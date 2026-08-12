VW kündigt Elektro-California an, Familie elektrischer Campervans geplant

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) arbeitet an einem rein elektrischen Mitglied der California-Familie. Auf dem Caravan Salon ab Ende August soll ein entsprechendes Konzept auf Basis des Elektro-Kleinbusses ID. Buzz vorgestellt werden. Konkretes verrät man im Vorfeld zum ID. California Cruise noch nicht, gibt aber mit einem Bild einen ersten Ausblick. Das Unternehmen stellt zudem mehrere E-Camper in Aussicht.

Der California gehe in die elektrische Zukunft, kündigt der Hersteller an. Das auf dem ID. Buzz basierende Konzept übertrage „die Freiheit, Flexibilität und Alltagstauglichkeit“ der California-Familie in das Zeitalter der Elektromobilität. Mit der Weltpremiere setze der ID. California Cruise einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg „zu einer ganzen Generation vollelektrischer Campervans“. Diese sollen etappenweise bis 2028 ausgerollt werden.

Bislang gibt es für den ID. Buzz nur Nachrüst-Lösungen von Spezialanbietern. Noch vor zwei Jahren sah es so aus, als ob VWN einen elektrischen California-Camper erst sehr spät, möglicherweise auch gar nicht anbieten könnte. Das hohe zusätzliche Gewicht von Einbauten sowie mehreren Insassen und Gepäck obendrauf macht eine alltagstaugliche Reichweite schwierig. Doch die Batterietechnologie hat sich weiterentwickelt und bei VWN scheint man zuversichtlich, zukünftig ein überzeugendes Produkt anbieten zu können.

Den rein elektrischen ID. Buzz gibt es als Kleinbus derzeit ab 52.270,75 Euro. Mit der kleinen 58-kWh-Fahrbatterie fährt der E-Bulli nach WLTP-Norm bis zu 359 Kilometer. Besser geeignet für die angekündigte Camping-Version dürfte das Akkupaket mit 79 kWh Speicherkapazität sein. Mit dem größeren Energiespeicher sind offiziell bis zu 498 Kilometer pro Ladung möglich. Es wird zudem optional eine 86-kWh-Batterie für die Allradversion des ID. Buzz angeboten, die 476 Kilometer ermöglicht.

Teilelektrisch bietet VWN schon einen California zur Bestellung an, als Basis dient aktuell der VW T7 Multivan. Los geht es mit Plug-in-Hybrid-Antrieb bei 78.242,50 Euro, konventionell angetrieben zahlt man mindestens 66.086,65 Euro. Als Teilzeit-Stromer fährt das California-Modell bis zu 90 Kilometer rein elektrisch. Für weitere Fahrten ist neben einer auch extern aufladbaren Batterie und einem 110-kW-Elektromotor (136 PS) ein 1,5-Liter-Benzinmotor mit 130 kW/177 PS Leistung verbaut.