischen nationalstolz zu tun.
Alle ausländischen hersteller – auch tesla – werden das noch heftig zu spüren bekommen.
Am ende werden sie bis zu einem drittel des absatzes verloren haben und ihre kostenstrukturen massiv nach unten anpassen müssen.
Jörg2 meint
hu.ms
Die KP China braucht die Binnennachfrage, dazu braucht sie die Kaufkraft aus den inländischen (im Idealfall industriellen) Arbeitsplätzen. Welches Logo da auf den Produkten ist (so sie innerhalb Chinas hergestellt sind, inkl. Vorkette etc.), ist der KP China wohl völlig egal. Ob die Käufer das auch so sehen, oder eher nach Produkteigenschaften entscheiden, ist wohl schlecht feststellbar.
Tesla-Fan meint
Ja, die böse KP Chinas ist schuld. Klar. Da kann man nichts machen.
Auf die Idee, das die chinesischen Produkte inzwischen besser und billiger sind als die aus good old germany kommst du natürlich nicht. Stichwort: verfehlte Produktpolitik
Die Chinesen lassen sich eben nicht mehr mit billigem Bling-Bling und minderwertiger Software abspeisen.
Das ist die unbequeme Antwort.
Future meint
Die Chinesen wollen allerdings auch die beste Technologie und sind eben dabei sehr viel digitalaffiner als die Deutschen. Da ist das Angebot der meisten westlichen Hersteller eben einfach zu schwach in China. Für das Versagen der westlichen Manager kann man nun nicht die chinesische Regierung verantwortlich machen. Es geht also beim Wettbewerb auch in China immer noch um das beste Produkt fürs Geld.
Aber bei den Verbrennern sind westliche Marken auch in China noch sehr gefragt. VW war doch in 2025 wieder Marktführer bei den Verbrennern in China und braucht auch dringend das Geld.
Allerdings wünsche ich mir von den Regierungen im Westen auch diese klare Positionierung zur klimafreundlichen elektrischen Mobilität, wie es die chinesische Regierung seit Jahren macht. Das schafft nicht nur Klarheit für die Menschen, sondern natürlich auch für die Industrien. Im Westen ist das dagegen immer noch ein Eiertanz, während im Osten halt die Sonne längst aufgegangen ist. Das könnte für die westliche Industrie entsprechend kompliziert werden in der Zukunft, denn die neuen chinesischen Produzenten werden viele Märkte bedienen in der guten Zukunft, weil Regierung und Industrie eben die gleichen klaren Ziele haben: Erfolg mit klimafreundlicher Mobilität.
eBikerin meint
“ und nebenbei immer wieder sinnlos auf Carbon gesetzt“
Wo genau hat den BMW „immer wieder“ auf Carbon gesetzt? Soviel ich weiss nur beim i8. bei M Modellen kann man Teile aus Carbon bestellen, dass ist aber nicht neues oder besonderes – und Geld wird da auch nicht verbraten sondern verdient.
Ach ja – BMW wächst sogar wenn man China aussen vor lässt – und warum China so super läuft hat ja hu.ms schon erklärt.
Jörg2 meint
i3 Fahrgastzelle
Susanne Klatten wurde vorher Hauptaktionärin des Lieferanten und wohl auch des eigens gegründeten JV (wenn ich mich recht entsinne).
Der Lieferant „erkrankte“ wohl stark, als der i3 eingestellt wurde (und keine weiteren Kunden gewonnen werden konnten).
cbzac meint
vor allem beim ersten i3.
Man dachte Gewicht wäre das A und O, statt dessen hätte eine stromlinienförmigere Karosserie mehr gebracht. Heraus kam ein sehr verkopftes, unpraktisches Auto mit geringer Reichweite zum hohen Preis. Und wehe es bekommt mal einen Karosserieschaden.
Future meint
Ich freue mich jeden Tag über das ganze leichte Carbon im i3. Sonst hätte ich den damals auch nicht genommen. Leider gab es keinen Nachfolger. Als ich die Presseabteilung gefragt habe, ob der Vision Circular denn nun wirklich erst in 2040 kommen soll, gab es nicht einmal eine Antwort. Daran merkt man, dass auch BMW weiter auf alte Verbrennung setzt und nur ein bisschen auf die neue gute Zukunft.
bs meint
Deutschland macht zwar hybride, kann es aber nicht. Toyota ist der einzige, der das Hybridekonzept richtig umgesetzt hat (EVT: elektronic variable transmission). Die Deutschen setzen auf umgebaute Ganggetriebe. Das Toyotakozept ist ganz klar überlegen und deswegen sieht mit z.B. bei Uber eine überrepräsentation von Toyota hybride Fahrzeuge.
Will man BEV, dann präferiere ein BEV das von grundauf als BEV geplant wurde. Nur dann werden alle Vorteile an der Konstruktion ausgeschöpft. Man sieht es auf einhieb. Öffne ein iX2 den Kofferraum und dann z.B. ein Tesla MY. In den X3 kann man gerade reinkriegen, in den Tesla verläuft man sich. Im Tesla wurde der Platz innerhalb der Außenhülle halt viel besser ausgenutzt, und man sieht es.